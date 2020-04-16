Как только госзакупки стали непрозрачными, стандартный контракт «Ростелекома» с Минкомсвязи подорожал до 12 миллиардов

Наблюдавшаяся несколько лет подряд тенденция к снижению стоимости эксплуатации инфраструктуры электронного правительства, осуществляемая «Ростелекомом» по контрактам с Минкомсвязи, в 2019 г. резко завершилась. Выделяемые оператору суммы выросли в разы. Это совпало с изменениями в законодательстве, из-за которых сведения о новых подобных контрактах оказались на задворках сайта госзакупок, где их весьма затруднительно отыскать.

Эксплуатация ИЭП резко подорожала

Как выяснил CNews, многолетняя тенденция к снижению стоимости эксплуатации инфраструктуры электронного правительства (ИЭП), наблюдавшаяся в 2016-2018 гг. была радикально переломлена в 2019 г., после чего данная эксплуатация в перспективе двух ближайших лет уже подорожала в 3,7 раза.

Так, в 2015 г. она обошлась государству в 2,16 млрд руб., в 2016 г. — в 2,03 млрд руб., в 2017 г. — в 1,91 млрд руб., а в 2018 г. — в 1,77 млрд руб., подешевев таким образом за три года почти на 400 млн руб.

В 2019 г. стоимость эксплуатации подскочила сразу более чем на 2 млрд руб. — до 3,82 млрд руб. Запланированные траты на 2020 г. составляют 5,25 млрд руб., на 2021 г. — 6,55 млрд руб.

Это следует из сопоставления данных на сайте госзакупок (см. таблицу), поиск которых с середины 2019 г. существенно усложнился из-за изменений в законодательстве, благодаря которым осуществлять общественный контроль над некоторым видом государственных закупок стало значительно труднее (об этом — ниже).

Расценки на услуги Ростелекома для Минкомсвязи резко выросли

Напомним, с 2009 г. единственным исполнителем работ как по развитию (контрактуются отдельно), так и по эксплуатации ИЭП по факту является «Ростелеком», что определяется регулярно издаваемыми распоряжениями Правительства России. Соответствующие контракты с оператором заключает Минкомсвязи. Правда, в 2013 г. в министерстве прорабатывалась возможность отдать ИЭП подведомственному Минкомсвязи НИИ «Восход», но воплощена она не была.





Распределение финансирования «Ростелекома» на эксплуатацию ИЭП по годам

Год Цена контракта, млн рублей Итого, млн рублей 2014 2067 2067 2015 2161 2161 2016 2035 2035 2017 1909 1909 2018 1765 1765 2019, первый контракт 2139 2019, второй контракт 1491 Вступили в силу поправки к ФЗ-44 (30 июля 2019 г.) 2019, часть двухлетнего контракта 187 Всего за 2019 3817 2020, часть двухлетнего контракта 5246 5246 2021, часть двухлетнего контракта 6554 6554

Источник: CNews Analytics

Все предыдущие годы контракты Минкомсвязи с «Ростелекомом» заключались однократно на один календарный год, хотя их цена и могла несколько корректироваться в процессе исполнения дополнительными соглашениями.

В 2019 г. по факту деньги выделялись трижды. Последний транш вошел в состав мегаконтракта, который был подписан в конце 2019 г. и охватил период с 18 ноября 2019 г. по 31 декабря 2021 г. Его сумма составила без малого 12 млрд руб.

Что такое инфраструктура электронного правительства

Под инфраструктурой электронного правительства власти России подразумевают совокупность государственных информационных систем (ГИС), программно-аппаратных средств и сетей связи, обеспечивающих при оказании услуг и осуществлении функций в электронной форме взаимодействие госорганов, граждан и юридических лиц.

В состав существующей инфраструктуры входят портал госуслуг (ЕПГУ), единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА), единая система межведомственного электронного азаимодействия (СМЭВ), система досудебного обжалования решений, принятых при осуществлении госуслуг, единая система нормативной справочнойи информации и др.

Комментарии Минкомсвязи и «Ростелекома»

В апреле 2018 г. в «Ростелекоме» объясняли CNews наблюдавшуюся тогда отрицательную ценовую динамику сокращением количества информационных систем, подлежащих эксплуатации, а также исключением из контракта отдельных видов работ по сопровождению инфраструктуры.

Произошедший перелом тенденции в «Ростелекоме» объясняют расширением фронта работ, хотя и не конкретизируют их суть. «Суммы контрактов формировались в соответствии с объемом услуг, необходимых для эксплуатации ИЭП и достижения высокого уровня доступности, — отметили в разговоре с CNews представители госкомпании. — В последние годы цифровые сервисы становятся все более актуальными для пользователей, и это требует оперативной реакции со стороны государства, в том числе в части модернизации технологической инфраструктуры для повышения качества оказания госуслуг в электронном виде».

За счет чего именно принципиально расширился фронт работ, CNews рассказали представители новой команды Минкомсвязи (все рассматриваемые в материале контракты были заключены до того, как его в январе 2020 г. возглавил действующий министр Максут Шадаев). «Последние несколько лет главными драйверами развития ИЭП служит увеличение количества пользователей цифровых сервисов и рост числа их обращений в центр поддержки, а также разработка новых и развитие существующих услуг, — отмечают собеседники редакции. — В ответ на обозначенные тренды с 2018 г. мы начали в несколько этапов создавать резервный ЦОД и увеличивать объем вычислительных ресурсов в соответствии с органическим ростом инфраструктуры и выводом новых функциональностей систем ИЭП. В ближайшие годы мы планируем модернизировать федеральный ЦОД и доумощнить резервный ЦОД до уровня федерального, а также совершенствовать процессы вывода новых сервисов на портал госуслуг до уровня доступности всех систем ИЭП при проведении технологических работ».

При этом в Минкомсвязи добавляют, что предоставление серверных мощностей для электронного правительства в типовые контракты входило и раньше, но сейчас этих мощностей стало требоваться существенно больше.

Сложности общественного контроля контрактов по эксплуатации ИЭП

Отметим, что изученный CNews 12-миллиардный контракт Минкомсвязи с «Ростелекомом» указанным сведениям не противоречит, хотя его подробный анализ сильно затруднен тем фактом, что 256-страничный документ (равно как и контракты предыдущих лет) выложен в машинонечитаемом формате.

Как уже было упомянуто выше, мониторинг госзакупок проводимых госорганами у так называемых единственно возможных поставщиков, в соответствии с изменениями в регулирующем эту сферу федеральном законе №44 (ФЗ-44) с 31 июля 2019 г. существенно усложнился. Госорганы более не обязаны публиковать на сайте госзакупок извещения о таких процедурах.

Контрактование «Ростелекома» с Минкомсвязи по понятным причинам происходит именно в безальтернативном формате закупки у единственного поставщика. Поэтому, если просто отслеживать появление общественно значимых ИТ-тендеров по привычным алгоритмам в основном разделе сайта, то подобные закупки обнаружены и отфильтрованы не будут.

Сведения о них теперь нужно искать в отдельно формируемом (хотя и на сайте госзакупок) реестре контрактов. Как показывает практика, поиск по этому реестру технологически организован существенно хуже, чем по основному закупочному разделу. Результаты крайне нерелевантны запросам — даже если пользователь точно знает, контракт с каким названием работ он ищет.