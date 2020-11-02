CNews опубликовал рейтинг крупнейших поставщиков ИТ для операторов связи
По итогам 2019 г. топ-30 крупнейших поставщиков ИТ на телекоммуникационный рынок увеличили свою выручку на 60% до ₽166 млрд. Порог входа в рейтинг составил ₽272 млн. Важнейшими задачами телеком-рынка на ближайшие годы является сокращение «цифрового неравенства», оптимизация уже существующих сетей и их адаптация к постоянно растущим объемам трафика, а также обеспечение информационной безопасности.
Выручка топ-30 выросла на 60%
Согласно данным рейтинга, собранного в обзоре CNews «Телеком 2020», совокупная выручка участников рейтинга крупнейших поставщиков ИТ для операторов связи по итогам 2019 г. составила ₽166 млрд. По сравнению с 2018 г. она увеличилась на 59,5%. Порог входа в рейтинг вырос до ₽272 млн.
В этом году в рейтинге нет данных от нескольких постоянных его участников, например, INLINE Technologies Group, которая приняла решение подавать данные от отдельных компаний, входящих в холдинг. Отказались от участия также НЭК («Нева коммуникационные системы»), «ТелеСвязь», «Аплана» и «Компьюлинк».
Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи 2019
|№ 2019
|№ 2018
|Название организации
|Город (расположение центрального офиса)
|Выручка от проектов в телекоме в 2019 г. с НДС, ₽тыс.
|Выручка от проектов в телекоме в 2018 г. с НДС, ₽тыс.
|Рост 2019/2018, %
|Доля выручки от ИТ-проектов в телекоме в общем обороте компании, 2019 г., %
|1
|–
|ИКС Холдинг
|Москва
|78 119 450
|н/д
|н/д
|95,0%
|2
|3
|Энвижн Груп
|Москва
|12 361 577
|14 001 945
|-11,7%
|69,2%
|3
|6
|Сател
|Москва
|9 300 155
|6 548 419
|42,0%
|75,0%
|4
|–
|Инлайн Телеком Солюшнс
|Москва
|7 075 998
|8 124 185
|-12,9%
|94,0%
|5
|7
|Softline
|Москва
|6 199 119
|5 820 488
|6,5%
|5,7%
Источник: CNews Analytics, 2020Перейти к полной таблице
Тройку лидеров рейтинга возглавляет «ИКС Холдинг» — на долю телекома приходится 95% выручки компании или ₽78,1 млрд. На втором месте «Энвижн Груп» с выручкой ₽12,4 млрд. На третьем — компания «Сател» (₽9,3 млрд).
Полный рейтинг поставщиков ИТ в телеком можно найти в обзоре CNews «Телеком 2020».
Телеком-рынок на грани стагнации
Что касается российского телеком-рынка, то в 2019 г. Минцифры оценило его объем в ₽1,88 трлн, что на 4,3%, чем в 2018 г. Итоги первого полугодия 2020 г. пока неутешительны — отрасль стагнирует: ее объем увеличился всего на 0,4%. По инициативе Минцифры правительство утвердило ряд мер, призванных поддержать развитие отрасли. Условно «сэкономленные» средства операторы направили на поддержку работоспособности сетей во время резкого увеличения нагрузки в период самоизоляции и после него.
Крупнейшие телекоммуникационные компании России
|№ 2019
|№ 2018
|Название организации
|Преимущественная бизнес-модель
|Выручка в 2019 г. с НДС, ₽млн
|Выручка в 2018 г. с НДС, ₽млн
|Динамика 2019/2018, %
|Число абонентов в России, млн
|1
|1
|МТС
|Сотовая связь
|472 600
|448 100
|5,5%
|79,1
|2
|2
|Мегафон
|Сотовая связь
|343 390
|330 000
|4,1%
|75,2
|3
|3
|Ростелеком
|Проводная связь
|337 400
|320 239
|5,4%
|н/д
|4
|4
|Вымпелком
|Сотовая связь
|289 900
|291 540
|-0,6%
|54,6
|5
|5
|Т2 Мобайл
|Сотовая связь
|163 300
|143 200
|14,0%
|44,6
Источник: CNews Analytics, 2020Перейти к полной таблице
По данным CNews Analytics, суммарная выручка топ-30 операторов связи 2019 г. увеличилась на 4,5% с ₽1,75 трлн до ₽1,84 трлн. Полный рейтинг российских телеком-операторов можно найти в обзоре CNews «Телеком 2020».
Важнейшими задачами российского телеком-рынка на ближайшие годы является сокращение «цифрового неравенства», оптимизация уже существующих сетей и их адаптация к постоянно растущим объемам трафика, а также обеспечение информационной безопасности.
Перспективное направление — расширение использования интернета вещей, в особенности в промышленности. Запуск технологии 5G, от которой ждут серьезных изменений на телекоммуникационном рынке, откладывается на 3-5 лет.
Подробнее о развитии ИТ в телекоме в 2019 г. и перспективах 2020 г. можно прочитать в обзоре CNews «Телеком 2020».