Работник российского сотового оператора украл у абонентов миллион

В Оренбурге сотрудник неназванного оператора связи копировал идентификационные коды SIM-карт абонентов и затем проверял привязку к ним банковских карт. В случае успеха он выводил с них деньги и конвертировал в криптовалюту. Это принесло ему более 1 млн руб.

Новый способ кражи денег со счетов

Сотрудник одного из российских операторов связи, проживающий в Оренбурге, воровал деньги абонентов, обчищая их банковские счета. По версии следствия, для этого он копировал идентификационные коды SIM-карт этих абонентов, после чего использовал их для отправки SMS-сообщений на единый номер обслуживания клиентов одного из отечественных банков. Имя злоумышленника, название оператора связи и наименование банка следствие не раскрывает.

По данным МВД России, в случае обнаружения факта привязки банковской карты к SIM-карте, идентификационный код которой он скопировал, он переводил деньги с нее на собственные счета, после чего конвертировал их в криптовалюту.

Заработок с шестью нулями

Незаконная деятельность принесла «предпринимателю» более 1 млн руб. На момент публикации материала было известно, что от его действий пострадали 124 человека. Как долго преступник промышлял воровством денег с использованием SIM-карт, следствие не уточняет.

Махинации с SIM-картами могут приносить миллионы рублей и годы тюремного заключения

Предварительное расследование уголовного дела в отношении экс-сотрудника мобильного оператора вел следователь Следственного управления УМВД по Оренбургской области. Оно было возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ст. 158 и ст.174.1 УК РФ.

«В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Дзержинский районный суд города Оренбурга для рассмотрения по существу», – отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возможное наказание

Нарушение статьи 174.1 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) наказывается штрафом в размере до 120 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года. За то же преступление, совершенное в крупном размере, полагается штраф 200 тыс. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет. Обвиняемому могут быть присуждены принудительные работы на срок до двух лет или лишение свободы до двух лет со штрафом до 50 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо без такового.

Если статья была нарушена преступником с использованием своего служебного положения, то такой проступок наказываются принудительными работами на срок до трех лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. Более жесткая форма наказания – лишение свободы до пяти лет со штрафом в размере до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

За нарушение ст. 158 УК РФ (Кража) экс-сотрудника оператора связи могут лишить свободы на срок до десяти лет.

Предприимчивые сотрудники операторов

В январе 2020 г. Ленинский районный суд Оренбурга рассмотрел дело против другого жителя города, работавшего в операторе связи. Он был главой отдела заключения и сопровождения договоров в оренбургском филиале МТС, и, пользуясь своим служебным положением, за несколько лет оформил ряд поддельных контрактов.

Свою деятельность он начал в 2010 г., уговорив своего знакомого подписать договор аренды земли для установки на ней телеком-оборудования МТС Документ содержал заведомо ложные данные, поскольку никакой земли в собственности у этого знакомого не было.

Преступная схема раскрылась в 2017 г. – к тому моменту МТС выплатила за аренду несуществующих земель более 2,6 млн руб. В январе 2020 г. оренбуржца признали виновным и приговорили к 3,5 годам лишения свободы и штрафу в размере 900 тыс. руб. Адвокат обвиняемого подал апелляцию, после чего дело было повторно рассмотрено, но уже в областном суде. В итоге «предпринимателя» отправили в колонию на три года и присудили ему 600 тыс. руб. штрафа.

В начале декабря 2019 г. CNews писал об аресте еще одного сотрудника российского оператора связи – он проживал в Кургане промышлял продажей персональных данных абонентов. По данным следствия, через интернет-мессенджер этот сотрудник получил от неизвестных лиц предложение купить у него номера телефонов и паспортные данные абонентов. Он согласился и в период с августа по сентябрь 2019 г. продал покупателям данные более 100 абонентов сотового оператора. Среди них были как жители Курганской области, так и граждане из других регионов России. Против задержанного было возбуждено дело по части 3 статьи 183 Уголовного кодекса, предусматривающей наказание за незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Ему грозило до пяти лет лишения свободы.

Как сотрудник крупного оператора устроил распродажу персональных данных россиян и избежал тюрьмы

Не все работники компаний, обеспечивающих мобильную связь в России, оказываются за решеткой за преступления, совершенные с использованием служебного положения. Так, в конце 2019 г. стало известно, что россиянин Денис Кунавин, работавший на оператора связи в период с 2017 по 2019 г. на должности специалиста, имел доступ к персональной информации об абонентах, которым активно пользовался с целью личного обогащения. Он продавал персональные данные абонентов в период с 2018 и 2019 гг., копируя их прямо со своего рабочего места.

Подробную информацию об одном абоненте Кунавин оценивал в 300 руб. За совершенные преступления ему грозил минимум штраф до 500 тыс. руб. и максимум лишение свободы на срок до пяти лет. В итоге Кунавин сумел избежать серьезного наказания за свои преступления. По решению суда, его приговорили всего лишь к трем годам ограничения свободы.