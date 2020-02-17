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Экс-владельцы «Мегафона» продали последний актив в СНГ

Бизнес Инвестиции и M&A Телеком Мобильная связь
, Текст: Игорь Королев
Шведская Telia продала за $31,5 млн молдавского сотового оператора Moldcell. Это последний сотовый актив, который был у Telia в странах СНГ.

Telia продала Moldcell

Шведская Telia сообщила о продаже молдавского сотового Moldcell. Сумма сделки составила $31,5 млн, в ходе ее было продано 100% акций оператора.

Покупателем выступила компания CG Cell Technologies, принадлежащая непальской CG Corp Global (Chaudhry Group). Данная группа работает в различных областях, включая финансовые сервисы, потребительские товары, образование, гостиничный бизнес, энергетику, потребительскую электронику, недвижимость, биотехнологии и альтернативную медицину.

У группы есть и телекоммуникационное подразделение – CG Telecom. В 2019 г. данная компания заключила с китайской Huawei контракт на $100 млн за закупку оборудования для строительства сотовой сети четвертого поколения (4G) стандарта LTE.

Молдавский телекоммуникационный рынок

На молдавском рынке сотовой связи всего два игрока. Лидером является «дочка» французской телекоммуникационной компании Orange. На втором месте находится Moldcell с долей рынка в 30%. На конец 2018 г. в Молдавии было 3,5 млн сотовых абонентов при населении страны 2,7 млн человек.

Как Telia завоевывала постсоветское пространство и из него отступала

В 2001 г. Telia объединилась с финской Sonera в компанию TeliaSonera. У нее были большие амбиции на постсоветском пространстве. В числе прочего TeliaSonera входила в число крупнейших акционеров «Мегафона».

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Шведская Telia продала молдавского сотового оператора Moldcell, свой последний сотовый актив в странах СНГ

«Дочки» TeliaSonera присутствуют во всех трех странах Прибалтики - Эстонии, Латвии и Литве. Помимо «Мегафона» компания владела сотовыми активами в шести странах, в разное время входившим в СНГ: Казахстане, Таджикистане, Узбекистане, Молдавии, Азербайджане и Грузии. Где-то из этих стран TeliaSonera работала напрямую, где-то через совместный с турецким Turkcell холдинг Fintur (TeliaSonera входит в число крупнейших акционеров Turkcell).

Однако в 2012 г. TeliaSonera оказалась вовлечена в коррупционной скандал, связанный с Гульнарой Каримовой, дочерью экс-президента Узбекистана Ислама Каримова. В результате руководству компании пришлось уйти в отставку, а против бывших топ-менеджеров TeliaSonera в Швеции выдвинули уголовные обвинения (впоследствии они были оправданы). Власти США оштрафовали TeliaSonera на $965 млн за участие в коррупционных сделках.

В 2015 г. TeliaSonera приняла решение продать все свои сотовые активы в макрорегионе «Евразия», куда у компании входили страны СНГ (кроме России), Грузия и Непал. Также компания вернула себе прежнее название Telia.

Какие зарубежные активы остались у Telia

Предпоследняя из серии соответствующих сделок состоялась в конце 2018 г., когда Telia продала свою долю в казахском сотовом операторе Kcell. Тогда же Telia договорилась с Turkcell о выкупе его доли в Fintur. Параллельно Telia продала свою долю в «Мегафоне».

После этого последним нераспроданным активом оставался Moldcell, который сейчас и продала Telia. Теперь у шведской компании остаются сотовые активы только в странах Скандинавии и Прибалтики.

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