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Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте

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В Москве 7 ноября 2019 г. CNews FORUM соберет ИТ-лидеров, в том числе лидеры российских облачных технологий.

Крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-руководителей и специалистов бизнеса и госструктур CNews FORUM в 2019 г. откроется в двенадцатый раз.

В этом году участие в дискуссиях CNews FORUM 2019 примут более 1500 госчиновников, ИТ-директоров российских предприятий, государственных ведомств и представителей ведущих ИКТ-компаний страны.

Зарегистрироваться на CNews FORUM 2019 можно уже сейчас.

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Фредерик Ваносчуйзе, директор по техническим инновациям и инфраструктуре «Мегафона»

Мероприятие будет состоять из пленарного заседания с участием экспертов мирового уровня, ключевых представителей российского бизнеса и госсектора. На нем в прямом электронном голосовании будут определены наиболее перспективные технологии, которые в ближайшие годы окажут влияние на информатизацию бизнеса и государства в России.

После пленарного заседания начнутся семь тематических секций: «Госсектор», «Банки», «Безопасность», «Розница», «Облачные технологии» и Business Intelligence, «Фарминдустрия».

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Евгений Чаркин, директор по информационным технологиям, РЖД

В CNews FORUM 2019 примут участие ИТ-руководители российских регионов, государственных ведомств, госкомпаний. Свое участие подтвердили директор по техническим инновациям и инфраструктуре компании «Мегафон» Фредерик Ваносчуйзе; директор по информационным технологиям РЖД Евгений Чаркин; руководитель Департамента информационных технологий г. Москвы Эдуард Лысенко; директор департамента ИТ Росатома Евгений Абакумов; директор управления ИТ, «Мечел» Валерий Дьяченко; заместитель председателя правления банка «Уралсиб» Максим Белоусов; член правления, директор по ИТ Росбанка Денис Сотин; директор управления ИТ Мечела Валерий Дьяченко; врио ИТ-директора / директор по архитектуре X5 Retail Group Алла Антонова; директор по информационным технологиям, «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Сергеев; директор по автоматизации и информационной трансформации производства, ГМК «Норильский Никель» Владимир Трапезин; директор по ERP-решениям, «1С» Алексей Нестеров; генеральный директор «Долгопрудненского исследовательского центра» («Турбо») Владимир Егоров; вице-президент по информационным технологиям, FESCO Дмитрий Суровец; вице-президент, директор диджитал-департамента банка «Санкт-Петербург» Александр Рыбаков; директор департамента инфраструктурных проектов Минкомсвязи Игорь Семенихин; директор департамента ИТ British American Tobacco Дарья Гришина; директор по ИТ ГК «Мелстон» Андрей Балякин; заместитель директора ИТ ТД ЦУМ Андрей Чикунов; директор по ИТ Mary Kay Илья Садовенко; управляющий директор блока ИТ Альфа Банк Казахстан Андрей Сабынин; директор по персоналу Московского кредитного банка Алена Ефремова.

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Эдуард Лысенко, глава Департамента информационных технологий Москвы

Участники мероприятия смогут обсудить, насколько востребованными будут на рынке представленные продукты и услуги, а также выявят факторы, тормозящие продвижение тех или иных технологий в российских реалиях.

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Евгений Абакумов, директор департамента ИТ «Росатома»

В 2018 г. CNews FORUM собрал рекордное число гостей — порядка 1600 человек. На форуме прозвучало более 120 экспертных докладов. В сессионной части было проведено семь тематических отраслевых секций. На выставке в рамках форума было развернуто более 40 стендов инновационных российских и зарубежных ИТ-компаний. Мероприятие привлекло спонсорскую поддержку более 30 структур. Его информационными партнерами выступили более 40 организаций.

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Валерий Дьяченко, директор управления ИТ «Мечела»

В ходе церемонии CNews AWARDS, состоявшейся на CNews FORUM 2018, были награждены выдающиеся российские ИТ-проекты и компании.

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Чтобы принять участие в CNews FORUM 2019, заполните, пожалуйста, анкету.

Подробное описание и анкета для регистрации на сайте.



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