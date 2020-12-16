В России началась первая цифровая перепись населения. Как «Ростелеком» потратит на нее 9 миллиардов

В России начался первый этап переписи населения, которая впервые пройдет с использованием цифровых технологий. Бюджет цифровизации переписи составит порядка 9,1 млрд руб., причем большую часть этой сумму получит «Ростелеком» на закупку планшетов с ОС «Аврора». Эти планшеты будут иметь выход в сотовую сеть, но собранные в ходе переписи данные будут передаваться вручную с SD-карт.

В России начался первый этап переписи населения

Росстат начал проведение переписи населения на труднодоступных территориях. Планируется переписать порядка 500 тыс. человек, проживающих на территории 26 регионов. Данное мероприятие претворяет более масштабный проект – Всероссийскую перепись населения 2020 (ВПН-2020).

Первоначально ВПН должна была пройти в октябре 2020 г., но из-за пандемии короновируса ее перенесли на апрель 2021 г. Перепись будет анонимной: граждане не должны будут предоставлять переписчикам никаких документов, а информация будет храниться обезличенной. Ростат заверяет, что не собирается передавать персональные данные граждан в МВД, налоговые органы и другие органы власти.

Алгоритмы проследят за обезличиванием данных переписи

Собранные в ходе переписи данные станут общедоступными. В том числе будут доступны и микроданные. Глава Росстата Павел Малков заверил, что специальные алгоритмы будут следить за тем, чтобы посредством запросов к микроданным нельзя было вычислить конкретного человека.

Переписчики будут обходить квартиры российских граждан в униформе и с планшетами под управлением ОС «Аврора»

Например, в одной деревне может жить только один человек, знающий три иностранных языка, находящийся на пенсии и получающий доход от банковских вкладов. Чтобы такого человека нельзя было вычислить, в ответах на запросы по микроданным всегда будет присутствовать более чем один результат, говорит Малков.

Перепись с помощью планшетов и Портала госуслуг

Данная перепись станет первой в истории России, в ходе которой будут применяться цифровые технологии. Граждане смогут переписать себя самостоятельно – на Едином портале госуслуг или на компьютерах, установленных в многофункциональных центрах госуслуг.

Переписчиков, которые по традиции будут обходить квартиры граждан, снабдят планшетами. Но у переписчиков будут и бумажные бланки – например, для использования при экстремально низких температурах на Крайнем Севере. Единым исполнителем услуг по закупке планшетов с установленным специализированным ПО для сбора сведений о населении и по разработке специализированного ПО автоматизированной системы, предназначенной для проведения переписи населения (АС ВПН), Правительство назначило «Ростелеком».

Как «Ростелеком» закупал планшеты для переписи

В 2019 г. «Ростелеком» объявил открытый аукцион по закупке для переписчиков 360 тыс. планшетов под управлением отечественной операционной системы «Аврора». Компания-разработчик данной системы – «Открытая мобильная платформа» - находится под контролем самого «Ростелекома».

Схема взаимодействия между различными уровнями АС ВПН

Первоначально победителями аукциона стали компании Tegrus (входит в группу Merlion) и «Центр дистрибьюции» (входит в VPP Group), которые готовы были поставить нужное количество планшетов за 5,7 млрд руб. Однако затем Правительство потребовало, чтобы планшеты были произведены в России.

После этого «Ростелеком» объявил новый аукцион. В нем победителями стали компании «Байтэрг» и «Аквариус», которые согласились поставить нужное число планшетов за 7,2 млрд руб. Летом 2020 г. началась сборка данных планшетов на заводах «Байтэрг» в Москве и «Аквариус» в Шуе (Ивановская область).

Что представляют собой отечественные планшеты для переписи населения

Планшеты имеют четырехъядерные процессоры с частотой 1450 Мгц, сенсорный экран с диагональю 10,1 дюймов, фотокамеру с разрешением 5 МП и автофокусом, оперативную память объемом 2 ГБ и Flash-память объемом 8 ГБ, батареи емкостью 7 тыс. мАч, модули Bluetooth, Wi-Fi, NFC и сотовой связи 3G/4G, а также поддерживают карты памяти MicroSD объемом до 64 ГБ.

Вес планшета составляет 700 г, он выдерживает температуру от -30oC до +40oC и может прослужить 5-7 лет. Дополнительно планшеты комплектуются внешним аккумулятором (10 тыс. мАч), чехлом с карманом для внешнего аккумулятора, зарядным устройством, двумя картами памяти объемом 4 ГБ, SIM-картой, стилусом и USB-кабелем.

Обмен данными между различными уровнями АС ВПН

На планшетах будет установлено специальное приложение для проведения переписи с переписным листом и встроенным картографическим сервисом. Планшеты под управлением ОС «Аврора» поддерживают дистанционное управление: переписчикам будет закрыт доступ к сторонним приложениям и интернет-ресурсам.

