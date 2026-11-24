Для компаний, которые оплачивают мобильную связь сотрудникам, «билайн бизнес» предлагает «Абонемент» с оплатой за 3, 6 или 12 месяцев. В зависимости от выбранного срока скидка на абонентскую плату составит от 10 до 30%. Такой формат помогает снизить регулярные расходы на корпоративную связь и заранее спланировать бюджет.

Размер экономии зависит от срока, за который будет внесена плата: за 3 месяца предоставляется скидка 10%, за 6 месяцев — 20%, за 12 месяцев — 30%.

Например, при абонентской плате 1 000 рублей в месяц годовые расходы на один номер без скидки составят 12 000 рублей. С «Абонементом» на 12 месяцев стоимость снизится до 8 400 рублей, а экономия составит 3 600 рублей в год. Если компания оплачивает связь для нескольких сотрудников, суммарная экономия увеличивается пропорционально количеству номеров.

«Абонемент» помогает компаниям заранее определить затраты на мобильную связь на выбранный период и сократить количество регулярных платежей: вместо ежемесячной оплаты компания вносит один платеж за несколько месяцев. Это удобно для малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей и организаций с распределенными командами, которым важно контролировать постоянные расходы.

Наталья Стуковенко, директор по маркетингу и развитию основных услуг «билайн бизнес»:

«Когда компания оплачивает мобильную связь для команды, даже небольшое снижение стоимости одного номера дает ощутимый результат в масштабе всего штата. «Абонемент» помогает использовать эту возможность: выбрать удобный срок предоплаты, получить скидку и заранее учесть расходы на связь в бюджете. Для компаний с большим количеством номеров разница в годовых затратах может быть особенно заметной».

Узнать об условиях подключения абонемента, и о тарифных планах, на которых он доступен, можно на сайте «билайн бизнес».

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