Опубликован рейтинг крупнейших поставщиков ИТ для промышленных предприятий

В рамках обзора «ИТ в промышленности 2020» опубликован рейтинг крупнейших поставщиков ИТ для промышленных предприятий. В него вошли 50 компаний, порог входа составил ₽190 млн, а совокупная выручка по сравнению с 2018 г. увеличилась на 15%. В 2020 г. эксперты не ожидают существенного сокращения программ «Индустрии 4.0».

Крупнейшие поставщики

CNews опубликовал рейтинг 50 крупнейших ИТ-поставщиков решения для промышленных предприятий. В 2019 г. участники рейтинга заработали на 15% больше, чем в 2018 г. — их совокупная выручка достигла почти ₽73 млрд. Порог входа в рейтинг составил ₽190 млн.

На первом месте Softline, чья выручка от проектов для промышленных предприятий увеличилась на 25% до ₽12 млрд. На втором месте «Крок» (₽4,8 млрд), на третьем «Ай-Теко» (₽3,9 млрд).

Крупнейшие поставщики ИТ для промышленных предприятий 2019

№ 2019 № 2018 Компания Город Выручка от поставок ИТ-решений для промышленности в 2019 г., включая НДС, ₽ тыс. Выручка от поставок ИТ-решений для промышленности в 2018 г., включая НДС, ₽ тыс. Рост выручки 2019/2018, % 1 1 Softline Москва 12 006 548 9 605 239 25,0% 2 2 Крок Москва 4 796 193 4 555 461 5,3% 3 4 Ай-Теко Москва 3 899 210 3 710 000 5,1% 4 5 SoftwareOne Москва 3 264 978 3 504 332 -6,8% 5 — Финвал Москва 2 961 179 н/д —

Источник: CNews Analytics, 2020 Перейти к полной таблице

Рынок «Индустрии 4.0»

Как свидетельствуют материалы обзора «ИТ в промышленности 2020», сегодня в промышленности достаточно высокий уровень базовой автоматизации: на большинстве предприятий внедрены системы бухгалтерского, складского и производственного учета, управления финансами и внутренней логистикой. В 2019 г. предприятия начали тестировать и постепенно внедрять искусственный интеллект, включая решения на основе компьютерного зрения, анализ больших данных и предиктивную аналитику, интернет вещей, роботов и дронов, дополненную и виртуальную реальность.

Наибольший рост был зафиксирован в направлении сквозной автоматизации и интеграции производственных и управленческих процессов, управлении цепочками поставок, использовании облачных технологий, роботизации рутинных функций, аналитики больших массивов данных. Наименьший интерес был проявлен к технологиям интернета вещей. Внедрение этих технологий носило фрагментарный характер.

Планы на 2020 г.

Каким будет 2020 г. для рынка автоматизации промышленности, непонятно. Пока крупные предприятия не сокращают принятые программы цифровизации. Возможно, корректировка затронет планы на 2021 г. или компании будут отказываться от небольших инициатив, поступающих в течение года.

Уже понятно, предприятия будут учитывать опыт пандемии и связанных с ней ограничений при планировании процессов цифровизации. Интерес к технологиям, которые позволяют минимизировать необходимость присутствия человека непосредственно на площадке, уже вырос. Среди них — видеоконференцсвязь и другие решения для организации удаленных коммуникаций, в том числе для контроля за удаленными работниками. А также системы дистанционного мониторинга оборудования, системы поддержки принятия решений, технологии дополненной и виртуальной реальности. Есть рост интереса и к решениям в области информационной безопасности.

Более подробную информацию можно получить в обзоре «ИТ в промышленности 2020».