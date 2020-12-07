МТС, «Билайн», «Мегафон», Tele2 потеряют 10 миллиардов из-за новой идеи властей

В России может быть принят законопроект об удаленном заключении договоров с абонентами мобильной связи при использовании единой биометрической системы. МТС, «Билайн» и «Мегафон» видят в нем угрозу для своих доходов и возможную причину роста продаж «серых» SIM-карт. Tele2 их позицию не разделяет, так как принадлежит «Ростелекому», оператору ЕБС, поддерживающему законопроект.

Невыгодный законопроект

Российские операторы связи могут столкнуться с падением доходов, если законопроект о дистанционной идентификации абонентов вступит в силу. Как пишет «Коммерсант», такие опасения высказывают МТС, «Билайн» и «Мегафон» - трое из четырех крупнейших российских операторов. По их подсчетам, изменения к законодательству, предлагаемые этим документом, приведут к ежегодным потерям в 10 млрд руб.

Законопроект, который может настолько негативно отразиться на деятельности не только федеральных, но и менее крупных операторов связи, подразумевает реализацию возможности удаленного заключения договора с будущим абонентом. Он может быть подкреплен квалифицированной или простой электронной подписью, а ключ к ней, по информации издания, можно получить при наличии персональных данных человека в единой биометрической системе (ЕБС).

История законопроекта

Идея ввести в России дистанционное заключение договоров с абонентами мобильной связи появилась в середине апреля 2020 г., когда на рассмотрение был внесен первый вариант законопроекта. В нем говорилось о «дистанционке» с использованием ЕБС или подобных ей технологий, но исключительно с письменного согласия абонента. Документ был отозван в ноябре 2020 г.

23 апреля 2020 г. Минцифры России (на тот момент – Минкомсвязи) предложило собственное видение законопроекта. Документ разрешал заключать гражданам, юрлицам и индивидуальным предпринимателям договоры с операторами связи через ЕСИА и биометрическую систему идентификации. По мнению Министерства, такой подход должен был привести к упрощению процедуры заключения договора и повысить достоверность информации об абонентах. Изменения Минкомсвязи предложило внести в статьи 2, 44 и 45 федерального закона «О связи».

Дистанционное подключение абонентов невыгодно федеральным операторам

Минэкономики раскритиковало законопроект Минцифры и в конце июня 2020 г. предложило свой собственный. В нем операторам разрешалось использовать собственные системы идентификации без подключения к ЕБС, но Минэкономики в итоге решило прекратить его дальнейшую разработку.

МТС, «Билайн» и «Мегафон» ополчились против уже четвертой по счету версии законопроекта. Он был внесен в Госдуму 18 ноября 2020 г. замглавы комитета Госдумы по инфполитике Максимом Кудрявцевым, и его первое чтение назначено на 9 декабря 2020 г.

Что так напугало операторов

МТС, «Мегафон» и «Билайн» полагают, что внедрение нового законопроекта приведет к ухудшению «пользовательского опыта» и повлечет за собой скачок объемов продаж так называемых «серых» SIM-карт, оформленных на подставных лиц. Кроме того, такой подход автоматически лишит операторов возможности подключать граждан стран Евразийского экономического союза, поскольку они могут находиться на территории России по работе, но не имеют возможности зарегистрироваться на «Госуслугах».

Отдельное внимание операторы уделили электронным SIM-картам (eSIM), распространение которых на территории России началось лишь в 2020 г. По их мнению, продвижение таких SIM-карт станет нецелесообразным, поскольку их подключение тоже хотят связать с ЕБС, тогда как у операторов есть собственные системы идентификации. Операторы предлагают использовать именно их наряду с простой электронной подписью через портал госуслуг.

Со своими опасениями представители «Билайна», МТС и «Мегафона» обратились сразу в несколько российских министерств – Минфин, Минэкономики и Минюст. Попутно обращения были направлены в администрацию Президента России, комитет Госдумы по информполитике и Федеральную антимонопольную службу России (ФАС).

Другие негативные последствия

Принятие законопроекта о дистанционном заключении договоров с абонентами может повлечь за собой неприятности не только для операторов связи, но и для их абонентов. Как сообщила «Коммерсанту» директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова, в первую очередь это затронет смартфоны с дублирующимися IMEI-номерами.

По ее словам, после принятия документа такие устройства могут быть заблокированы на территории России. Ирина Левова уточнила, что подобных гаджетов в сетях российских операторов насчитывается около 7% от общего количества подключенных устройств. Она добавила, что действующее российское законодательство не запрещает ввозить в страну смартфоны с дублирующимися IMEI.

Почему Tele2 не против изменений

Оператор Tele2 – единственный из «Большой четверки» операторов, не высказавшийся против законопроекта. Причина может быть в том, что с ноября 2019 г. он принадлежит «Ростелекому» (сумма сделки составила 132 млрд руб.).

«Ростелеком» – это оператор ЕБС, и он, по данным «Коммерсанта», поддерживает внедрение новых правил. В компании считают, что законопроект «позволит перейти на безопасное удаленное взаимодействие при заключении договоров, что станет ключевым элементом технологии eSIM».