Онлайн-конференция CNews «Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам» состоится 15 сентября
15 сентября 2020 г. CNews проведет онлайн-конференцию «Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам».
15 сентября 2020 г. CNews проведет онлайн-конференцию «Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам».
Основные вопросы к обсуждению:
- Как повлияла ускоренная цифровизация бизнеса на рынок BPM?
- Доступные BPM-решения для среднего бизнеса;
- Чего ожидают заказчики от российских BPM-решений?
- RPA-решения как драйвер популярности BPM-систем;
- Как быстро интегрировать в BPM новые технологии?
- Интегрируем BPM c системой унифицированных коммуникаций;
- Как Low-code решения сокращают затраты на внедрение BPM;
- Примеры внедрения интернета вещей в BPMS;
- BPM как основа цифрового контура компании;
- Автоматизация рутины: как соблюсти баланс между гибкостью системы и запросами пользователей?
- Какие задачи решает искусственный интеллект в BPM?
- Сможет ли BPM поглотить остальные средства автоматизации - СЭД, CRM, ECM?
- Российские и зарубежные BPM-решения: разница очевидна.
С докладами выступят:
Андрей Коптелов, вице-президент, ABPMP Russia;
Ринат Гимранов, начальник управления информационных технологий, «Сургутнефтегаз»;
Анастасия Москаленко, руководитель Службы анализа и моделирования бизнес-процессов, «Ароса»;
Олег Бимаев, руководитель проектов, «Абсолют Страхование»;
Алексей Трефилов, директор компании ELMA;
Александр Бондарев, руководитель направления BPM, SoftLine.
Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 5000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences
Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету:
По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: events@cnews.ru, Забродина Елена.