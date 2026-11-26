МТС обновила покрытие мобильной связи в Новосибирской области. Специалисты модернизировали телекоммуникационное оборудование вдоль одного из маршрутов Новосибирск-Томск, проходящего через Колыванский район. Благодаря этому удалось устранить участки с нестабильным покрытием и обеспечить связью территории, где ранее отсутствовал сигнал. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Технические специалисты МТС провели работы в деревнях Амба и Большой Оеш, а также в сёлах Вьюны, Кандаурово и Скала. Благодаря этому водители могут без перебоев пользоваться навигатором, отслеживать дорожную обстановку, выбирать места для остановок на дозаправку и перекус. Пассажирам улучшенное качество связи позволяет комфортно проводить время в дороге: смотреть фильмы и короткие видео, слушать музыку, аудиокниги и подкасты, читать новости и общаться с близкими.

«МТС продолжает развивать телеком-инфраструктуру на ключевых транспортных направлениях региона, делая мобильный интернет доступнее для пассажиров и водителей. Благодаря этому в поездках можно пользоваться онлайн-сервисами, решать рабочие задачи и общаться с близкими. Ранее специалисты компании провели работы по улучшению связи на железнодорожных маршрутах из Новосибирской области в сторону Барнаула и Омска», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.