«МегаФон» улучшил связь в восточной части национального парка «Куршская коса». Инженеры оператора провели рефарминг сети, добавив телеком-оборудование в стандарте LTE диапазона 2100 МГц. Это позволило значительно увеличить среднюю скорость мобильного интернета у абонентов. Анализ больших данных «МегаФона» показал, что трафик в этой части косы за год вырос почти в два раза – на 76% в сравнении с прошлой осенью. Об этом CNews сообщил представитель оператора.

Теперь даже в часы пиковых нагрузок связь остается стабильной, а скорость мобильного интернета достигает 100 Мбит/с. Это особенно важно для туристов, которые активно делятся впечатлениями от поездки: ведут видеотрансляции, созваниваются по видеосвязи и оперативно выкладывают контент в соцсети. Улучшения коснулись популярных прогулочных локаций — в их числе озеро Лебедь, а также эко-тропа через сосновый лес с множеством смотровых площадок на песчаный берег Балтийского моря.

По данным аналитиков «МегаФона», через базовые станции в этой локации проходит порядка 500 ГБ интернет-трафика в день – такой объем сравним с 250 тыс. фотографий, снятыми на современный смартфон. Наибольшая активность абонентов в восточной части Куршской косы зафиксирована в поселке Морское, где расположены кафе, базы отдыха, гостиницы и культурно-развлекательные локации. Больше других россиян путешествовать на косу любят туристы из Москвы и Московской области, Самары, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Уфы, Казани, Тюмени, Сургута и Перми.

«Куршская коса — это место, куда едут за уникальными и неповторимыми в России впечатлениями. Наша задача — сделать так, чтобы цифровые сервисы не отвлекали от отдыха, а помогали делиться его красотой с близкими. Благодаря рефармингу средних частот мы значительно повысили емкость сети в самых популярных туристических локациях. Теперь даже при большом скоплении людей на пляжах и в лесных маршрутах скорость соединения позволяет комфортно общаться по видеосвязи, смотреть фильмы в высоком качестве и мгновенно публиковать фото и видео. Мы продолжаем развивать инфраструктуру в туристических центрах региона, чтобы связь оставалась надежной в любых условиях», — сказал Сергей Лихобабин, директор «МегаФона» в Калининградской области.

Куршская коса — уникальный природный объект и визитная карточка Калининградской области. Эта узкая полоса земли между Балтийским морем и Куршским заливом славится своими песчаными дюнами, реликтовыми лесами и «танцующими» соснами. Ежегодно национальный парк, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, посещают сотни тысяч туристов. Здесь любят отдыхать ценители спокойного отдыха, фотографы и блогеры, ищущие вдохновения в суровой красоте балтийской природы.