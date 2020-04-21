Названы 79 системообразующих компаний России в ИТ и телекоме. Список

Названы 79 системообразующих компаний России в ИТ и телекоме. Список5459
Список Минкомсвязи
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязи) России сформировало перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи. Об этом говорится в сообщении ведомства, опубликованном на его официальном сайте.
В общей сложности в список Минкомсвязи вошли 79 организаций, которые министерство относит к ключевым подотраслям информации и связи. К таковым причисляются разработка ПО, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги, деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, телекоммуникации, телевизионное вещание, информационные агентства.
Кроме того, в перечень попали книжные издательства и магазины, рекламные агентства, газеты, радиостанции и предприятия, осуществляющие полиграфическую деятельность.
Список был утвержден по итогам заседания правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики, которую возглавляет первый вице-премьер Андрей Белоусов. Критерии и порядок включения организаций в перечень также были ранее утверждены данной комиссией.
Ранее Минпромторг внес 246 компаний из 15 отраслей в отраслевой список системообразующих предприятий страны.
Критерии включения в перечень
В числе критериев включения в список системообразующих организаций, Минкомсвязи, в частности, упоминает осуществление разработки и внедрения критических технологий, обеспечение информационной безопасности, предоставление услуг по разработке и эксплуатации государственных информационных систем (ГИС) и общественно значимых интернет-сервисов. Кроме того, учитывался такой показатель, как выручка.
|№ п/п
|Полное наименование организации
|ИНН
|1
|Группа компаний "Ланит"
|7701793872
|2
|ООО "Яндекс"
|7736207543
|3
|ООО "Мэйл.ру"
|7743001840
|4
|ЗАО "Софтлайн Интернейшнл"
|7736222125
|5
|АО "Ай-теко"
|7704160892
|6
|ПАО "ИБС ИТ услуги"
|7713444361
|7
|ЗАО "Крок инкорпорейтед"
|7701004101
|8
|АО "Лаборатория Касперского"
|7713140469
|9
|ООО "1С"
|7709860400
|10
|АО "ПФ "СКБ Контур"
|6663003127
|11
|АО "Нэксайн"
|7801019126
|12
|АО "Айсиэл-КПО ВС"
|1660014361
|13
|ЗАО "Центр финансовых технологий"
|5407125059
|14
|АО НИП "Информзащита"
|7702148410
|15
|АО "УК Диасофт"
|9715302870
|16
|ОАО "Инфотекс"
|7710013769
|17
|АО "Корпорация Галактика"
|7707140573
|18
|ООО "Организационно-технологические решения 2000"
|7718162032
|19
|АО "Позитив Текнолоджиз"
|7718668887
|20
|АО "Барс Груп"
|1655251590
|21
|АО "НПО Русбитех"
|7726604816
|22
|ООО "Рамблер & Ко Медиа"
|7726387784
|23
|ООО "Крипто-Про"
|7717107991
|24
|ООО "Биайэй-Технолоджиз"
|7810385714
|25
|ООО "Программный Продукт"
|7810268545
|26
|ООО "Корус Консалтинг СНГ"
|7801392271
|27
|Акционерное общество "Первая образцовая типография"
|7705709543
|28
|Открытое акционерное общество "Издательство "Высшая школа"
|7707627712
|29
|Общество с ограниченной ответственностью "Издательско-полиграфический комплекс Парето-принт"
|6949008886
|30
|Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня"
|7704853840
|31
|Федеральное государственное унитарное предприятие "Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)"
|7703082786
|32
|Публичное акционерное общество "РБК" (АО "Сотол Проект")
|7728547955 (7714411263)
|33
|Общество с ограниченной ответственностью "Европейская медиа группа"
|7717535281
|34
|Группа компаний Krutoy Media
|7712101731
|35
|Закрытое акционерное общество "Русская медиагруппа"
|7730115448
|36
|Закрытое акционерное общество "Мультимедиа-холдинг"
|5024112009
|37
|Федеральное государственное унитарное предприятие "Российская телевизионная и радиовещательная сеть"
|7717127211
|38
|Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания"
