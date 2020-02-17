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Начальником «Билайна» назначен главный юрист компании

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Бизнес Кадры Телеком Инфраструктура Мобильная связь
, Текст: Игорь Королев
Временно исполняющим обязанности гендиректора «Вымпелкома» стал главный юрист компании Виктор Бирюков. Это случилось в связи с уходом гендиректора компании Василя Лацанича и необходимостью найти ему замену.

Временно исполняющий обязанности гендиректора «Вымпелкома»

Телекоммуникационная компания «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») назначила временно исполняющим обязанности гендиректора Виктора Бирюкова. Об этом сообщило агентство «Интерфакс».

Бирюков работает в «Вымпелкоме» с 2016 г. Свою последнюю должность он занимает с февраля 2017 г.

14 февраля 2020 г., стало известно, что с поста гендиректора «Вымпелкома» уходит Василь Лацанич. Он проработает в своей нынешней должности до 30 июня 2020 г.

Пресс-служба «Вымпелкома» не смогла пояснить, заступает ли Бирюков на пост врио гендиректор сейчас или после ухода Лацанича.

Для чего «Вымпелкому» помимо гендиректора нужен еще и президент

Также в компании продолжает работать президент Александр Крупнов. Это должность была введена в 2015 г., когда гендиректором «Вымпелкома» был Михаил Слободин. У Слободина был вид на жительство в одной из стран Прибалтики, в связи с чем компании понадобился человек для доступа к материалам с гостайной.

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Виктор Бирюков, временно исполняющий обязанности гендиректора «Вымпелкома»

Потребность в таком человеке осталась и после ухода Слободина. На его место сначала пришел норвежец Шель Мортин Йонсен (Kjell Morten Johnsen), которого сменил гражданин Украины Василь Лацанич.

Перестановки в Veon

На прошлой неделе перестановки случились и в группе Veon, в которую входит «Вымпелком». Урсула Бернс (Ursula Berns) покинул пост гендиректора, оставшись председателем совета директоров. Теперь у Veon сразу два гендиректора: бывший глава турецкого сотового оператора Turkcell Каан Терзиоглу (Kaan Terzioglu) выходец из Facebook Серджи Херреро (serge Herrero).

Начиная с осени 2019 г., они оба занимали посты главных операционных директоров Veon. У Терзиоглу и Херреро будет разделение по географическому принципу. Терзиоглу будет отвечать за Россию, Казахстан, Узбекистан, Киргизию и Грузию. Область ответственности Херреро - Пакистан, Украина, Алжир, Бангладеш и Армения.

Кроме того, Каан Терзиоглу стал председателем совета директоров «Вымпелкома». Он будет курировать компанию до момента, пока у нее не появится постоянный гендиректор.

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