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ОНЛАЙН-конференция CNews «Искусственный интеллект 2021» состоится 11 февраля

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ОНЛАЙН-конференция CNews «Искусственный интеллект 2021» состоится 11 февраля

11 февраля 2021 г. в Москве CNews проведет онлайн-конференцию «Искусственный интеллект 2021».

Вопросы к обсуждению:

Рынок искусственного интеллекта в России

Рынок искусственного интеллекта в России: ключевые игроки, крупные проекты; Когда системы искусственного интеллекта становятся экономически выгодными; Первопроходцы, последователи или консерваторы: какую стратегию выбрать; Как ИИ может изменить работу госведомств; Почему 95% ИИ-проектов неуспешны.

Риски и выгоды

Этические вопросы внедрения систем искусственного интеллекта; ИИ для рутинных задач – как просчитать эффективность; Можно ли доверить ИИ принятие решений; Сколько стоит разработка решений на базе искусственного интеллекта; Законодательные ограничения для систем искусственного интеллекта.

Технологии

Готовые платформы для внедрения решений на базе ИИ; ИТ-инфраструктура для систем искусственного интеллекта: быстрее и больше; Как выбрать хранилище данных для систем ИИ; Облачные платформы машинного обучения; Машинное зрение и видеоаналитика; Виртуальные ассистенты: от чат-бота до «Алисы».

Отраслевые решения

ИИ в медицине: диагнозы и методы лечения; ИИ в финансовом и страховом секторе: борьба с мошенниками и проверка клиентов; ИИ в HR: подбор персонала и планирование обучения; ИИ в ритейле: клиентский опыт и планирование.

Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках онлайн-конференции «Искусственный интеллект 2021».

С докладами выступят:

Павел Кузьмин, директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Министерства просвещения России;
Евгений Гаранин, директор по цифровизации, ТВЭЛ;
Евгений Колесников, директор Центра машинного обучения, «Инфосистемы Джет»;
Илья Щиров, старший вице-президент, руководитель направления развития чат-канала и чатботов, Райффайзенбанка;
Александр Соколовский, директор по информационным технологиям, Группа «М.Видео-Эльдорадо»;
Юрий Сирота, старший вице-президент, руководитель департамента анализа данных и искусственного интеллекта, банк «Уралсиб»;
Анджей Аршавский, руководитель центра разработки и монетизации данных, дирекции по цифровой трансформации, «Газпром нефть»;
Георгий Лебедев, директор Института цифровой медицины. заведующий кафедрой информационных и интернет технологий Первого МГМУ им. И.М. Сеченова;
Надежда Сурова, CIO, Университет Национальной технологической инициативы;
Владислав Русаков, менеджер проектов, системы предоставления ИТ сервисов, «ВТБ Капитал»;
Юрий Визильтер, начальник подразделения интеллектуального анализа данных и технического зрения, ФГУП «ГосНИИАС»;
представитель компании Neuro.net;
представитель компании SberCloud.

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: events@cnews.ru, Наталья Теличева.

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