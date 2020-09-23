Показана первая российская базовая станция 5G

Ростех продемонстрировала полнофункциональный макет российской базовой станции 5G. На ее производство потребуется около 40 млрд руб. инвестиций, и она работает на частотах 3,4-3,6 ГГц. В России сети 5G власти предлагают строить в диапазонах 24,25–24,5 ГГц.

Российская разработка

Госкорпорация «Ростех» раскрыла дизайн отечественной базовой станции (БС) для сотовых сетей пятого поколения. Она продемонстрировала ее макет, разработанный совместно научно-производственной компанией «Криптонит».

Макет российской базовой станции 5G, как сообщили CNews представители госкорпорации, составной – он собран из трех частей, где первая – это радиопередающий модуль. Второй основной компонент – это модуль цифровой обработки, а под третьим подразумеваются ядра мобильной сети. Итоговый макет работает в режиме standalone (5G SA), что дает возможность операторам связи реализовывать весь спектр возможностей сотовых сетей пятого поколения.

«Представленный на ЦИПР-2020 образец является российской разработкой. Он совместим с оборудованием любого производителя из любой страны, если оно также работает в соответствии с международными стандартами. Ростех станет координатором производственной кооперации разработчиков и производителей оборудования 5G в России», – сказал генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

В БС «Ростеха» реализована поддержка международных частот 5G

Макет БС «Ростеха» полностью функциональный. Он может обеспечить такие возможности сети 5G, как мобильный интернет, мобильная виртуальная реальность, дополненная реальность и видеостриминг в разрешении 4K.

Десятки миллиардов инвестиций

На момент публикации материала «Ростех» еще не приступила к массовому производству базовых станций. В дорожной карте развития 5G в России в 2020-2024 гг. указано, что разработка и наладка выпуска БС потребует инвестиций в размере около 40 млрд руб., притом учитываются как бюджетные, так и внебюджетные средства.

Деньги на проект разработки базовой станции были выделены из собственных средств «Криптонита» – совместного предприятия концерна «Автоматика» и «ИКС Холдинга».

Разработка и производство БС планируется в рамках технологической кооперации российских производственных компаний, которые имеют наработки и компетенции для мобильных сетей связи. Сроки запуска производства представители «Ростеха» по состоянию на 23 сентября 2020 г. установлены не были.

Демонстрация возможностей базовой станции

«Разработка опытного образца российской базовой станции говорит о том, что у России есть шанс выйти на мировой рынок оборудования связи для 5G и занять на нем свое место. Однако разработка коммерческого оборудования и строительство полноценной 5G-сети в России потребует годы работ, десятков миллиардов рублей и плотной кооперации всех производителей», – сообщил директор по особым поручениям Госкорпорации Ростех и со-председатель Архитектурного совета по развитию 5G в России Василий Бровко.

Базовая станция не для России?

По информации «Ведомостей», базовые станции 5G «Ростеха» работают на частотах 3,4-3,6 ГГц. Это своего рода международный стандарт – большинство операторов сотовой связи мира строят свои сети 5G именно в этом диапазоне.

В России диапазон 3,4-3,6 ГГц занят средствами связи отечественных госструктур, и те пока не готовы освободить его для потребительских сетей. Проект решения Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ) относительно строительства 5G в России гласит, что операторы связи будут обязаны стоить сети нового стандарта в миллиметровом диапазоне (24,25–24,5 ГГц), притом исключительно на отечественном «железе», состоящем в Едином реестре российской радиоэлектронной продукции. На момент публикации материала такого оборудования в России не существовало.

На запрос CNews о поддержке базовой станцией «российского» диапазона 24,25–24,5 ГГц представители госкорпорации ответили: «Представленная базовая станция работает на частотах 3,4-3,6 ГГц – это «золотой стандарт» для 5G, который удобен для площадки ЦИПР. Станция работает на малой мощности, внутри помещения, так, чтобы не создавать помехи для другого оборудования, работающего в этом диапазоне. Серийные образцы смогут поддерживать любые диапазоны частот – это вопрос настройки, не представляющий большой сложности​».

Почему в России до сих пор нет 5G

На момент публикации материала в России не существовало ни одной полноценной сети пятого поколения, доступной обычным абонентам операторов связи. ГКРЧ разрешила строить такие сети в диапазоне 24,25–24,5 ГГц, как сообщал CNews, в марте 2020 г., притом разрешение распространялось как на обычные сети, так и на специализированные – технологические и корпоративные.

Изначально использование российского «железа» при строительстве 5G не было безальтернативным. Все изменилось в середине июня 2020 г., когда Минцифры России (ранее – Минкомсвязи) выступило с предложением по кардинальному изменению федерального проекта «Информационная инфраструктура» из состава нацпрограммы «Цифровая экономика», в рамках которого и производится строительство новых сотовых сетей.

Минцифры предложило идею отложить строительство сетей 5G в России до 2024 г. и создавать их исключительно на российском оборудовании. Операторы связи сразу же воспротивились этому – как сообщал CNews, они раскритиковали эту идею, сославшись на то, что четырехлетняя задержка приведет к отставанию России от мировых лидеров во многих отраслях экономики.

В конце июля 2020 г., несмотря на отсутствие отечественного 5G-оборудования, в России была выдана первая лицензия на строительство соответствующих сетей на территории России. Роскомнадзор предоставил ее оператору МТС, и срок ее действия истекает 16 июля 2025 г.

«Международный» диапазон 3,4-3,6 ГГц МТС не достался – его сеть будет функционировать на частотах от 24,25 до 24,65 ГГц. Первыми абонентами такой сети станут бизнес-клиенты МТС и крупные производственные предприятия, а сроки ее запуска на момент публикации материала известны не были.