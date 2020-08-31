«Ростелеком» покупает половину одной из старейших ИБ-компаний в России

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«Ростелеком» приобрел долю в «Элвис-Плюс»

«Ростелеком» сообщил о приобретении 49% доли в компании «Элвис-Плюс» – системном интеграторе и технологическом вендоре на рынке информационной безопасности (ИБ). Сделка совершена через «дочку» «Ростелекома» – «РТК ИБ».

Сумма сделки не разглашается. Как сказал CNews один из опрошенных участников российского рынка информационной безопасности, 49% акций «Элвис-Плюс» могли обойтись в 600-800 млн руб.

Согласно данным на март 2016 г., доступным через базу «Контур – Фокус», у президента и основателя «Элвис-Плюс» Александра Галицкого было 68% акций компании, у Николая Царева – 18%, у гендиректора компании Юрия Ивашкова – 8%, у Виктора Басина – 5%. Кто из акционеров участвовал в продаже своих долей «Ростелекому», не сообщается. Выручка компании за 2019 г. составила 545 млн руб., чистая прибыль – 13 млн руб.

Чем известна «Элвис-Плюс»

«Элвис-Плюс» была основана в 1991 г. в Зеленограде будущим венчурным инвестором Александром Галицким. Партнером компании стала американская корпорация Sun Microsystems, которая в настоящее время поглощена корпорацией Oracle. Sun Microsystems была миноритарным акционером «Элвис-Плюс».

«Ростелеком» приобрел 49% акций «Элвис-Плюс», одного из старейших в России разработчиков решений в области ИБ

В рамках сотрудничества с американской корпорацией «Элвис-Плюс» разработала технологию беспроводной передачи данных – предшественник технологии Wi-Fi – и продукт в области виртуальных частных сетей (VPN). Обе разработки вызвали скандалы в США.

В первом случае Галицкого подозревали в участии в разработке систем доставки ядерного оружия для стран Ближнего Востока, во втором – в нарушении действовавшего тогда запрета на экспорт криптографии. В обоих случаях подозрения с Галицкого были сняты.

В начале 1990-х годов «Элвис-Плюс» также была одним из пионеров российского интернета и создала собственного интернет-провйадера «Элвис-Плюс», который затем был продан норвежской Telenor.

Впоследствии Галицкий создал в Голландии две новые компании: TrustWorks (разрабатывала решения в области информационной безопасности на основе VPN) и EzWim (корпоративное решения для управление расходов сотрудников на телефонную связь). В 2008 г. Галицкий вместе с корпорацией Cisco создали фонд Almaz Capital Partners, который, в числе прочего, инвестировал в «Яндекс».

Чем «Элвис-Плюс» занимается сегодня

В настоящее время «Элвис-Плюс» занимается реализаций крупномасштабных интеграционных проектов по созданию защищенных информационных систем (в том числе для «Лукойла» и Центробанка России), разработкой интеграционных решений по созданию и поддержке защищенных информационных систем в гетерогенных сетях и консалтингом в области построения защищенных информационных систем.

Одним из продуктов компании является технология Базовый доверенный модуль (БДМ), предназначенная для построения доверенной вычислительной среды на мобильных компьютерах. Другой продукт - семейство программных продуктов «Застава», обеспечивающий защиту корпоративных информационных систем на сетевом уровне с помощью технологий виртуальных частных сетей и распределенного межсетевого экранирования.

Активы «Ростелекома» в области информационной безопасности

«Элвис-Плюс» - не первое приобретение «Ростелекома» в области информационной безопасности. В 2018 г. «Ростелеком» купил компанию Solar Security за 1,5 млрд руб., которая затем была переименована в «Ростелеком-Solar». Гендиректор Solar Security Игорь Ляпунов стал вице-президентом «Ростелекома» по информационной безопасности.

Сейчас в «Ростелекоме» сообщили, что планируют сформировать кластер информационной безопасности, объединяющей всей активы корпорации в данной сфере. Данный кластер будет реализовывать три направления бизнеса – предоставление коммерческих сервисов, разработка технологий и системной интеграция в сфере защиты от киберугроз. Возглавит кластер Игорь Ляпунов.

«Для «Ростелекома», нацеленного на создание крупного ИБ-кластера в своем составе, сделка с «Элвис-Плюс» может быть выгодна прежде всего в плане получения профессиональной сложившейся команды с большим опытом реализации проектов по созданию защищённых систем у крупных заказчиков, - полагает руководитель направления аналитики и спецпроектов компании Infowatch Андрей Арсентьев. - Кроме того, у «Элвис-Плюс» без малого 30-летняя экспертиза в области интеграционных решений на рынке и ценные компетенции в сфере соответствия требованиям, что зачастую имеет решающее значение для заказчиков из госсектора».

«В свою очередь, компания «Элвис-Плюс» благодаря этой сделке получит хороший импульс для развития новых компетенций и сможет установить долгосрочные отношения со многими заказчиками из ключевых отраслей», - добавляет Арсентьев.