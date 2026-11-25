Оператор «+7Телеком» оснастил объекты телекоммуникационной инфраструктуры в Луганской Народной Республике резервными источниками электропитания. Это позволяет поддерживать работу мобильной связи и интернета даже при отсутствии централизованного электроснабжения. Кроме того, в ноябре компания запустила свыше 30 базовых станций и улучшила покрытие сети в ряде населенных пунктов ЛНР. Об этом CNews сообщил представитель «+7Телекома».

В Луганске резервным электропитанием оснащено 40% объектов сети оператора. Соответствующее оборудование также установлено на базовых станциях в крупных районных центрах Луганской Народной Республики. До конца 2026 г. компания планирует обеспечить резервными источниками питания более 50% объектов сети на территории ЛНР.

Наряду с повышением устойчивости телекоммуникационной инфраструктуры «+7Телеком» продолжает расширять зону покрытия мобильной сети. В ноябре оператор ввел в эксплуатацию новые базовые станции, благодаря чему улучшилось качество связи в Луганске, Алчевске, Красном Луче, Краснодоне, Свердловске и Червонопартизанске.

Также проведены работы по улучшению покрытия на автомобильных дорогах регионального значения в направлениях Старобельска, Марковки и Мелового. Развитие сети позволит повысить доступность мобильной связи и интернета для жителей населенных пунктов, а также абонентов, передвигающихся по региональным трассам.

«+7Телеком» продолжит развитие телекоммуникационной инфраструктуры Луганской Народной Республики. В числе приоритетных задач оператора на ближайший период остаются дальнейшее расширение зоны покрытия, повышение качества предоставляемых услуг и обеспечение надежной работы сети, в том числе в условиях нестабильного электроснабжения.