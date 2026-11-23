«РТК-Сервис», системный интегратор в сфере телекоммуникационной инфраструктуры, и Международный Консорциум БРИКС+ подписали Соглашение о взаимодействии. Документ закладывает базу для совместных проектов: содействия торговле, инвестициям и совместным инициативам, обмена информацией о международных, федеральных и региональных программах, PR/GR-поддержки, проведения переговоров с партнерами и создания совместных предприятий. Об этом CNews сообщили представители «РТК-Сервис».

Инвесторы из стран БРИКС все активнее выходят на российский рынок в поисках надежных решений для стратегически важных отраслей экономики. Одна из наиболее перспективных сфер сотрудничества — развитие сетей связи: национальным экономикам необходимы современные интернет-инфраструктуры и массовый доступ к сетям. По оценкам экспертов, к 2030 г. число пользователей интернета в мире превысит 5 млрд человек, причем значительная часть прироста придется на страны с формирующимися рынками. Это создает устойчивый спрос на проектирование, строительство и обслуживание сетевой инфраструктуры. Именно для участия в таких проектах и был приглашен «РТК-Сервис» — компания с опытом строительства сетей «под ключ», от проектирования и дизайна до ввода в эксплуатацию и технической поддержки.

Интегратор был выбран по ряду критериев, подтверждающих его экспертизу. «РТК-Сервис» работает на рынке с 2016 г. и сегодня насчитывает более 800 сотрудников, из которых около 70% — технический персонал. Компания присутствует в 62 регионах России и имеет опыт реализации проектов в Азии. В ее распоряжении — собственная лаборатория с 800 единицами оборудования, склад запчастей на более 450 единиц и ремонтный центр, где инженеры ежегодно восстанавливают более 2800 единиц техники. Для заказчиков из телеком-отрасли, промышленных предприятий и финансовых организаций интегратор строит или модернизирует более 2300 узлов и объектов связи в год.

Партнерская технологической сеть БРИКС+ в 2026 г. объединила организации из Индии, Китая, Индонезии, ЮАР, Ирана и Малайзии. Особый интерес у иностранной делегации вызвали компетенции «РТК-Сервис» в построении оптических DWDM- и IP/MPLS-сетей, сетей LAN/WAN/Wireless, Private LTE, ЦОД, инженерных систем, а также в области кибербезопасности.

«Цель нашего партнерства с БРИКС+ — соединить нашу инженерную и бизнес-экспертизу с международной повесткой консорциума: помогать зарубежным компаниям входить на российский рынок и экспортировать нашу техническую экспертизу за рубеж. Мы имеем опыт работы с национальными операторами связи, оказываем консалтинговые услуги и поддержку на каждом этапе. Кроме того, у нас большой опыт поставок оборудования из-за рубежа, куда не у каждого участника консорциума есть прямой доступ. Мы стремимся выстраивать с партнерами долгосрочные отношения, основанные на доверии и технической надежности», — отметил заместитель генерального директора, коммерческий директор «РТК-Сервис» Олег Алленов.

«Соглашение создает базу для практической кооперации в перспективе: обмена информацией о программах, совместных проектов и продвижения продукции между Россией и странами БРИКС+. Для консорциума важно, что партнер обладает реальной инфраструктурой — лабораторией, ремонтным центром и инженерными командами с сильнейшей экспертизой, что создает прочную основу для реализации совместных инициатив», — сказала Елена Галибина, президент Международного Консорциума БРИКС+.