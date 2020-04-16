ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ в промышленности: переход к цифровому производству» состоится 23 апреля

23 апреля 2020 г. CNews проведет онлайн-конференцию «ИТ в промышленности: переход к цифровому производству».

23 апреля 2020 г. CNews проведет онлайн-конференцию «ИТ в промышленности: переход к цифровому производству».

Основные вопросы к обсуждению:

Цифровизация промышленности: векторы развития

Отставание законодательной базы как ключевой барьер внедрения интернета вещей на предприятиях промышленности;

Сквозные технологии в промышленности: перспективы и первые результаты;

Перспективы выхода российских ИТ-решений для промышленности на зарубежный рынок.

Основные задачи цифровизации

Цифровизация технологических процессов как способ повышения производительности труда;

Аналитика и прогнозирование нештатных ситуаций на производстве;

Интеллектуальные подсказки: исключение ошибок и сокращение травматизма на производстве;

Как обеспечить обучение техперсонала без отрыва от производства с помощью мобильных решений;

Цифровизация систем систем ТОиР: прогнозирование ремонтов и неполадок оборудования;

Цифровизация бизнес-процессов предприятия: как решить проблемы лоскутной автоматизации.

Инструменты, технологии, кейсы

Как 3D-печать сокращает время вывода продукта на рынок;

AR/VR и цифровые двойники: решения, ускоряющие процесс разработки;

Внедрение носимых устройств для производственного персонала: кейсы;

Сбор данных на промышленном предприятии: проблемы и решения;

Отечественные решения для анализа данных в промышленности;

Беспилотные аппараты на производстве: когда выгода перевесит риски;

Управление производственными процессами: подводные камни внедрения MES-систем;

Как обеспечить безопасность и доступность собираемых данных.

Подтвердили выступление с докладом:

Шамиль Каюмов, директор по развитию бизнеса, SberCloud;

Александр Гревцев, директора по ИТ, корпорация «Казахмыс»;

Андрей Сушко, генеральный директор, «Диатех»;

Валерий Фокин, руководитель департамента информационных технологий, АО «ОХК «Уралхим»;

Александр Колесов, руководитель отдела разработки ПО, Biocad.



Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 5000 руб.

Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 доб. 9 403, e-mail: events@cnews.ru, Теличева Наталья.