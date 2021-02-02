Онлайн-конференция CNews «Удаленная работа 2021: новые возможности» состоится 16 февраля
16 февраля 2021 г. CNews проведет онлайн-конференцию «Удаленная работа 2021: новые возможности».
Основные вопросы к обсуждению:
Удаленная работа в России
- Каковы перспективы перевода сотрудников на удаленную работу?
- Какие категории сотрудников должны обязательно работать в офисе?
- Как контролировать качество работы удаленного сотрудника?
- Какова роль руководителя в процессе мотивации удаленных сотрудников?
- Как меняется офисное пространство?
Основные технологии
- Коммуникации между офисными и удаленными сотрудниками
- Как организовать совместную работу больших групп?
- Можно ли отказаться от бумажных документов?
- Как бороться с инсайдерами на расстоянии?
- Технологии защиты размытого корпоративного периметра?
- Как организовать корпоративное обучение?
- Работа с персоналом в новых условиях?
Перспективные направления
- Какие новые возможности открывает удаленная работа?
- Как использовать освободившееся офисное пространство?
- Корпоративные мероприятия в режиме онлайн.
С докладами выступят:
Марина Михайлова, директор по персоналу Siemens Healthineers в регионе «Россия и Центральная Азия»;
Ярослав Кабаков, директор по стратегии, ИК «Финам»;
Елена Самойлова, директор по организационному менеджменту, PepsiCo;
Галина Богатова, советник по блоку информационных технологий, «Гринатом»;
Артем Забава, ИТ-бизнес-партнер департамента развития технологий банковских процессов ИТ-дирекции, Московский кредитный банк;
Сергей Халяпин, главный инженер представительство Сitrix в России и странах СНГ;
Ирина Ткачева, начальник управления сопровождения командировок, «Сибур»;
Мария Солодарь, менеджер, общекорпоративные сервисы и органы управления, «Сибур»;
Представители компаний SberCloud, Luxoft.
Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 5000 руб.
Для представителей остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences
Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету:
По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: events@cnews.ru, Елена Забродина.