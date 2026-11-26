МТС усилила сеть в городе Инсар, который считается одним из старейших городов Мордовии. Проведенные работы позволили улучшить качество голосовой связи и увеличить скорость мобильного интернета до 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщил представитель МТС.

Инженеры МТС установили новое телеком-оборудование на центральной улице города — Московской. Обновленная сеть МТС накрыла социальные учреждения, жилые дома, магазины, администрацию, автостанцию и учебные заведения. Теперь около 8 тыс. горожан могут на высокой скорости пользоваться мобильным интернетом, что обеспечивает им удобство в использовании онлайн-сервисов, банков, «Госуслуг», образовательных и рабочих ресурсов, а также развлекательного контента.

Новые скорости МТС также стали доступны и в Свято-Ольгинском женском монастыре, который регулярно посещают паломники и туристы. Улучшенная связь позволит путешественникам пользоваться онлайн картами и навигаторами, быстро находить нужную информацию и делиться впечатлениями в соцсетях.

Город Инсар был основан в 1647 г. как крепость для защиты юго-восточных границ Русского государства от набегов кочевников. Со временем охранная функция отошла на второй план, и жители стали заниматься земледелием, скотоводством и переработкой сельхозпродукции. Сегодня Инсар — это районный центр с богатыми историческими местами и культурным наследием.

«Мы уделяем внимание всем точкам на карте региона, так как от качественной связи зависит, смогут ли жители региона позвонить близким, прочитать новости или узнать информацию. Инсар — исторический город, и обновлять мобильную сеть в центре довольно непростое дело, так как там много старинных зданий и объектов культурного наследия. Благодаря скрупулезной работе инженеров МТС модернизация инфраструктуры прошла с соблюдением всех мер безопасности, не нарушив при этом исторический облик древнейшего города Мордовии. Ранее мы установили новое оборудование стандарта LTE в поселках Известь, Парца, Аким-Сергеевка и Ударный в Зубово-Полянском районе», — отметил директор МТС в Мордовии Андрей Шишкин.