Скандальный телеком-актив ВТБ продают за 1 млрд евро

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United Group и Providence Equity Partners хотят купить болгарский BTC

Двое инвесторов готовы приобрести болгарского телекоммуникационного оператора Bulgarian Telecommunications Company (BTC, торговая марка Vivacom). Об этом пишет газета Financial Times.

Инвестиционный консультант Lazard, нанятый для осуществления данной сделки, оценивает BTC в 1,2 млрд евро. Один из претендентов – американский фонд Providence Equity Partners – готов заплатить за BTC 1,05 млрд евро.

Другим претендентом является холдинг United Group, владеющий телекоммуникационными и медиа-активами на Балканах. Данная компания принадлежит британскому фонду BC Partners и американскому фонду KKR.

United Group предлагает за BTC большую сумму – 1,1 млрд евро. Ранее United Group приобрела хорватскую «дочку» шведского сотового оператора Tele2 за 220 млн евро. У компании также есть активы в Словении, Черногории и Боснии и Герцеговине.

Сложная история перепродажи BTC

BTC – крупнейший в Болгарии оператор фиксированной связи и третий по величине оператор мобильной связи. Компания была приватизирована в 2004 г. и с тех пор неоднократно меняла владельцев.

Нашлись покупатели на болгарскую телекоммуникационную компанию BTC, одним из владельцев которой является ВТБ

В 2012 г. компанию в рамках схемы по реструктуризации задолженности забрал консорциум InterV Investment, принадлежавший «ВТБ-Капитал» - «дочке» российского госбанка ВТБ – и болгарскому бизнесмену Цветану Василеву. На тот момент Василев владел болгарским Corporate Commerce Bank (CCB). Одновременно кредитором консорциума выступил «ВТБ-Капитал», получив в залог акции InterV.

В 2015 г. CCB стал банкротом, а Василева объявили в розыск. Василев попытался продать принадлежавшие ему 43% акций BTC. Сначала акции хотел купить бельгийский бизнесмен Пьер Луврье, известный как партнер создателя российского фонда Marshall Capital Partners Константина Малофеева. Затем долю Василева выкупил российский бизнесмен, также сотрудничавший с Малофеевым, – Дмитрий Косарев (сделка была осуществлена через принадлежащую ему компанию Empreno Ventures).

ВТБ продает и покупает BTC

ВТБ в 2015 г. выставил BTC на продажу в связи с невыплатой InterV Investment кредита на 150 млн евро. Победителем стал зарегистрированный в Люксембурге консорциум Viva Telecom, заплативший за компанию 330 млн евро. Консорциум был сформирован болгарским предпринимателем Спасом Русевым.

Причем «ВТБ-Капитал» снова стал участником консорциума. Он получил и владеет до сих пор 20% акций Viva Telecom. Русеву принадлежит в консорциуме 46% акций. Еще 20% принадлежат фонду Delta Capital International, за которым стоит бывшим министр финансов Болгарии Милен Велчев и его брат Георгий. Ранее Велчев возглавлял болгарский офис «ВТБ-Капитал».

Кроме того, ВТБ открыл консорциуму кредитную линию на 240 млн евро. То есть российский госбанк в 2016 г., как и до этого в 2012 г., стал и совладельцем BTC, и кредитором его акционеров.

Дмитрий Косарев не сдается в борьбе за BTC

В 2016 г. Empreno Ventures начала судебные тяжбы в различных юрисдикциях за акции BTC. Структура Дмитрия Косарева утверждает, что она является владельцем не только 43% акций BTC, принадлежавших Цветану Васильеву, но и 33%, принадлежавших «ВТБ-Капитал» до 2015 г.

По утверждению Empreno Ventures, «ВТБ-Капитал» был лишь номинальным владельцем указанного пакета акций BTC в пользу Василева и затем этот пакет должен был быть передан структуре Косарева. Аукцион по продаже BTC, проведенный ВТБ в 2015 г., Косарев считает незаконным.

В ВТБ обвинения в свой адрес отрицают. Согласно утверждениям пресс-службы госбанка, Высокий суд Лондона отверг все притязания Косарева. Такой же позиции придерживается и Спас Русев.

Но Косарев в недавнем интервью телеканалу «Царьград» заявил, что слушания в Великобритании продолжатся. Кроме того, его компания судится со структурами ВТБ в Люксембурге и инициировала также в этой стране уголовное расследование в отношении своих оппонентов. Также, как пишет Financial Times, письма от Empreno Ventures с предостережением относительно покупки BTC получили два вышеназванных потенциальных покупателя и организатор торгов Lazard.