«ВкусВилл» внедрил в личный кабинет поставщиков помощника на базе искусственного интеллекта. «Боб» помогает партнёрам находить документы, разбираться в рабочих процессах и получать ответы на вопросы без обращения в службу поддержки. С момента запуска в апреле 2026 г. инструментом воспользовался 421 поставщик, а среднее время ответа составляет 5,7 секунды. Об этом CNews сообщил представитель «ВкусВилла».

Помощник «Боб» появился в личном кабинете поставщиков 10 апреля 2026 г. Его основная задача заключается в том, чтобы упростить работу с информацией и сократить время поиска нужных документов. Раньше поставщикам приходилось самостоятельно искать инструкции в разделах личного кабинета или обращаться за разъяснениями в поддержку. Теперь достаточно задать вопрос в чате, чтобы получить ответ и ссылки на необходимые материалы.

В основе работы «Боба» лежит база знаний, которая включает 215 файлов с документами и инструкциями. Помощник анализирует запрос, находит подходящую информацию и предоставляет ответ. При необходимости пользователь может открыть документ в новой вкладке или скачать его.

С 10 апреля по 5 ноября 2026 г. «Боб» обработал 1513 сообщений. При этом 51,5% поставщиков обращались к нему больше одного раза. В 75,6% запросов помощник предоставил краткое содержание документа и/или ссылку на нужный материал, а в 78,8% случаев смог ответить на основе базы знаний без дополнительных уточнений и необходимости обращаться в поддержку.

Чаще всего поставщики обращаются к «Бобу» с вопросами о карточках товаров и спецификациях (13,7%), качестве продукции, составе и декларациях (8,6%), складах и логистике (6,1%), графиках заказов и поставок (5,9%), а также доступе к личному кабинету (4%). Например, партнёры спрашивают, где найти график заказов, как заполнить карточку товара, посмотреть контакты распределительного центра или скачать шаблон гарантийного письма.

В сентябре 2026 г. команда обновила помощника. С 21 сентября «Боб» начал не только находить документы, но и предоставлять их краткое содержание. Это позволило поставщикам получать необходимую информацию непосредственно в чате, без необходимости самостоятельно изучать несколько инструкций.

После обновления количество обращений заметно выросло. Если с мая по 20 сентября помощник получал в среднем от 1 до 3 обращений в рабочий день, то с 21 по 30 сентября этот показатель достиг 18,4 обращения. В октябре он вырос до 20,4, а с 1 по 20 ноября составил уже 23,7 обращения в рабочий день.

При этом в 61,5% диалогов поставщикам не потребовалось задавать уточняющие вопросы после ответа «Боба». Средняя продолжительность диалога составляет 1,73 сообщения.

Помощник также помогает снизить нагрузку на службу поддержки. В 89,8% случаев «Боб» обрабатывает запросы в рамках своих возможностей, ещё в 8,7% просит пользователя уточнить вопрос и только в 1,5% случаев рекомендует обратиться непосредственно в поддержку без другого содержательного ответа.

Внедрение «Боба» стало ещё одним шагом «ВкусВилла» в развитии цифровых инструментов для партнёров. Использование искусственного интеллекта позволяет сделать взаимодействие с поставщиками удобнее, ускорить доступ к информации и сократить количество рутинных обращений.