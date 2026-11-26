МТС изучила спрос на фиксированные сервисы связи у компаний в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. За девять месяцев 2026 г. региональный бизнес увеличил инвестиции в решения для корпоративных коммуникаций — высокоскоростной проводной интернет, голосовую связь и телефонию — на 15%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В МТС фиксируют рост интереса северо-западного бизнеса к фиксированным сервисам связи. С января по сентябрь 2026 г. количество компаний в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, подключающих такие решения, выросло на 5%. И показатель продолжает расти.

Наибольший спрос формируют сферы ретейла (33%) и строительства (21%). Для коммерческого сектора надежная связь особенно важна для работы магазинов, складов, кассового и торгового оборудования. В строительстве фиксированные сервисы помогают координировать работу офисов, подрядчиков и удаленных объектов. В топ отраслей еще вошли тяжелая и легкая промышленность, логистика и образование.

Чаще всего компании выбирают интернет на скорости 100-200 Мбит/с. Такой пропускной способности достаточно, чтобы работать с большими объемами данных, обеспечивать защиту информации, интегрировать корпоративные облачные сервисы, системы для управления и автоматизации работы с клиентами и платформы видеоаналитики, подчеркивают в МТС.

«Телеком-инфраструктура создает основу для цифровизации: внедрения искусственного интеллекта, облачных технологий и автоматизации рабочих процессов. Поэтому растущий спрос петербургского и областного бизнеса на фиксированную сетевую инфраструктуру закономерен: все больше компаний инвестируют в технологии для коммуникаций. В приоритете — решения, которые позволяют автоматизировать привычные процессы, снизить рутину, оптимизировать операционные расходы и ускорить принятие решений», — сказал директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.