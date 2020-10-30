Xiaomi изгнала Apple из тройки лидеров мирового рынка смартфонов

Обвал? Вряд ли, скорее, небольшая встряска

Объем глобальных поставок смартфонов по итогам III квартала 2020 г. составил 353,6 млн штук, что всего лишь на 1,3% меньше чем за квартал годом ранее, сообщили аналитики International Data Corporation (IDC) со ссылкой на итоги исследования Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker. Это гораздо оптимистичнее квартального падения рынка на 9%, который в IDC предсказывали ранее.

Лидером рынка по итогам квартала осталась Samsung с долей 22,7%, на втором месте расположилась Huawei, доля которой хоть и рекордно снизилась – до 14,7%, но по-прежнему достаточно велика.

Впервые за свою историю китайская компания Xiaomi выбилась на третью строчку в мировом рейтинге поставщиков смартфонов с рыночной долей 13,1% и впечатляющим ростом поставок сразу на 42,0%. Компании Apple, сократившей за год свое рыночное присутствие до 11,8% доли, пришлось довольствоваться четвертым местом. Замкнула пятерку лидеров китайская vivo с рыночной долей 8,9%.

Ключевые данные исследования IDC также подтверждаются цифрами аналитиков из Counterpoint Technology Market Research, также опубликовавшими сегодня свой отчет. По их данным, глобальный рынок смартфонов по итогам III квартала 2020 г. составил 366 млн штук, что на 4% меньше чем годом ранее, однако сразу на 32% больше чем за предыдущий квартал. Пятерка лидеров рынка по их данным выглядит аналогично – Samsung, Huawei, Xiaomi, Apple и vivo.

Фавориты и отстающие

Samsung поставила за прошедший квартал 80,4 млн смартфонов и закрепила лидирующую позицию на рынке с долей 22,7%, что на 2,9% больше чем годом ранее. Особенные успехи компания показала в Индии, где смартфоны Samsung за год показали рост популярности почти на 40% – главным образом, в ценовом сегменте до $250. В США особо популярными оказались модели Samsung серии A, а также Note 20 и Note 20 Ultra, на долю которых за квартал пришлось почти 20% от общего объема продаж.

Глобальные продажи ведущих поставщиков смартфонов, III квартал 2020 (IDC)

Huawei стремительно теряет позиции, но пока удерживает второе место с квартальным продажами 51,9 млн смартфонов и долей 14,7% (минус 22% на международных рынках и более чем на 15% в Китае). По данным Counterpoint, более 40% глобальных продаж 5G-смартфонов пришлись на модели производства Huawei – главным образом, на рынке Китая.

Глобальные продажи смартфонов, Топ-5 брендов, III кв. 2020 г.

Компания III кв. 2020 г., млн штук III кв. 2020 г., доля рынка III кв. 2019 г., млн штук III кв. 2019 г., млн штук Изменение, год к году Samsung 80,4 22,7% 78,2 21,8% 2,9% Huawei 51,9 14,7% 66,6 18,6% -22,0% Xiaomi 46,5 13,1% 32,7 9,1% 42,0% Apple 41,6 11,8% 46,6 13,0% -10,6% vivo 31,5 8,9% 30,2 8,4% 4,2% Остальные 101,7 28,8% 104,2 29,1% -2,4% Всего 353,6 100,0% 358,5 100,0% -1,3%

Источник: IDC

Xiaomi взлетела на третье место с квартальными поставками 46,5 млн смартфонов, впервые обойдя Apple с долей 13,1% и ростом на 42,0%. Главным драйвером продаж бренда стал рынок Индии и усиливающаяся популярность в Китае, на который приходилось 53% объема поставок компании. В Индии производственные мощности Xiaomi восстановились почти до 85% от уровня до пандемии, что помогло компании удовлетворить растущий спрос. В Индии и Китае был высок спрос на бюджетные Xiaomi Redmi 9, среднебюджетный Redmi K30 Ultra и флагманский MI 10 Ultra были тепло встречены в Китае.

