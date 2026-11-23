ФГБУ «Ситуационно-информационный центр Министерства транспорта Российской Федерации» (СИЦ Минтранса России) и «билайн бизнес» (ПАО «ВымпелКом») развивают совместные решения для цифровизации транспортной отрасли. Одно из них — сервис автоматизированного оповещения объектов транспортной инфраструктуры о нештатных ситуациях и угрозах.

За 2026 год с помощью сервиса выполнено более 200 тыс. автоматических обзвонов для свыше 800 объектов и органов управления. Решение ускорило передачу критически важной информации, сократило объём рутинных операций и снизило нагрузку на сотрудников, сопоставимую с работой более 100 человек.

Александр Кисляков, директор ФГБУ «СИЦ Минтранса России»:

«Автоматизированное оповещение — важный элемент устойчивой работы транспортной инфраструктуры. Сервис помогает оперативно доводить критически важную информацию до ответственных, сокращает время реакции на нештатные ситуации и позволяет сотрудникам концентрироваться на задачах, требующих экспертной оценки. Это ещё один шаг к созданию единого цифрового контура управления транспортным комплексом страны».

Сервис обеспечивает непрерывный контур оповещения и работает без перебоев. Это позволяет оперативно информировать ответственных о происшествиях и снижать риски, связанные с задержкой передачи важных сообщений.

Соглашение о сотрудничестве в области цифрового развития транспортного комплекса России СИЦ Минтранса России и Билайн (ПАО «ВымпелКом») подписали на ПМЭФ-2026. В его рамках стороны развивают проекты цифровой трансформации, внедряют инновационные сервисы и совершенствуют телекоммуникационную инфраструктуру объектов транспортного комплекса.

В первом полугодии 2027 года планируется запустить новые проекты по ряду инициатив в рамках подписанного соглашения, включая дальнейшую оптимизацию бизнес-процессов и использование алгоритмов ИИ.

Александр Шведов, директор Билайна по работе с государственными заказчиками:

«В проектах с государственными заказчиками особенно важно, чтобы технологии не просто автоматизировали отдельные операции, а обеспечивали устойчивость процессов, от которых зависят безопасность и бесперебойная работа целых отраслей. В данном случае автоматизация массового оповещения позволяет существенно ускорить передачу информации, обеспечить надёжность коммуникаций и освободить сотрудников от большого объёма рутинной работы. Мы видим большой потенциал подобных решений для дальнейшей цифровизации транспортной инфраструктуры».