|7714072839
|39
|Федеральное государственное унитарное предприятие "Телевизионный технический центр "Останкино"
|7717022723
|40
|Акционерное общество "Первый канал"
|7717039300
|41
|Акционерное общество «Телекомпания НТВ»
|7703191457
|42
|Акционерное общество "Национальная Медиа Группа"
|7704676655
|43
|Закрытое акционерное общество МТРК "Мир"
|7705010096
|44
|Открытое акционерное общество "ТРК ВС РФ "Звезда"
|7717653542
|45
|Общество с ограниченной ответственностью "Новый Медиа Холдинг"
|9701000319
|46
|Акционерное общество "Карусель"
|7717689933
|47
|Акционерное общество "ТВ Центр"
|7717091519
|48
|Группа компаний "Окно-ТВ2"
|7722709590
|49
|Акционерное общество "Газпром-Медиа Холдинг"
|7728668727
|50
|Акционерное общество "Издательство "Просвещение"
|7715995942
|51
|Общество с ограниченной ответственностью "Издательство "Эксмо"
|7708188426
|52
|Федеральное государственное бюджетное учреждение "Редакция "Российской газеты"
|7714024842
|53
|Акционерное общество "Издательский дом "Комсомольская правда"
|7714037217
|54
|Закрытое акционерное общество "Редакция газеты "Московский комсомолец"
|7703046121
|55
|Акционерное общество "Аргументы и Факты"
|7701103751
|56
|Акционерное общество "Коммерсантъ"
|7707120552
|57
|Группа компаний Russ Outdoor
|7731196087
|58
|Общество с ограниченной ответственностью "Гэллэри Сервис"
|7714564333
|59
|Акционерное общество "Национальная книжная сеть"
|7715771572
|60
|Публичное акционерное общество «Ростелеком»
|7707049388
|61
|Акционерное общество "Почта России"
|7724490000
|62
|Общество с ограниченной ответственностью "Т2 мобайл"
|7743895280
|63
|Публичное акционерное общество "Мегафон"
|7812014560
|64
|Федеральное государственное унитарное предприятие "Космическая связь"
|7725027605
|65
|Публичное акционерное общество "Таттелеком"
|1681000024
|66
|Акционерное общество "Газпром космические системы"
|5018035691
|67
|Открытое акционерное общество "Костромская городская телефонная сеть"
|4401006871
|68
|Акционерное общество "Тывасвязьинформ"
|1701034426
|69
|Публичное акционерное общество "Московская городская телефонная сеть"
|7710016640
|70
|Акционерное общество "Электросвязь" в Чеченской Республике
|2014016741
|71
|Общество с ограниченной ответственностью "Миранда-медиа"
|7702527584
|72
|Акционерное общество "Компания Транстелеком"
|7709219099
|73
|Публичное акционерное общество "Мобильные Телесистемы"
|7740000076
|74
|Общество с ограниченной ответственностью "Екатеринбург-2000"
|6661079603
|75
|Государсвтвенное унитарное предприятие "Байконурсвязьинформ"
|9901000362
|76
|Некоммерческое акционерное общество "Вайнах телеком"
|2005503932
|77
|Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации"
|7713076301
|78
|Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг"
|5902202276
|79
|Акционерное общество "Медиаскоп"
|7714117913
Источник: Минкомсвязи
В дальнейшем актуализация перечня будет осуществляться по результатам оценки соответствия установленным отраслевым показателям, а также критериям отнесения организаций к системообразующим.
Ответственным за предложения по системообразующим организациям российской экономики в сфере информации и связи будет Минкомсвязи.
Что получат системообразующие предприятия
Системообразующие предприятия смогут претендовать на льготные кредиты на пополнение оборотных средств. Об этом объявил Президент России Владимир Путин в ходе совещания с Правительством, которое состоялось 15 апреля 2020 г.
Предполагается, что процентная ставка по таким кредитам будет субсидироваться государством в размере ключевой ставки Центробанка – на сегодняшний день она составляет 6%. Кроме того, половина кредита будет обеспечена госгарантиями Минфина, что, по мнению Путина, также даст дополнительные стимулы банкам выдавать такие кредиты, минимизируя риски для банковской системы.