Квартальные поставки Apple составили 41,6 млн iPhone, что на 10,6% меньше чем годом ранее, и это сдвинуло компанию на четвертое место с рыночной долей 11,8%. В противовес задержкам с iPhone 12, отличные продажи показали iPhone 11, составив большую часть продаж Apple за квартал, а также iPhone SE. Спрос на iPhone 12, пр мнению аналитиков IDC, позволит Apple значительно увеличить продажи своих смартфонов в ближайшие кварталы.

Глобальные продажи ведущих поставщиков смартфонов, III квартал 2020 (Counterpoint)

vivo вернулась в пятерку лидеров с 31,5 млн проданных смартфонов (на 4,2% больше, чем годом ранее) и 8,9% долей рынка. Основной рост обеспечил рынок Индия, главным образом, за счет бюджетных моделей стоимостью менее $200. В Китае бренд усилил рыночные позиции своих телефонов серий S, iQOO и X.

Рыночные доли ведущих поставщиков смартфонов, III квартал 2020 (Counterpoint)

Аналитики Counterpoint также отметили, что Realme по итогам квартала стал самым быстро растущим брендом, достигнув отметки в 14,8 млн проданных смартфонов и показав прирост 132% всего лишь за один квартал. По данным Counterpoint, Realme также стал мировым лидером по скорости роста, достигнув суммарных продаж 50 млн смартфонов всего лишь за девять кварталов с момента появления бренда на рынке.



Число кварталов, потраченных брендом на поставку первых 50 млн смартфонов (Counterpoint)

Бренд OnePlus, по данным Counterpoint, показал рост на 2% год к году и сразу на 96% к предыдущему кварталу – главным образом, за счет удачных продаж моделей серий OnePlus 8 и Nord на ключевых для компании рынках, таких как Индия и Западная Европа.

Раскачка закончена, далее без остановок

Оживление мирового рынка смартфонов напрямую связано с возобновлением работы экономик разных стран по мере снятия или ослабления ограничений пандемии COVID-19, тем более что на некоторых развивающихся рынках восстановление идет более быстрыми темпами, отмечают в IDC.

Так, например, высокие темпы восстановления на протяжении квартала демонстрировала Индия, которая является вторым по величине рынком смартфонов в мире. Значительный рост также демонстрировали Бразилия, Индонезия и Россия, которые занимают четвертое, пятое и шестое места в мире, соответственно, отмечают в IDC.

Росту продаж смартфонов в III квартале 2020 г. способствовали различные рекламные кампании и акции с дискаунтом. В Индии драйвером продаж недорогих смартфонов также стал рост популярности дистанционного обучения.

Наиболее заметным стало снижение продаж смартфонов на крупных и развитых рынках – таких как Китай, Западная Европа и Северная Америка. Месячная задержка с выпуском моделей семейства iPhone 12 также стоила Apple снижению рыночной доли.

Тем не менее, рост популярности сетей 5G в ближайшее время будет способствовать росту продаж смартфонов во всех ценовых категориях. На развитых рынках 5G будет обязательной опцией следующего телефона для большинства потребителей – вне зависимости от бренда или ценовой категории, считают в IDC.

По данным Counterpoint, рост поставок смартфонов с поддержкой 5G по итогам квартала составил 82% по сравнению с предыдущим кварталом, при этом поставки 5G-смартфонов только за III квартал 2020 г. превысили продажи таких смартфонов за все первое полугодие 2020 г. Стремительный рост обусловлен появлением новинок с поддержкой сетей 5G по цене менее $300 от множества брендов, включая Huawei, vivo, OPPO, Xiaomi и OnePlus.

В Counterpoint считают, что недорогие 5G-смартфоны станут драйвером роста рынка Китая, в то время как поставки iPhone 12 с поддержкой 5G обеспечат в IV квартале 2020 г. подъем продаж в США, Канаде и Западной Европе.