Инженеры «МегаФона» запустили новые базовые станции вдоль Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА), ставшей дублером юго-восточной части МКАД. Телеком-оборудование установили на участках магистрали вблизи поселка Лопатино и деревни Богданихи в Ленинском городском округе, а также деревни Павлино в городском округе Балашиха. Средняя скорость мобильного интернета на этих участках составляет 110 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Базовые станции поддерживают средне- и высокочастотные диапазоны, сочетание которых позволяет увеличить емкость сети и обеспечить высокую скорость передачи данных даже при одновременном подключении множества абонентов. Оборудование также поддерживает технологию MIMO 2×2, с помощью которой базовые станции передают данные по нескольким каналам одновременно, повышая пропускную способность сети. Теперь автомобилисты могут с большим комфортом пользоваться картографическими сервисами, оперативно получать свежую информацию о дорожной обстановке, а пассажиры — смотреть фильмы и сериалы, слушать музыку и читать электронные книги.

По данным аналитиков «МегаФона», чаще всего мобильной связью на Южно-Лыткаринской автодороге пользуются жители Москвы и Подмосковья. Среди абонентов из других регионов лидируют пользователи из Ленинградской, Рязанской, Тверской и Ярославской областей.

«С открытием новых автомагистралей меняются привычные маршруты жителей Московского региона и перераспределяется нагрузка на мобильную сеть. Мы учитываем развитие транспортной инфраструктуры при планировании строительства базовых станций. И особое внимание уделяем крупным магистралям региона, чтобы обеспечить абонентам привычное высокое качество мобильной связи в любой их поездке», — отметил директор по реализации проектов инфраструктуры «МегаФона» в Московском регионе Тимур Фахрутдинов.

Южно-Лыткаринская автодорога протяженностью около 45 километров полностью открылась для движения 3 сентября 2026 г. Магистраль проходит по территории Ленинского городского округа, Лыткарина, Люберец и Балашихи. Новая трасса связала семь федеральных автомагистралей и улучшила транспортную доступность для более 3,5 млн жителей Москвы и Подмосковья.