МТС запустила частную беспроводную сеть pLTE на двух промышленных площадках Сегежского ЦБК (входит в ПАО «Сегежа Групп») в Карелии. Решение базируется на собственной разработке инженерной команды МТС — компактном ядре частной сети с поддержкой 4G/LTE и 5G. Об этом CNews сообщили представители МТС.

До запуска сети pLTE на комбинате использовались разрозненные системы: профессиональная радиосвязь DMR, Wi-Fi для передачи данных и видео, а также кабельные сети с ограниченной мобильностью. Поддерживание такого набора решений требовало значительных затрат. Новая сеть pLTE/5G заменяет все это одной беспроводной средой. Теперь в одной защищенной среде одновременно работают различные решения и сервисы: передача данных, групповая и индивидуальная голосовая связь на базе PTT (Push-to-Talk), видеонаблюдение, складские терминалы сбора данных и мониторинг работы оборудования.

Собственное компактное ядро (Light Mobile Core Network) частной сети, разработанное МТС, представляет собой единый центр управления сетью, через который взаимодействуют все базовые станции и обрабатывается абонентский трафик. Все данные остаются в контуре предприятия, обеспечивая контроль управления и информационную безопасность. Коробочное решение делает технологию частной сети доступной для предприятий любых масштабов различных отраслей.

«На производственных предприятиях частные сети LTE/5G демонстрируют кратный рост эффективности за счет снижения операционных расходов: компании отказываются от поддержки разнородных сетей и сокращают время на администрирование. Наш проект с "Сегежа Групп" — пример того, как собственная разработка МТС позволяет заменить разрозненные системы единой защищенной средой и при этом сохранить возможность бесшовного перехода на 5G без замены оборудования», — отметил директор департамента управления комплексными проектами МТС Павел Подколзин.

«Запуск частной сети pLTE — важный этап цифровой трансформации Сегежского ЦБК. Мы получаем единую защищенную беспроводную инфраструктуру, которая заменяет разрозненные системы связи и передачи данных и обеспечивает стабильную работу критически важных производственных сервисов — от PTT-связи и видеонаблюдения до складской автоматизации и ремонтных обходов. Решение на собственном ядре МТС с поддержкой 4G/LTE и 5G создает технологический задел для дальнейшего развития промышленной автоматизации, интернета вещей и цифровых сервисов на площадках нашего лесопромышленного холдинга», — сказал Максим Королев, генеральный директор ООО «Сегежа Цифровые Решения» (входит в ПАО «Сегежа Групп»).

В рамках коммерческой эксплуатации МТС обеспечивает удаленный мониторинг и обслуживание сети. По итогам первого этапа внедрения стороны рассмотрят вопрос о тиражировании решения на другие предприятия «Сегежа Групп».

Частная беспроводная сеть pLTE/5G-Ready входит в портфель «МТС КорпТех» — направления «МТС Бизнес» для крупных корпоративных клиентов. Портфель объединяет решения в области связи, облачных технологий, кибербезопасности, промышленного интернета вещей, искусственного интеллекта и роботизации, а также отраслевые платформы.