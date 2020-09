Легендарный руководитель «Билайна» возглавил «М.Видео»

Легендарный гендиректор «Билайна» Александр Изосимов, инициировавший смену стиля «Билайна» на узнаваемый «полосатый», возглавил группу «М.Видео-Эльдорадо». Контракт с ним подписан на три года, и одним из направлений его деятельности станет цифровизация компании. Изосимов известен и тем, что на посту СЕО «Билайна» провернул крупнейшую для российского телекома сделку – слияние оператора с египетской Wind Telecom.

Из «Билайна» в «М.Видео»

Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.Видео») сообщила CNews о приходе в ее команду Александра Изосимова, бывшего главы «Билайна». По решению совета директоров группы он назначен на пост ее генерального директора.

Как сообщили CNews представители «М.Видео-Эльдорадо», одним из главных направлений работы Александра Изосимова на новой должности станет цифровая трансформация компании. В его обязанности также войдут дальнейшее развитие модели One Retail, рост акционерной стоимости и ликвидности акций компании, развитие отношений с инвестиционным сообществом и укрепление лидерских позиций компании в качестве онлайн-игрока российского рынка бытовой техники и электроники,

О поиске нового гендиректора компания сообщила еще в марте 2020 г. Список кандидатов на эту роль на тот момент озвучен не был.

Иерархия в руководстве группы

К выполнению своих обязанностей в качестве главы группы Александр Изосимов приступит 1 октября 2020 г. Контракт с ним, по информации ТАСС, подписан на три года (30 сентября 2023 г. включительно).

Александр Изосимов

На посту CEO группы «М.Видео-Эльдорадо» Изосимов сменит Энрике Фернандеса, присоединившегося к команде «М.Видео» более десяти лет назад и ставшего СЕО «М.Видео» в 2016 г. Он руководил процессом слияния с «Эльдорадо». После назначения Александра Изосимова Энрике Фернандес перешел в совет директоров ПАО «М.Видео».

Изосимов будет подчиняться совету директоров компании и отвечать за всю ее операционную деятельность. В подчинении у него будут находиться в первую очередь управляющие директора брендов «М.Видео» и «Эльдорадо», а вместе с ними и директора объединенных функций – коммерческой, финансовой, управления персоналом, управления поставками, дистрибуцией и логистикой. Операционный директор, курирующий работу ИТ, бизнес-трансформации и дата-офиса, тоже будет отчитываться перед ним.

Биография нового главы «М.Видео-Эльдорадо»

Александр Изосимов родился в 1964 г. в Якутске, в 1987 г. окончил экономический факультет Московского авиационного института. В 1995 г. получил степень магистра делового администрирования (MBA) во французской бизнес-школе Insead. Изосимов женат – его жена и три сына живут в Швеции.

Управленческая карьера Изосимова началась в 1991 г. в стокгольмском офисе (Швеция) международной компании McKinsey & Company, занимающейся стратегическим консалтингом. В этой компании, включая ее офисы в Москве и Лондоне (Великобритания) он проработал до 1995 г.

В 1996 г. Александр Изосимов получил должность менеджера по бизнес-планированию московского офиса компании Mars Inc. Через девять месяцев он перешел на пост финансового директора, после стал директором по продажам. В 1999 г. Изосимов был назначен генеральным менеджером Mars. Inc по России и странам СНГ. В 2001 г. Александр Изосимов вошел в состав правления корпорации Mars Inc.

Свою карьеру в «Вымпелкоме» (оператор связи, бренд «Билайн»), как сообщал CNews, Изосимов начал в октябре 2003 г., сразу с поста генерального директора. Он был вдохновителем «полосатого» ребрендинга «Билайна», состоявшегося в 2005 г. – оператор отказался от своего прежнего стиля в пользу «полосатого», на момент публикации этого материала по-прежнему актуального. По данным CNews, стоимость ребрендинга составила около $2 млрд.

В декабре 2008 г. Изосимов был избран председателем совета директоров крупнейшей в мире отраслевой организации GSM Associations сроком на два года.

Изосимов досрочно оставил пост гендиректора «Вымпелкома» 2 апреля 2009 г., однако уже осенью он вернулся, став главой Vimpelcom – международной компании, образовавшейся в результате слияния «Вымпелком» и украинского «Киевстар». Изосимов вернулся исключительно с целью осуществления новой рекордной для российского телекома сделки – слияния с Wind Telecom египетского миллиардера Наджиба Савириса. Она позволила Vimpelcom стать владельцем сотовых операторов в Алжире, Пакистане, Бангладеше, Италии, Канаде и ряде африканских стран. Сам Изосимов получил бонус в размере 600 тыс. акций (0,3%) Vimpelcom.

В 2011 г. Изосимов завершил слияние Vimpelcom с телекоммуникационной компанией в Wind Telecom и в мае 2011 г. подал в отставку. В феврале 2017 г. Vimperlcom Ltd. был переименован в Veon.

После ухода из «Билайна» Александр Изосимов в разное время входил в состав советов директоров компаний Ericsson AB, MTG AB, East Capital AB, Transcom, Teleopti AB, и «Балтика». На момент публикации материала он являлся членом совета директоров EVRAZ (c 2012 г.), Nilar AB, Hovding AB и Наблюдательного совета Московской Биржи (MOEX).