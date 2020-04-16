ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ в промышленности: переход к цифровому производству» состоится 23 апреля
23 апреля 2020 г. CNews проведет онлайн-конференцию «ИТ в промышленности: переход к цифровому производству».
23 апреля 2020 г. CNews проведет онлайн-конференцию «ИТ в промышленности: переход к цифровому производству».
Основные вопросы к обсуждению:
Цифровизация промышленности: векторы развития
- Отставание законодательной базы как ключевой барьер внедрения интернета вещей на предприятиях промышленности;
- Сквозные технологии в промышленности: перспективы и первые результаты;
- Перспективы выхода российских ИТ-решений для промышленности на зарубежный рынок.
Основные задачи цифровизации
- Цифровизация технологических процессов как способ повышения производительности труда;
- Аналитика и прогнозирование нештатных ситуаций на производстве;
- Интеллектуальные подсказки: исключение ошибок и сокращение травматизма на производстве;
- Как обеспечить обучение техперсонала без отрыва от производства с помощью мобильных решений;
- Цифровизация систем систем ТОиР: прогнозирование ремонтов и неполадок оборудования;
- Цифровизация бизнес-процессов предприятия: как решить проблемы лоскутной автоматизации.
Инструменты, технологии, кейсы
- Как 3D-печать сокращает время вывода продукта на рынок;
- AR/VR и цифровые двойники: решения, ускоряющие процесс разработки;
- Внедрение носимых устройств для производственного персонала: кейсы;
- Сбор данных на промышленном предприятии: проблемы и решения;
- Отечественные решения для анализа данных в промышленности;
- Беспилотные аппараты на производстве: когда выгода перевесит риски;
- Управление производственными процессами: подводные камни внедрения MES-систем;
- Как обеспечить безопасность и доступность собираемых данных.
Подтвердили выступление с докладом:
Шамиль Каюмов, директор по развитию бизнеса, SberCloud;
Александр Гревцев, директора по ИТ, корпорация «Казахмыс»;
Андрей Сушко, генеральный директор, «Диатех»;
Валерий Фокин, руководитель департамента информационных технологий, АО «ОХК «Уралхим»;
Александр Колесов, руководитель отдела разработки ПО, Biocad.
Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 5000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences
Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 доб. 9 403, e-mail: events@cnews.ru, Теличева Наталья.