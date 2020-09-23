Показана первая российская базовая станция 5G
Ростех продемонстрировала полнофункциональный макет российской базовой станции 5G. На ее производство потребуется около 40 млрд руб. инвестиций, и она работает на частотах 3,4-3,6 ГГц. В России сети 5G власти предлагают строить в диапазонах 24,25–24,5 ГГц.
Российская разработка
Госкорпорация «Ростех» раскрыла дизайн отечественной базовой станции (БС) для сотовых сетей пятого поколения. Она продемонстрировала ее макет, разработанный совместно научно-производственной компанией «Криптонит».
Макет российской базовой станции 5G, как сообщили CNews представители госкорпорации, составной – он собран из трех частей, где первая – это радиопередающий модуль. Второй основной компонент – это модуль цифровой обработки, а под третьим подразумеваются ядра мобильной сети. Итоговый макет работает в режиме standalone (5G SA), что дает возможность операторам связи реализовывать весь спектр возможностей сотовых сетей пятого поколения.
«Представленный на ЦИПР-2020 образец является российской разработкой. Он совместим с оборудованием любого производителя из любой страны, если оно также работает в соответствии с международными стандартами. Ростех станет координатором производственной кооперации разработчиков и производителей оборудования 5G в России», – сказал генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.
Макет БС «Ростеха» полностью функциональный. Он может обеспечить такие возможности сети 5G, как мобильный интернет, мобильная виртуальная реальность, дополненная реальность и видеостриминг в разрешении 4K.
Десятки миллиардов инвестиций
На момент публикации материала «Ростех» еще не приступила к массовому производству базовых станций. В дорожной карте развития 5G в России в 2020-2024 гг. указано, что разработка и наладка выпуска БС потребует инвестиций в размере около 40 млрд руб., притом учитываются как бюджетные, так и внебюджетные средства.
Деньги на проект разработки базовой станции были выделены из собственных средств «Криптонита» – совместного предприятия концерна «Автоматика» и «ИКС Холдинга».
Разработка и производство БС планируется в рамках технологической кооперации российских производственных компаний, которые имеют наработки и компетенции для мобильных сетей связи. Сроки запуска производства представители «Ростеха» по состоянию на 23 сентября 2020 г. установлены не были.
«Разработка опытного образца российской базовой станции говорит о том, что у России есть шанс выйти на мировой рынок оборудования связи для 5G и занять на нем свое место. Однако разработка коммерческого оборудования и строительство полноценной 5G-сети в России потребует годы работ, десятков миллиардов рублей и плотной кооперации всех производителей», – сообщил директор по особым поручениям Госкорпорации Ростех и со-председатель Архитектурного совета по развитию 5G в России Василий Бровко.
Базовая станция не для России?
По информации «Ведомостей», базовые станции 5G «Ростеха» работают на частотах 3,4-3,6 ГГц. Это своего рода международный стандарт – большинство операторов сотовой связи мира строят свои сети 5G именно в этом диапазоне.
В России диапазон 3,4-3,6 ГГц занят средствами связи отечественных госструктур, и те пока не готовы освободить его для потребительских сетей. Проект решения Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ) относительно строительства 5G в России гласит, что операторы связи будут обязаны стоить сети нового стандарта в миллиметровом диапазоне (24,25–24,5 ГГц), притом исключительно на отечественном «железе», состоящем в Едином реестре российской радиоэлектронной продукции. На момент публикации материала такого оборудования в России не существовало.
На запрос CNews о поддержке базовой станцией «российского» диапазона 24,25–24,5 ГГц представители госкорпорации ответили: «Представленная базовая станция работает на частотах 3,4-3,6 ГГц – это «золотой стандарт» для 5G, который удобен для площадки ЦИПР. Станция работает на малой мощности, внутри помещения, так, чтобы не создавать помехи для другого оборудования, работающего в этом диапазоне. Серийные образцы смогут поддерживать любые диапазоны частот – это вопрос настройки, не представляющий большой сложности».
Почему в России до сих пор нет 5G
На момент публикации материала в России не существовало ни одной полноценной сети пятого поколения, доступной обычным абонентам операторов связи. ГКРЧ разрешила строить такие сети в диапазоне 24,25–24,5 ГГц, как сообщал CNews, в марте 2020 г., притом разрешение распространялось как на обычные сети, так и на специализированные – технологические и корпоративные.
Изначально использование российского «железа» при строительстве 5G не было безальтернативным. Все изменилось в середине июня 2020 г., когда Минцифры России (ранее – Минкомсвязи) выступило с предложением по кардинальному изменению федерального проекта «Информационная инфраструктура» из состава нацпрограммы «Цифровая экономика», в рамках которого и производится строительство новых сотовых сетей.
Минцифры предложило идею отложить строительство сетей 5G в России до 2024 г. и создавать их исключительно на российском оборудовании. Операторы связи сразу же воспротивились этому – как сообщал CNews, они раскритиковали эту идею, сославшись на то, что четырехлетняя задержка приведет к отставанию России от мировых лидеров во многих отраслях экономики.
В конце июля 2020 г., несмотря на отсутствие отечественного 5G-оборудования, в России была выдана первая лицензия на строительство соответствующих сетей на территории России. Роскомнадзор предоставил ее оператору МТС, и срок ее действия истекает 16 июля 2025 г.
«Международный» диапазон 3,4-3,6 ГГц МТС не достался – его сеть будет функционировать на частотах от 24,25 до 24,65 ГГц. Первыми абонентами такой сети станут бизнес-клиенты МТС и крупные производственные предприятия, а сроки ее запуска на момент публикации материала известны не были.