Данные с планшетов будут передаваться в офлайн-режиме

Планшеты имеют выход в интернет через сотовую связь и Wi-Fi. Услуги сотовой связи также предоставляет «Ростелеком», который является виртуальным оператором на сети Tele2 (в настоящее время данная компания также приобретена «Ростелекома»). В тех регионах, где у Tele2 отсутствует покрытие, будут предоставляться услуги роуминга.

Данные о местонахождении переписчиков будут в режиме реального времени по каналам сотовой связи передаваться в ситуационные центра «Росстата». А вот данные, введенные в планшет переписчиками, не будут передаваться по сотовой сети.

Как рассказал директор по проектам «Ростелеком» Олег Поляков, они будут сохраняться в зашифрованном виде на SD-карты передавать в офлайн-режиме. Офлайн-инфраструктура переписи будет состояться из четырех уровней: полевого, районного, регионального и федерального.

Переписчики на полевом уровне будут передавать SD-карты с записанными на них контроллерам. Те передадут их районным уполномоченным, которые, через автоматизированные рабочие места, установленные на районном уровне, передают полученные сведения на федеральный уровень в Автоматизированную систему Всероссийской переписи населения (АС ВПН). Данные будут передаваться по зашифрованным каналам связи, хотя к тому моменту они уже будут обезличены.

Сколько «Ростелеком» получит на проведение переписи

Согласно Порталу госзакупок, общая сумма контрактов, заключенных Росстатом с «Ростелекомом» как с единым исполнителем, составляет 8,95 млрд руб. В том числе два контракта на суммы 6,1 млрд руб. и 2,27 млрд руб. были заключены на закупку планшетов.

То есть «Ростелеком» получит от Росстата на закупку планшетов 8,4 млрд руб. Сами планшеты, как уже отмечалось, обошлись «Ростелекому» в 7,2 млрд руб. Разница в 1,2 млрд руб. должна уйти на разработку ПО для планшетов, поддержку сервисов удаленного управления, оказание услуг связи и прочее.

Еще один контракт на сумму 560 млн руб. был заключен Росстатом с «Ростелекомом» на разработку (АС ВПН). Также «Росстат» провел аукцион по выбору подрядчика для модернизации АС ВПН. В аукционе участвовали «Ростелеком» и компания «Крок». Победителем выступила «Крок», которая согласилась выполнить требуемые работы за 140 млн руб.

Еще 180 млн руб. на оказание услуг по автоматизированной обработки материалов ВПН-2020 получит подведомственное Росстату госпредприятие «Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации» (данное предприятие также было определено Правительством в качестве единого исполнителя). Таким образом, общий бюджет цифровизации Переписи населения составит порядка 9,1 млрд руб.

Автоматизированная система Всероссийской переписи населения

АС ВПН представляет из себя единый программно-технический комплекс, объединяющий в себе средства для автоматизации работ по этапам: подготовки, проведения, обработки сведений о населении переписи, включая сканирование и распознавание машиночитаемых бланков, ввод данных через интернет, мобильные устройства, проведение кодирования и формально-логистического контроля, формирование базы данных переписи, получение итоговых таблиц, а также проведения мониторинга всех этапов переписи и формирование необходимых данных для визуализации хода подготовки и проведения ВПН-2020, обработки ее материалов.

Система бизнес-аналитики для переписи населения

Также Росстат использует для переписи систему бизнес-аналитики Contur-BI. Лицензии на ее использованию поставила компания-разработчик «Контур-Компонентс» за 16 млн руб. Эта BI-система позволит отслеживать и контролировать все этапы переписи населения от ее подготовки до подведения итогов – вся информация из регионов будет отображаться на мониторах компьютеров специалистов Россттата в режиме реального времени.

Информация на BI-платформе будет сгруппирована в три модуля. В первом модуле хранятся все данные о подготовке к переписи: как составляются списки адресов, побираются помещения, обучаются и комплектуются мобильными средствами переписи персонал.

Второй модуль предназначен для контроля за ходом сбора сведений о населении – как с помощью планшетов, так и с помощью Единого портала госуслуг. Специалисты Росстата смогут наблюдать за динамикой поквартирного обхода, сдачи материалов переписчиками и активностью участия населения в интернет-переписи. «Фактически система позволяет заглянуть на любой счетный участок и понять, как идет работа переписчика и его передвижение по заданному маршруту в любом уголке страны», - пояснили в Росстате.

Третий модуль – это визуальная информация о процессе обработки уже собранных материалов переписи на региональном и федеральном уровнях. «Мониторинг кодирования, консолидации и загрузки данных в базу Росстата станет для специалистов максимально наглядным, а получаемая информация – максимально подробной», - говорят в ведомстве.