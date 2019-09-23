МТС дал пользователям раскрученного тарифа «новые возможности», чтобы брать на 30% больше. Расценки

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МТС изменил условия своего самого актуального тарифного плана, добавив в него ежедневные списания абонентской платы. По новой системе расчета абонентам МТС придется платить на 30% больше, и условия отказа от ежедневных выплат не так очевидны. К тому же, новую опцию МТС подключает автоматически.



Всероссийская переплата

Оператор связи МТС внес изменения в условия своего самого популярного, активно рекламируемого на ТВ и в Интернете тарифного плана «Тарифище», повысив его стоимость примерно на треть. Нововведения, которые оператор назвал «новыми возможностями тарифа», коснутся абонентов МТС по всей стране.

Изменения заключаются в переводе абонентов, выбравших «Тарифище», с ежемесячной оплаты на ежедневную, которая окажется на 30% более высокой при сохранении имеющихся объемов минут и SMS. Перевод будет осуществляться автоматически, если на счету абонента на момент списания ежемесячной платы не будет достаточно денег. На момент публикации материала информация об изменениях в условиях «Тарифища» была опубликована на официальном сайте оператора.

Расчет стоимости

Ловушка, повышающая стоимость тарифа «Тарифище» на 30%, была обнаружена в его условиях для Москвы и Московской области. В других регионах ситуация может быть идентичной. К примеру, минимальная стоимость тарифа при ежемесячном списании составляет 650 руб., а при переходе на ежедневную оплату она вырастет до 855 руб. за весь месяц. Разница составляет 32% не в пользу новых условий.

Абонентам МТС придется платить за связь больше

Ровно 30% переплаты будет при выборе ежемесячной платы в размере 1050 руб. – в ежедневном режиме она увеличится до 1365 руб. Сравнение остальных цен приведено в таблице.



Разница в стоимости «Тарифища» при ежедневной и ежемесячной оплате

Пакет минут 500 800 1500 3000 При оплате ежемесячно, руб. 650 800 1050 1550 При оплате ежедневно, руб. 855 1050 1365 2025 Разница 32% 31% 30% 31%

Источник: МТС и CNews Analytics

Схожая ситуация складывается и за пределами столичного региона. Для примера, в Омске и Белгороде минимальная ежемесячная плата по «Тарифищу» на момент публикации материала составляла 450 руб., а при ежедневной абоненту придется заплатить все 585 руб.

Скрытые условия тарифа

Чтобы не допустить автоматического перехода на ежедневное списание абонентской платы, достаточно иметь на счету сумму, равную стоимости тарифа на день списания средств. Если же переход на новую систему расчета все же произошел, абонент может в любой день его отменить.

Базовая стоимость «Тарифище» в Омске при ежемесячной оплате

Возвращение к ежемесячным расчетам с оператором, согласно актуальным условиям «Тарифища», бесплатно для абонента, однако ту разницу в стоимости, что была списана при ежедневных выплатах, ему никто не вернет.

В Омске «Тарифище» при посуточной оплате обойдется минимум в 585 рублей

Также следует отметить, что при переключении тарифа на ежедневную оплату нельзя будет изменить его условия в сторону уменьшения количества минут и SMS в пакете – можно будет лишь увеличить их объем.

Сроки внедрения

Новые условия «Тарифища» МТС запустит в разных регионах в разное время. К примеру, в Москве и Московской области изменения вступят в силу 15 октября 2019 г., абоненты из Волгоградской области перейдут на ежедневные списания средств с 3 октября 2019 г., пользователи МТС, проживающие в Иркутской и Омской областях, – 26 сентября 2019 г. Уведомление о об изменениях оператор опубликовал на своем сайте в разделе «Новости», ссылка на который есть только в самом низу страницы, 20 сентября 2019 г. для большей части регионов России.

Другие повышения цен в МТС

За последние несколько лет оператор МТС неоднократно ухудшал тарифы на предоставляемые им услуги. К примеру, в марте 2018 г. на него обратила внимание Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России – ведомство возбудило дело против МТС и «Мегафона» дело в связи с невыполнением ранее выданного операторам предписания об отмене внутрисетевого роуминга и нарушением антимонопольного законодательства. В ведомстве особо подчеркнули, что МТС не просто не выполнил предписание, но даже ухудшил условия роуминга, введя дополнительную плату в размере 15 руб. в сутки.

Определенные неточности в выставлении счетов абонентам МТС отмечались и на уровне властей. Так, в 2012 г. бывший министр образования России Дмитрий Ливанов в своем Twitter (@DmitryLivanov) сообщил о претензии, поданной им в МТС в связи с неясными списаниями со счета. Ливанов не скупился на слова: «Вернул МТС их г…окарту. Низкое качество интернета и обман на 3500 р». Претензия завершается требованием вернуть списанные средства на лицевой счет.

Дмитрий Ливанов остался недоволен работой МТС

Через два часа после первой записи об МТС DmitryLivanov вернулся к истории своих взаимоотношений с оператором, опубликовав новый твит: «Коллеги подсказали мне, что слова "г…окарта" нет. Согласен. Это была очень плохая карта, с которой списывали деньги, не оказывая услугу».

Спустя еще час DmitryLivanov извинился за публичное использование обсценной лексики, но при этом подтвердил претензии к МТС: «Приношу извинение читателям Твиттера за использование ненормативного слова. Слишком сильно достала потеря времени, денег и 2 дня без связи» (орфография авторская; — прим. CNews).