Тысячи салонов «Билайна» внедряют «1С»

Внедрение мобильного клиента в салонах «Билайна»

Сеть салонов сотовой связи «Билайн» запустила проект по внедрению мобильного клиента платформы «1С:Предприятие». Как стало известно CNews, на сегодняшний день к работе в мобильном клиенте подключено 2200 магазинов сети.

«Мобильный клиент» — аналог тонкого клиента для мобильных устройств, который позволяет на смартфоне или планшете работать почти с полной функциональностью программы на платформе «1С:Предприятие», установленной на компьютере. Другими словами, решение дает возможность подключить планшет к центральному серверу и выполнять на нем все те же операции, что и на стационарном компьютере офиса, — продавать, подбирать акции, комплектовать сим-карты, регистрировать контракты и прочее.

Как говорит руководитель департамента развития систем дистрибуции ПАО «Вымпелком» Олег Репников, решение «Мобильный клиент 1С» было выбрано компанией «Вымпелком» (бренд «Билайн») потому, что ранее автоматизация сети салонов «Билайн» была выполнена на платформе «1С:Предприятие».

До сих пор аналогичного решения в «Билайне» именно на мобильных устройствах ранее не было, сообщили CNews представители компании «1С-Рарус», проводившей внедрение.

В ответ на вопрос CNews, сколько копий мобильного клиента было внедрено в «Билайне», представители компании «1С-Рарус» ответили, что возможность работать в мобильном клиенте предоставлена всем салонам, таким образом, любой сотрудник розничной сети «Билайн» может, находясь на рабочем месте, использовать мобильный клиент. Сейчас в сутки выполняется около 4-5 тысяч операций с 400 различных устройств.

Для мобильного обслуживания клиентов консультант использует планшет с приложением и терминал для оплаты покупки. При оформлении договора об оказании услуг связи на экран планшета выводится QR-код, покупатель считывает его с помощью смартфона и подписывает электронный договор на экране электронного устройства. Кроме того, у клиентов есть доступ к документам в приложении «Мой Билайн». Договор также может быть распечатан в офисе обслуживания оператора.

«Билайн» внедряет в своих салонах мобильный клиент платформы «1С:Предприятие»

Основное преимущество для сети сотового оператора — увеличение скорости обслуживания. Продавец консультант может обслуживать клиента в любой точке торгового зала, ему не нужно все время стоять у стационарного рабочего места. Причем информация, введенная пользователем на мобильном устройстве, автоматически без дополнительной синхронизации сохраняется в общей информационной базе.

Репников пояснил, что проект внедрения мобильного клиента в сети «Билайн» имеет две основные идеи. Во-первых, обеспечить дополнительные рабочие места, так как в некоторых офисах продаж невозможно установить по 2–3 стационарных компьютера, а клиентов много, и создаются очередь. Возможность работать с планшета позволяет увеличить количество рабочих мест и существенно повысить скорость обслуживания.

Во-вторых, обеспечить постоянный сервис, независимый от работы внешних провайдеров. В этом случае «Мобильный клиент» выступает как резервное решение. Сеть «Билайн» сейчас объединяет 2500 собственных магазинов, все линейные сотрудники подключаются к серверам, установленным в ЦОДе, и работают в онлайне. Нередко возникают проблемы с провайдерами, из-за чего часть точек иногда находится без связи и не может осуществлять основные функции по обслуживанию клиента.

Как проходила адаптация решения

Адаптацией решения под требования сети «Билайн» занималась компания «1С-Рарус», с которой компания «Вымпелком» сотрудничает около пяти лет. В команду проекта вошли специалисты обеих сторон. Как пояснил Репников, на рынке не существует готовых решений, полностью подходящих под требования сети «Билайн». Необходимо было не только обеспечить возможность оформления покупки, но и учесть сложную акционную механику, осуществить интеграцию с другими системами.

При доработке потребовалось создать интерфейс, максимально понятный линейному персоналу. Руководитель проектов «1C-Рарус» Артем Матвеев говорит, что интерфейс мобильного клиента отличается от интерфейса стационарных рабочих мест, так как построен на других принципах. «Там другие зоны активности и внимания, поэтому механически переложить стационарный интерфейс на мобильное устройство можно, но работать на этом будет неудобно. Одной из наших задач было организовать интерфейс так, чтобы предоставить максимальную функциональность и при этом сделать его понятным и удобным. Если экран будет похож на пульт космического корабля, персонал может в нем запутаться», — пояснил он.

Вторая специфика связана с требованиями безопасности сети. Основная база данных не должна быть доступна в интернете.

Репников также рассказал, что при реализации проекта «1С-Рарус» столкнулась с рядом вопросов, например, таких как доменная авторизация и замена домена с помощью AD FS (Active Directory Federation Services), специального компонента Windows Server, обеспечивающего функционал провайдера аутентификации для веб-приложений.

Этапы реализации

Проект начался в январе 2020 г. К марту на мобильной платформе были реализованы основные товарные операции. В апреле был запущен пилот в десяти торговых точках, при этом команда продолжала активно дорабатывать систему, в июне запущен крупный пилот на 500 точек в Москве и 50 — в Санкт-Петербурге. Осенью 2020 г. началось внедрение по всей сети во всех регионах РФ. Быстрому внедрению способствовала готовая кодовая база.

За три месяца в мобильном клиенте 1С были реализованы ключевые функции: оплата наличными и картой, продажа sim-карт, пополнение баланса, применение акций, кредитование, регистрация контрактов, управление сервисными услугами. Выполнена интеграция с внутренними и внешними системами: CRM (Customer Relationship Management, система управления взаимоотношениями с клиентами) и биллинг.

Пока сотрудники салонов «Билайн» выполняют с помощью мобильной платформы примерно 10% операций. Компания ввела новую систему мотивации, в которой за обслуживание клиента с планшета предусмотрено материальное поощрение. Ожидается, что после введения финансовой мотивации количество мобильных операций существенно вырастет.

Как сообщили CNews в пресс-службе «1С-Рарус», в настоящее время продолжается развитие мобильного приложения 1С для «Билайн». Также идет проводится дальнейшая интеграция с партнерами — «Альфа-банком», Почтой России и другими. Будут добавляться такие функции, как инвентаризация товара, биометрический учет. В ближайшие месяцы планируется запустить биометрическую идентификацию сотрудника.