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«Мегафон» за 6 млрд руб. создает спутниковую систему для высокоскоростной передачи данных

Бизнес Телеком Интеграция
, Текст: Ирина Пешкова

Сотовый оператор «Мегафон» вложит 6 млрд руб. в разработку низкоорбитальной спутниковой системы для высокоскоростной передачи данных. Отвечать за проект будет новая компания «Мегафон 1440», которую возглавит один из основателей Yadro Алексей Шелобков. Компания планирует запустить в космос свои спутникиуже через пять лет.

Подробности проекта

«Мегафон» приступает к разработке системы низкоорбитальной спутниковой передачи данных. В ближайшие два года сотовый оператор вложит в исследования, создание технических решений и проведение испытаний 6 млрд руб. Отвечать за данный проект будет компания «Мегафон 1440», которая приступит к работе 16 ноября 2020 г., сообщили CNews в пресс-службе компании. Отметим, что в ЕГРЮЛ юрлицо с таким названием пока не зарегистрировано.

Руководить «Мегафон 1440» будет Алексей Шелобков, который в данный момент занимает пост управляющего директора компании Yadro и оставлять его пока не планирует. В команду на старте проекта войдут топ-менеджеры Yadro, а также специалисты «Мегафона» и группы компаний «Юэсэм телеком», входящей в холдинг USM.

«Мы нацелены разработать такую модель, которая позволит сделать использование низкоорбитальных спутников для передачи данных рентабельным», — рассказал Шелобков. Для этого компания сфокусируется на сокращении стоимости производства спутников и наземного оборудования. К проекту компания привлечет самых разнообразных экспертов и инвест-партнеров. Особенно важной задачей станет тестирование новых технологий в реальных условиях. «Первые орбитальные миссии спутников “Мегафон 1440” мы рассчитываем совершить уже на горизонте пяти лет», пояснил Шелобков.

Основные преимущества низкоорбитальной спутниковой связи возможность обмена информацией с низким уровнем задержки сигнала (от 20 мс) и высокой скоростью передачи данных от 50 Мбит/с до 1 Гбит/с.

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«Мегафон» идет в космос за 6 миллиардов

Исследовательский офис займется созданием эффективной экономической модели и технологической базы для спутниковых систем, разработает прототипы оборудования, как самих спутников, так и инфраструктурных решений для внедрения технологии на массовом рынке, а также испытает их на земле и в космосе.

В «Мегафоне» считают, что гибридные орбитально-наземные телекоммуникационные сети смогут дать высокоскоростную связь на всей территории России, вне зависимости от удаленности до абонента или рельефа местности. Это делает их сверхвостребованными не только для развития в дальних областях страны, но и в части применения новых поколений связи, а также интеграции решений интернета вещей для всех секторов реальной экономики в стране.

По данным гендиректора «Мегафона» Геворка Вермишяна, сегодня наземной связью покрыто порядка 35% территории страны. В зонах с низкой плотностью населения прокладка оптоволокна требует более существенных инвестиций, и эти расходы сопоставимы с вложениями в спутниковые системы. Единственным способом обеспечения повсеместного покрытия является конвергенция наземной и спутниковой связи. С ее появлением компания планирует получить универсальную транспортную сеть для всех поколений связи.

Что известно о «Мегафоне 1440» и Алексее Шелобкове

Дочернее предприятие Мегафона «Мегафон 1440» представляет собой проектный офис для исследований использования низкоорбитальных спутниковых систем для высокоскоростной передачи данных. Число 1440 в компании считают символичным, пояснили в пресс-службе. Ровно столько оборотов вокруг земли сделал первый искусственный спутник Земли, космический аппарат «Спутник-1».

Алексей Шелобков родился в Москве в 1979 г. В 2002 г. окончил с отличием Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана. С 1999 по 2014 гг. занимал руководящие должности в глобальных технологических компаниях. Вместе с единомышленниками основал в 2014 г. компанию Yadro, собрав команду из более 500 российских инженеров и программистов.

Неслучайно выбранное Yadro

Yadro — это российский разработчик и производитель вычислительных систем, платформ обработки и хранения данных. Входит в группу компаний «ИКС холдинг». R&D центры компании находятся в Москве и Санкт-Петербурге, собственная производственная площадка — в Московской области. В состав Yadro входят российские разработчики микропроцессорных и микроконтроллерных ядер (Syntacore), умных устройств для Интернета вещей (NotAnotherOne) и средств развертывания и автоматизации облачных сред (Digital energy).

По данным организации, клиенты компании пользуются более чем 8 тыс. вычислительных систем Yadro c общей емкостью хранения данных более 2 экзабайт. Компания активно развивает бизнес на международных рынках — от Китая до США. Среди ее партнеров числятся Samsung, Intel, Broadcom, Microsemi, Toshiba, Micron, Molex, MSI, Seagate, Redhat, Suse и др. В марте 2020 г. компания Yadro стала одним из лидеров российского рынка систем хранения данных.

Что представляет собой холдинг USM

Что же касается USM, то это диверсифицированный российский холдинг, управляющий активами в сфере металлургии и горной добычи, телекоммуникаций, технологий и интернета. Группа основана в 2012 г. для консолидации различных проектов Алишера Усманова и его партнеров. В число активов USM входят «Металлоинвест», «Мегафон», «ИКС холдинг» и другие отраслевые игроки. Группа выступает акционером Центра развития перспективных технологий, оператора единой национальной системы цифровой маркировки и прослеживания товаров. USM также является косвенным акционером Mail.ru Group.

Другие аналогичные проекты

В 2016 г. CNews писал, что входящая в АФК «Система» группа РТИ собирается создать в партнерстве с китайскими компаниями систему мобильной спутниковой связи для стран — членов ШОС. Ранее проект аналогичной системы, также вместе с китайскими партнерами, разработала компания «Фитаком». Спутниковый проект РТИ был направлен Роскосмосом в Минкомсвязи, Минобороны, ФСБ и ФСО.

В марте 2020 г. CNews рассказывал о создании группировки спутников «Экспресс-РВ», которые покроют всю территории России и Арктики. Проект обойдется федеральному бюджету в 42 млрд руб. Эта группировка сможет обеспечить современными услугами связи жителей Заполярного круга и пассажиров, перемещающихся вдоль Северного морского пути, а также предложит новую для России услугу связи — спутниковое радиовещание.

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