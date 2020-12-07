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Касперский разрабатывает смартфон на ОС имени себя

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, Текст: Ирина Пешкова
«Лаборатория Касперского» ведет разработку собственного смартфона с защищенной операционной системой Kaspersky OS. Устройство будет иметь базовые приложения и свой браузер. Возможно, в скором будущем компания также создаст свой магазин приложений.

Новый смартфон Касперского

«Лаборатория Касперского» разрабатывает новый защищенный смартфон. Устройство с защищенной операционной системой Kaspersky OS будет иметь базовые приложения и свой браузер, рассказал РИА «Новости» глава компании Евгений Касперский.

«Там будет минимальный функционал, красоты как от Android и iOS не ждите, этот смартфон будет выполнять другие специальные задачи», - говорит Евгений Касперский.

Касперский пояснил, что аппарат будет уметь звонить и отправлять СМС, там будет установлен офисный пакет, свой браузер с минимальной функциональностью и стандартный набор приложений, например, будильник и калькулятор.

Наличие магазина приложений на такой ОС пока не предполагается, но, по словам главы компании, в будущем что-то похожее на AppStore появится может. «Скорее всего, сначала мы сделаем свой, а потом готовы будем привлекать и другие магазины приложений. Мы понимаем, что без большой экосистемы этот проект не взлетит, поэтому мы готовы будем привлекать партнеров», — добавил он.

По словам Касперского, смартфон должен появиться «в конце следующего (2021 - прим. CNews) года», причем у разработчиков уже есть договоренности с китайскими производителями.

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«Лаборатория Касперского» ведет разработку смартфона с защищенной операционной системой Kaspersky OS

День назад, 6 декабря 2020 г., в своем интервью газете Financial Times, Касперский рассказал о планах диверсификации деятельности компании, которая разрабатывает также средства борьбы с беспилотниками для аэропортов и владельцев земельных участков, а также создает программное обеспечение на основе технологии блокчейн для проведения электронных голосований.

Отечественный «Тайгафон» потерпел неудачу

Отечественный защищенный смартфон уже разрабатывала в России компания Infowatch. Проект «Тайгафон» был запущен в 2014 г. Идея устройства состояла в обеспечении защищенного доступа к корпоративным коммуникациям, так как на обычном смартфоне коммуникации пользователя могут утекать различными путями, включая Bluetooth и Wi-Fi.

В декабре 2019 г. проект, который обернулся компании убытком в 40 млн руб., был свернут. Об этом глава компании Наталья Касперская (бывшая супруга Евгения Касперского) рассказала CNews в кулуарах форума «Глобальное технологическое лидерство».

Для внедрения инструментов защищенного доступа нужно было сделать jailbreak устройства (получить админские права), то есть «вгрызаться в операционную систему». «Сначала сотрудник Infowatch пытался изменить операционную систему Android на устройстве Sony Xperia. Однако производитель отследил вмешательство в прошивку смартфона, и сначала закрыл разработчику доступ в магазин приложений Google Play, а затем заблокировал сам аппарат. В итоге смартфон стоимостью 80-100 тыс. руб. превратился ‘’в тыкву’’», — поясняла Касперская.

В этой связи было принято решение о разработке собственного устройства, работающего на базе собственной модификации операционной системы Android. Серийный аппарат был выпущен в 2017 г. и стоил примерно $150. Среди первых пользователей смартфона было правительство Северной Осетии. Администратор компании мог отслеживать местонахождение владельцев «Тайгафона», дистанционно удалять все содержимое устройства и блокировать доступ к определенным функциям. Министерство связи Северной Осетии в 2018 г. проинтегрировало «Тайгафон» с системой электронного документооборота «Дело» и планировало закупить 5 тыс. аппаратов.

Причиной неудачи «Тайгафона» стали скудные технические характеристики и отсутствие программного обеспечения — ПО для стандартной версии Android не было совместимо с аппаратом. Корпоративные клиенты, которым предоставили аппарат, постоянно просили сделать доработки, причем у разных пользователей были разные требования, поясняла глава Infowatch.

В итоге компания поняла, что для продвижения аппарата нужны другие ресурсы и инвестиции на миллиарды рублей и решила отказаться от дальнейшего развития «Тайгафон».

Другие попытки создания российских смартфонов

Попытки создания отечественного смартфона возникали и у других компаний. В 2010 г. телекоммуникационная компания «Скартел» (бренд Yota) разработала смартфон с поддержкой сетей четвертого поколения (4G) YotaPhone, главной особенностью которого было наличие второго дисплея из «электронной бумаги».

Затем разработка продукта была выделена в отдельную компания YotaDevices, совладельцем которой была госкорпорация «Ростех». Компания выпустила два поколения аппаратов YotaPhone.

В 2016 г. крупным акционером YotaDevices стала китайская корпорация China Baoli, которая использовала разработки компании для собственных продуктов.

В 2018 г. из проекта вышла госкорпорация «Ростех», а в 2019 г. головная структура корпорации была признана банкротом.

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