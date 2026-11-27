Несмотря на ограничения мобильного интернета в России, покупатели продолжают активно приобретать LTE-оборудование. Об этом свидетельствуют данные российского производителя телекоммуникационного оборудования Microdrive, проанализировавшего заказы своей продукции на маркетплейсах Ozon и Wildberries.

За январь — октябрь 2026 г. количество заказов уличных 4G-роутеров выросло на 114% относительно аналогичного периода прошлого года. Компактные 4G-роутеры показали рост на 21%, а встраиваемые OEM-решения — на 35%.

Примечательно, что особенно высокий прирост заказов уличных роутеров наблюдался ещё до начала дачного сезона: в I квартале показатель вырос в 3,6 раза.

Покупатели чаще выбирают более дорогие устройства с мощными антеннами и поддержкой нескольких SIM-карт, чтобы оперативно переключаться между операторами или ловить сигнал от удалённых базовых станций, где ограничения проявляются слабее.