Для жителей спальных районов и сотрудников предприятий Закамья расширили мобильную сеть. Новые базовые станции инженеры «МегаФона» запустили в Набережных Челнах, Нижнекамске, Елабуге, Бавлах и на территории особой экономической зоны. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Запуск дополнительной инфраструктуры позволил увеличить скорость мобильного интернета и улучшить качество голосовых вызовов в густонаселенных кварталах, на транспортных развязках и ключевых производственных площадках региона.

Особое внимание инженеры уделили районам активной жилой застройки, где быстро растет объем трафика. В этих локациях специалисты расширили покрытие и увеличили емкость сети. Например, дополнительное оборудование заработало в Набережных Челнах вблизи жилого комплекса «Новое Побережье», а в Нижнекамске объект связи появился рядом с 47-м и 49-м микрорайонами.

При проектировании сети эксперты также позаботились о сохранении облика городской среды. В Нижнекамске телеком-оборудование разместили на специальной опоре, стилизованной под сосну. Конструкция с искусственными ветвями позволила обеспечить многоквартирные дома и прилегающую территорию устойчивым сигналом, не нарушив природный облик лесопарковой зоны.

«За год среднемесячный интернет-трафик на жителя Закамья вырос на 10%, увеличилось и число пользователей. Города региона привлекают молодых инженеров, ИТ-специалистов и рабочих со всей страны. С приходом новой аудитории меняется и характер нагрузки на сеть. Абоненты чаще смотрят фильмы и ролики в высоком разрешении, загружают тяжелый контент и работают в облачных сервисах. Мы строим базовые станции с запасом прочности, чтобы связь оставалась стабильной даже при дальнейшем увеличении потребления», — сказал Валерий Борунов, директор «МегаФона» в Татарстане.

Аналитики «МегаФона» подсчитали, что за год в городах Закамья на 23% выросло число абонентов из других регионов России в возрасте от 23 до 33 лет. Эта возрастная группа наряду со студентами лидирует по переездам в муниципалитеты камской агломерации. Чаще всего сюда приезжают из Башкирии, а также из Самарской и Оренбургской областей. Молодежь привлекает работа на новых производствах и в промышленных кластерах республики.