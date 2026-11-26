«Магнит ADS», рекламная платформа российского ритейлера «Магнит», продолжает развивать инструменты программы лояльности для поставщиков, способные напрямую влиять на конверсию и оборот. Новый инструмент «Бонусы за отзывы» позволяет поставщикам самостоятельно управлять механикой: начислять бонусы программы лояльности покупателям, которые оставили отзыв о товаре в мобильном приложении «Магнит: акции и доставка». Об этом CNews сообщил представитель «Магнита».

Покупатель, который приобрёл товар, получает push-уведомление с предложением оценить покупку. Отзыв проходит модерацию, бонусы начисляются в среднем в течение 14 дней после публикации.

Размер бонуса поставщик может определить самостоятельно. Также его можно рассчитать с помощью ML-модели «Магнит ADS»: она подбирает оптимальное количество отзывов и бюджет на механику. Расчёт строится на исторических данных о бонусах, начисленных за отзывы на разные товары. Модель анализирует, как количество отзывов влияет на покупки, и определяет, сколько отзывов нужно нарастить и при каком размере бонуса. Оплата производится за результат: бюджет рассчитывается по фактически опубликованным отзывам.

За период пилота опубликовано 4113 отзывов, в среднем 187 в день. Прирост новых отзывов на SKU составил около 15% к сопоставимому предыдущему периоду, по отдельным товарам — до 25%. 17 из 18 товаров-участников получили первый новый отзыв в течение пяти дней после подключения, в том числе позиции, у которых до запуска не было отзывной динамики. Доля отзывов с фотографиями на товары-участники достигла 17% против 0,23% в обычном режиме. По предварительной оценке, продажи товаров-участников выросли в среднем на 17,3%

«Инструмент решает задачу быстрого наращивания отзывной базы для новинок и товаров с низкой органической отзывной активностью: это win-win продукт, хорошие отзывы повышают конверсии в поиске и каталоге, при этом пользователь получает бонус за качественный отзыв», – сказал Дмитрий Русов, директор по продукту «Магнит ADS».