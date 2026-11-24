Жители и туристы, посещающие популярные локации республики — Махачкалу, Дербент, Сулакский каньон, Каспийск —теперь могут загружать необходимые цифровые сервисы со скоростью до 70 Мбит/с. Инженеры «МегаФона» провели работы по улучшению качества связи в этих местах. Об этом CNews сообщил представитель оператора.

Специалисты «МегаФона» модернизировали инфраструктуру в ключевых точках региона. В Махачкале и Каспийске основные улучшения были сосредоточены на въезде в города, где традиционно наблюдается высокая транспортная и пассажирская нагрузка. В Дербенте уделили особое внимание району Старого города, а также прилегающим территориям.

Оператор установил дополнительное телекоммуникационное оборудование, поддерживающее высокочастотный диапазон. Такая технология существенно увеличивает емкость сети и повышает проникающую способность сигнала — в том числе в условиях плотной застройки и сложной природной и городской среды.

«В нашем регионе расположены достопримечательности, которые можно посещать круглый год. Традиционно перед Новым годом и на долгих праздниках туристический поток увеличивается. К концу осени он уже вырос на 39%, относительно аналогичного периода прошлого года. Мы заранее улучшили сеть в местах, где наблюдается сезонный рост использования онлайн-сервисов. Для этого применили разнообразные инструменты: от строительных работ до активации новых частотных диапазонов», — сказал директор «МегаФона» в Дагестане Магомед Насруллаев.

Чаще всего поездки в Дагестан выбирают жители Юга и Северного Кавказа, а также туристы из Москвы и Татарстана.