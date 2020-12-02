Хозяева новых iPhone 12 массово остаются без мобильной связи

Покупатели смартфонов серии iPhone 12 стали сталкиваться с плохим приемом сигнала сети. Он может пропадать в транспорте и не появляться довольно долго, и это касается как сетей LTE, так и новых 5G. Apple пока не нашла выход из ситуации, но ее смартфоны, начиная с iPhone 4, регулярно теряют сигнал по тем или иным причинам.

iPhone превратился в iPod

Пользователи смартфонов Apple из новой линейки iPhone 12 стали массово жаловаться на регулярные проблемы с приемом сигнала. Гаджеты, пишет портал 9to5Mac, периодически перестают принимать сигнал от базовых станций, лишая владельцев возможности совершать звонки и пользоваться мобильным интернетом.

Проблема проявляется при нахождении в зоне действия сетей не только пятого поколения (iPhone 12 стали первыми смартфонами Apple с поддержкой 5G), и LTE, существующих не первый год. По отзывам пользователей, подобный сбой возникает, по большей части, при передвижении на транспорте.

Масштабы неизвестны

Факт потери сигнала на всех смартфонах серии iPhone 12 подтверждают и пользователи крупных ресурсов. На Reddit участник под псевдонимом Professional_Title создал тему об этом еще 24 октября 2020 г., но за прошедшее время ситуация не улучшилась. С момента создания топик набрал свыше 415 комментариев.

Иногда новыми iPhone можно пользоваться только в качестве iPod, у которого изначально нет модема связи

На форумах самой Apple тоже регулярно всплывают сообщения о проблемах с качеством приема сигнала на новеньких iPhone 12. Некоторым из них тоже больше месяца – например, участник joxesCA задал вопрос об этом 28 октября 2020 г., но ответа производителя пока не дождался.

Apple не реагирует на такие жалобы, и пока нет информации, как много людей столкнулись с подобной проблемой. Известно лишь, что наиболее часто сбой возникает в сетях американских операторов AT&T, T-Mobile и Verizon. Многие пользователи думают, что раз подобное происходит при движении на больших скоростях (в сравнении со скоростью передвижения шагом), то это может быть связано с задержками при переключении между базовыми станциями (БС).

9to5Mac пишет, что проблема возникает именно на новых iPhone 12. Смартфоны серии iPhone 11 2019 модельного года обрабатывают сигнал переключения между БС корректно.

Поиск решения ведется

Несмотря на отсутствие официальных комментариев Apple или операторов, некоторым пользователям все же удалось добиться обратной связи от своих операторов. Об этом сообщил участник Reddit под ником ajm74, но тоже в конце октября 2020 г. – он заявил, что получил ответ от своего оператора (Verizon).

Одна из многочисленных тем, посвященных проблемам iPhone 12 с приемом сигнала

В сообщении Verizon сказано, что оператор в курсе проблемы и пытается решить ее совместно со специалистами Apple. Она должна быть устранена в максимально сжатые сроки, но причину ее возникновения сотрудники Verizon не раскрыли.

История повторяется

От плохого приема сигнала не застрахован ни один владелец iPhone, вне зависимости от выбранной модели. Так, в ноябре 2019 г. пользователи жаловались на низкий уровень сигнала на iPhone 11, которые, как известно, не работают в сетях пятого поколения.

Участник форумов Apple JakeBoston написал, что его iPhone 11 показывал одну или две полоски качества приема сигнала сети даже там, где другие устройства показывают все риски. Ему приходилось включать и выключать режим «полета», но это помогало лишь на некоторое время, после чего прием снова ухудшался.

Проблема проявлялась после обновления прошивки, сброса всех настроек и даже замены SIM-карты. С подобным столкнулись еще порядка 350 участников форумов Apple.

Смартфоны Apple «не дружат» с сотовыми сетями как минимум 10 лет, с момента выхода iPhone 4. Эту модель представлял еще сам Стив Джобс (Steve Jobs), и она оказалась в центре грандиозного скандала под названием «Antennagate».

Стив Джобс лично объяснял покупателям, как бороться с Antennagate

Суть была в том, что все iPhone 4 имели аппаратную проблема с антенной, которая теряла сигнал сети при случайном ее замыкании рукой. С Antennagate столкнулось настолько огромное количество людей, что Стиву Джобсу даже пришлось провести отдельную конференцию и показать, как правильно держать телефон в руке, чтобы избежать плохого уровня приема сети. Он также предложил всем недовольным пользователям бесплатные чехлы для защиты от касания антенны или полный возврат средств за покупку iPhone 4.