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Онлайн-конференция CNews «Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам» состоится 15 сентября

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15 сентября 2020 г. CNews проведет онлайн-конференцию «Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам».

15 сентября 2020 г. CNews проведет онлайн-конференцию «Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам».

Основные вопросы к обсуждению:

  • Как повлияла ускоренная цифровизация бизнеса на рынок BPM?
  • Доступные BPM-решения для среднего бизнеса;
  • Чего ожидают заказчики от российских BPM-решений?
  • RPA-решения как драйвер популярности BPM-систем;
  • Как быстро интегрировать в BPM новые технологии?
  • Интегрируем BPM c системой унифицированных коммуникаций;
  • Как Low-code решения сокращают затраты на внедрение BPM;
  • Примеры внедрения интернета вещей в BPMS;
  • BPM как основа цифрового контура компании;
  • Автоматизация рутины: как соблюсти баланс между гибкостью системы и запросами пользователей?
  • Какие задачи решает искусственный интеллект в BPM?
  • Сможет ли BPM поглотить остальные средства автоматизации - СЭД, CRM, ECM?
  • Российские и зарубежные BPM-решения: разница очевидна.

С докладами выступят:

Андрей Коптелов, вице-президент, ABPMP Russia;
Ринат Гимранов, начальник управления информационных технологий, «Сургутнефтегаз»;
Анастасия Москаленко, руководитель Службы анализа и моделирования бизнес-процессов, «Ароса»;
Олег Бимаев, руководитель проектов, «Абсолют Страхование»;
Алексей Трефилов, директор компании ELMA;
Александр Бондарев, руководитель направления BPM, SoftLine.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 5000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences
Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету:

По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: events@cnews.ru, Забродина Елена.

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