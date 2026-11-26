«МегаФон» улучшил качество связи в Воронежской области для более чем 8 тыс. жителей. Инженеры оператора модернизировали сеть в селах Семилукского района. В программу развития инфраструктуры вошли населенные пункты Перлевка, Девица и Семилуки. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Специалисты активировали среднечастотный слой на базовых станциях в трех селах Семилукского района. Такое техническое решение позволило оперативно повысить стабильность сигнала и скорость мобильного интернета для пользователей. Улучшения достигнуты за счет модернизации уже работающего оборудования без строительства новых объектов связи.

Теперь жители могут быстрее загружать файлы и видеоконтент, получать доступ к важным цифровым сервисам.

«Качественный мобильный интернет и связь открывают новые возможности для решения личных вопросов и семейного общения, дистанционной работы и онлайн-обучения, способствуют росту малого бизнеса, — сказала директор «МегаФона» в Воронежской области Мария Мамедова. — Текущая модернизация сети является логичным продолжением нашей долгосрочной стратегии развития инфраструктуры в Воронежской области. С начала года мы провели более 300 технических мероприятий по всему региону, чтобы мобильная связь и быстрый интернет стали базовым стандартом для каждого жителя».

Ранее оператор модернизировал оборудование в селах Старая Вердуга и Нижняя Вердуга, а также поселке городского типа Латная в Семилукском районе.