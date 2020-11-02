CNews опубликовал рейтинг крупнейших поставщиков ИТ для операторов связи

По итогам 2019 г. топ-30 крупнейших поставщиков ИТ на телекоммуникационный рынок увеличили свою выручку на 60% до ₽166 млрд. Порог входа в рейтинг составил ₽272 млн. Важнейшими задачами телеком-рынка на ближайшие годы является сокращение «цифрового неравенства», оптимизация уже существующих сетей и их адаптация к постоянно растущим объемам трафика, а также обеспечение информационной безопасности.

Выручка топ-30 выросла на 60%

Согласно данным рейтинга, собранного в обзоре CNews «Телеком 2020», совокупная выручка участников рейтинга крупнейших поставщиков ИТ для операторов связи по итогам 2019 г. составила ₽166 млрд. По сравнению с 2018 г. она увеличилась на 59,5%. Порог входа в рейтинг вырос до ₽272 млн.

В этом году в рейтинге нет данных от нескольких постоянных его участников, например, INLINE Technologies Group, которая приняла решение подавать данные от отдельных компаний, входящих в холдинг. Отказались от участия также НЭК («Нева коммуникационные системы»), «ТелеСвязь», «Аплана» и «Компьюлинк».

Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи 2019

№ 2019 № 2018 Название организации Город (расположение центрального офиса) Выручка от проектов в телекоме в 2019 г. с НДС, ₽тыс. Выручка от проектов в телекоме в 2018 г. с НДС, ₽тыс. Рост 2019/2018, % Доля выручки от ИТ-проектов в телекоме в общем обороте компании, 2019 г., % 1 – ИКС Холдинг Москва 78 119 450 н/д н/д 95,0% 2 3 Энвижн Груп Москва 12 361 577 14 001 945 -11,7% 69,2% 3 6 Сател Москва 9 300 155 6 548 419 42,0% 75,0% 4 – Инлайн Телеком Солюшнс Москва 7 075 998 8 124 185 -12,9% 94,0% 5 7 Softline Москва 6 199 119 5 820 488 6,5% 5,7%

Источник: CNews Analytics, 2020 Перейти к полной таблице

Тройку лидеров рейтинга возглавляет «ИКС Холдинг» — на долю телекома приходится 95% выручки компании или ₽78,1 млрд. На втором месте «Энвижн Груп» с выручкой ₽12,4 млрд. На третьем — компания «Сател» (₽9,3 млрд).

Полный рейтинг поставщиков ИТ в телеком можно найти в обзоре CNews «Телеком 2020».

По итогам 2019 г. топ-30 крупнейших поставщиков ИТ на телекоммуникационный рынок увеличили свою выручку на 60% до ₽166 млрд. Фото: ru.depositphotos.com

Телеком-рынок на грани стагнации

Что касается российского телеком-рынка, то в 2019 г. Минцифры оценило его объем в ₽1,88 трлн, что на 4,3%, чем в 2018 г. Итоги первого полугодия 2020 г. пока неутешительны — отрасль стагнирует: ее объем увеличился всего на 0,4%. По инициативе Минцифры правительство утвердило ряд мер, призванных поддержать развитие отрасли. Условно «сэкономленные» средства операторы направили на поддержку работоспособности сетей во время резкого увеличения нагрузки в период самоизоляции и после него.

Крупнейшие телекоммуникационные компании России

№ 2019 № 2018 Название организации Преимущественная бизнес-модель Выручка в 2019 г. с НДС, ₽млн Выручка в 2018 г. с НДС, ₽млн Динамика 2019/2018, % Число абонентов в России, млн 1 1 МТС Сотовая связь 472 600 448 100 5,5% 79,1 2 2 Мегафон Сотовая связь 343 390 330 000 4,1% 75,2 3 3 Ростелеком Проводная связь 337 400 320 239 5,4% н/д 4 4 Вымпелком Сотовая связь 289 900 291 540 -0,6% 54,6 5 5 Т2 Мобайл Сотовая связь 163 300 143 200 14,0% 44,6

Источник: CNews Analytics, 2020 Перейти к полной таблице

По данным CNews Analytics, суммарная выручка топ-30 операторов связи 2019 г. увеличилась на 4,5% с ₽1,75 трлн до ₽1,84 трлн. Полный рейтинг российских телеком-операторов можно найти в обзоре CNews «Телеком 2020».

Важнейшими задачами российского телеком-рынка на ближайшие годы является сокращение «цифрового неравенства», оптимизация уже существующих сетей и их адаптация к постоянно растущим объемам трафика, а также обеспечение информационной безопасности.

Перспективное направление — расширение использования интернета вещей, в особенности в промышленности. Запуск технологии 5G, от которой ждут серьезных изменений на телекоммуникационном рынке, откладывается на 3-5 лет.

Подробнее о развитии ИТ в телекоме в 2019 г. и перспективах 2020 г. можно прочитать в обзоре CNews «Телеком 2020».