«Закон Яровой» могут частично отменить из-за коронавируса

Операторы связи смогут не исполнять ряд требований «закона Яровой», среди которых – ежегодное 15-процентное увеличение объемов их хранилищ данных. Основной причиной послаблений стала пандемия коронавируса, повлекшая резкое ухудшение российской экономики, в том числе из-за вынужденной самоизоляции. Список предложений по снижению нагрузки на операторов подготовил РСПП, и они рассмотрены в проекте поручений Минкомсвязи.

Польза от пандемии

Правительство России может рассмотреть перенос реализации ряда норм «закона Яровой». Отсрочка, по данным «Коммерсанта», может затронуть требование о ежегодном 15-процентном увеличении объемов хранилищ информации.

Вступление требования в силу может быть перенесено на два года в качестве меры поддержки операторов связи на фоне пандемии корона вируса. Дополнительной мерой может послужить исключение из объемов хранимых данных трафика видеосервисов по причине резкого роста спроса на них из-за введенного Президентом России Владимиром Путиным режима самоизоляции. Пока это требование действует, операторы вынуждены хранить все данные о трафике видеосервисов, из-за роста которого они несут дополнительные расходы.

Власти могут ослабит требования «пакета Яровой» для всех операторов связи

Возможность отмены перечисленных требований рассмотрена в проекте поручений Минкомсвязи России, основанного на предложениях, разработанных на базе комиссии по связи и ИТ Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Затраты на исполнение закона

«Закон» или «пакет Яровой» представляет собой поправки к федеральному закону ФЗ-374 «О противодействии терроризму», предложенные депутатом Ириной Яровой. Согласно требованиям этих поправок, все операторы связи и интернет-провайдеры обязаны хранить все телефонные разговоры и переписку пользователей в течение шести месяцев, а сообщения, передаваемые через Глобальную сеть – в течение 30 дней. Закон также предусматривает обязанность операторов в течение пяти лет ежегодно увеличивать емкость хранилищ на 15%.

Поправки «Яровой» вступили в силу 1 июля 2018 г.

По данным консалтинговой компании PwC, исполнение «закона Яровой» повышает рост капитальных затрат операторов на 10-20% в год. Как пишет «Коммерсант», сами операторы оценивают свои расходы на исполнение новых требований в миллиарды рублей. По подсчетам «Вымпелкома» (бренд «Билайн»), соблюдение закона обойдется ему в 45 млрд руб. в ближайшие пять лет, тогда как «Мегафон» за тот же срок потратит на это в пределах 40 млрд руб.. Среди операторов «Большой тройки» самый высокий уровень расходов на «закон Яровой» был выявлен у МТС – в течение ближайших пяти лет компания может выделить на соблюдение новых норм около 50 млрд руб.

Другие меры поддержки телеком-сферы

Проект поручений Минкомсвязи содержит еще ряд мер поддержки операторов связи. К ним относится, в том числе трехкратное снижение платы за использование частот до конца 2020 г.

Дополнительно операторы могут получить отсрочку по налоговым платежам, но это послабление будет доступно только компаниям, вкладывающим деньги в модернизацию своей сети для расширения емкости. Также предложено сократить до 14% всем операторам размер взносов в фонды страхования до конца 2020 г. и обеспечить их льготным кредитованием.

Помимо всего перечисленного, Госдуме России могут порекомендовать принять законопроекты о безвозмездном доступе операторов связи к инфраструктуре многоквартирных домов и о дистанционной идентификации своих абонентов.

Мнение операторов о возможных послаблениях

Предложение РСПП по отсрочке ряда требований «закона Яровой» ряд российских операторов встретили одобрением. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на представителей «Мегафона», этот оператор солидарен с мнением Союза. По их словам, все операторы связи нуждаются или во временном освобождении от выполнения некоторых требований законодательства, или в значительном сокращении расходов на них.

Одной из основных причин необходимости этого в «Мегафоне» называют сложившиеся в России экономические условия – из-за ослабления курса рубля и всероссийской самоизоляции доходы подавляющего большинства россиян резко упали. «Мегафон» считает также, что предложенные РСПП меры по снижению финансовой нагрузки на операторов не потребует дополнительных затрат из федерального бюджета. Средства, которые компании сейчас должны будут потратить на закупку необходимого по «закону Яровой» оборудования, они смогут вложить в поддержание стабильности работы их сетей на фоне возросшей нагрузки на них из-за самоизоляции людей.

Следует отметить, что в других странах наблюдаются проблемы с работой интернета и мобильных сетей из-за того, что люди стали чаще пользоваться ими, находясь дома целыми сутками. Как сообщал CNews, в середине марта 2020 г. в Великобритании из-за перегрузки обрушились сети сразу трех операторов – O2, EE и Vodafone.

В «Ростелекоме» уверены, что предложенные РСПП меры дадут возможность «частично компенсировать возникшие дополнительные затраты, вызванные дополнительным масштабированием сети компаний и снижением курса рубля». «Вымпелком» тоже положительно отозвался о возможных послаблениях, а представители «МТС» и «Эр-телекома» (бренд «Дом.ру») от комментариев отказались.