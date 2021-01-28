В Москве начато производство недорогих ВКС-систем на замену Polycom и Cisco

Производство в Москве

Российская Trueconf заявила о запуске производства оборудования для видеоконференцсвязи (ВКС) на собственной площадке в Москве.

Как рассказали CNews в компании, одним из главных продуктов, выпускаемых Trueconf на территории России, является аппаратный ВКС-терминал Trueconf Group – готовое решение для видеозвонков и конференций в разрешении FullHD, совместимое с другими ВКС-системами.

ВКС-терминал, по заявлению создателей, является полностью отечественным продуктом и способен заменить зарубежные решения как в частных компаниях, так и в государственных структурах. В Trueconf свое детище по функциональности сравнивают с Polycom Realpresence Group 300/500 и Cisco Telepresence SX20.

Аппаратный ВКС-терминал Trueconf Group с пульдом ДУ

На московской площадке Trueconf самостоятельно разрабатывает и создает корпуса для собственной продукции с использованием технологий 3D-печати, создает печатные платы, выпускает компоненты для ИК-пультов и инсталлирует их, рассказывают в компании. Кроме того, на финальном этапе производится сборка всего решения и установка прошивки на микроконтроллеры, проводится нагрузочное тестирование.

Сборка ВКС-терминалов осуществляется по мере поступления заказов. В компании утверждают, что московский производственный цех способен выпускать до 300 устройств в неделю.

Вложения в проект, по словам представителя компании, на текущий момент составляют около 100 млн руб., 20 из которых пошли на запуск цеха. Trueconf также инвестирует в продвижение своего решения на зарубежных выставках и обеспечивает рекламное сопровождение. Ежегодные затраты на маркетинг в компании оценивают в 10 млн руб.

Подробнее о Trueconf Group

Фирменный ВКС-терминал Trueconf, как объяснили CNews в компании, рассчитан на работу с широким перечнем процессоров архитектуры x86. Какой именно чип окажется в конкретном устройстве, зависит от комплектации и требований клиента. Работает Trueconf Group под управлением отечественной операционной системы Astra Linux.

Микроконтроллеры и другие электронные компоненты для терминала производятся на Тайване по индивидуальному проекту; подрядчика в компании не называют. Упомянутая компонентная база, по словам представителя Trueconf, служит преимущественно для удаленного управления ВКС-кодеком.

Задняя панель терминала Trueconf Group

Разработанные сторонними организациями электронные компоненты не устраивают российского производителя, поскольку не позволяют обеспечить соответствие конечного устройства ряду серьезных требований. В частности, ВКС-терминал должен сохранять высокую производительность при постоянной нагрузке, уходить в спящий режим и выходить из него при поступлении вызова, уметь справляться с внезапными отключениями питания или отсоединения периферии, а также не должен шуметь и перегреваться.

Комплект оборудования Trueconf для переговорных комнат, помимо ВКС-терминала, может включать PTZ-камеру, пульт ДУ и микрофон/спикерфон.

Комплект ВКС-оборудования Trueconf Group: PTZ-камера, терминал и спикерфон

Наладить производство собственных PTZ-камер и микрофонов в Trueconf решили, «чтобы обеспечить надежность и наилучший пользовательский опыт». На вопрос CNews о том, кто выступает OEM-партнером Trueconf в данном проекте, в компании ответили уклончиво, отметив, что прибегают к услугам тех же заводов, что и бренды Poly и Clearone.

Полезное приобретение

ВКС-терминал Trueconf Group базируется на наработках небольшой компании Integrit из подмосковного Королева, которую в начале 2019 г. поглотила Trueconf.

Integrit занималась разработкой решений для видео- и радиосвязи; математических библиотек цифровой обработки сигналов для специализированных вычислительных ядер, а также ПО для мобильных устройств с ОС Android и iOS для передачи видео и аудио по IP-сетям.

Как писал CNews, Trueconf, осуществляя сделку, рассчитывала получить доступ к технологиям Integrit, которые помогли бы компании в создании ВКС-решения, нацеленного на представителей крупного бизнеса.

В частности, интерес для Trueconf представлял программный сервер многоточечной конференции (Multipoint Control Unit, MCU), являющийся частью «начинки» терминала видеоконференцсвязи VitaHD.

Другая технология, привлекшая внимание Trueconf – прототип аппаратного ВКС-терминала с ПО на базе Linux, предназначенный для использования в государственных структурах. Именно он и лег в основу Trueconf Group.

В общей сложности над продуктом специалисты компании трудятся два года, расходы на разработку составили около 70 млн руб., рассказали CNews в Trueconf.

Клиенты и рыночные перспективы

Trueconf делает акцент на значительно более низкой цене производимых аппаратных ВКС-решений для конечного потребителя по сравнению с импортными аналогами. Так, базовая модель, в которую входят ВКС-терминал, камера и микрофон, обходится заказчикам в 89 тыс. руб. Аналогичные решения иностранных производителей, как правило, стоят от 300 тыс. руб., отмечают в Trueconf.

Добиться низкой себестоимости решения, по словам представителя компании, удалось благодаря большим объемам закупок комплектующих и налаживанию производства в России, а также за счет комплектации решения собственными камерами и микрофонами.

Планы Trueconf весьма амбициозны: компания рассчитывает занять треть российского рынка аппаратных терминалов видеосвязи уже в 2021 г., а в ближайшие три года – до 50%. Инвестиции в разработку продукта и развертывание его производства Trueconf собирается окупить в течение 2021 г.

По оценке Trueconf, нижняя граница спроса на российском рынке аппаратных ВКС-решений составляет порядка 5 тыс. устройств в год. При этом в компании заявляют, что в 2020 г. столкнулись с высоким спросом на свою аппаратную ВКС-систему, который потребовал троекратного увеличения производственных мощностей. Таким образом, при первоначальном плане, который предусматривал выпуск нескольких сотен устройств, по факту к декабрю 2020 г., компанией было отгружено свыше тысячи терминалов.

В 2021 г. объем поставок Trueconf Group рассчитывают увеличить до нескольких тысяч комплектов.

В числе клиентов, которым, по словам представителя Trueconf, компания поставила аппаратное ВКС-решение – Минэнерго, Федеральное казначейство, Роснедра, Центральное информационно-техническое таможенное управление.