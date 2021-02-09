Российские тюрьмы ни при чем. В МВД определили, что мошенники от имени банков звонят из-за рубежа

В МВД уверены, что мошенники, звонящие россиянам по нескольку раз на дню, находятся, в большинстве своем, за пределами России, а не в отечественных тюрьмах, как считалось ранее. К такому выводу, по словам представителей ведомства, в МВД пришли на основе «оперативной практики». В то же время в министерстве подтверждают, что мошеннические колл-центры в России тоже имеются.

Иностранцы – мошенники

В Министерстве внутренних дел России (МВД) заявили, что нелегальные колл-центры, использующиеся для совершения массовых звонков россиянам, располагаются, преимущественно, за пределами России. Как сообщает «Интерфакс», такое мнение высказал первый заместитель начальника Бюро по специальным техническим мероприятиям МВД Олег Козлов. По словам Олега Козлова, мошеннические колл-центры, в большинстве своем, дислоцируются в других странах, жители которых владеют русским языком. Он уточнил, что этот вывод следует «из оперативной практики», подытожив, что большая часть такого рода колл-центров располагаются в странах ближнего зарубежья.

О каких именно странах шла речь, представитель МВД уточнять не стал. Также он не сообщил, какое именно число (хотя бы приблизительное) людей за рубежом занято в бизнесе по совершению мошеннических звонков.

Олег Козлов не рассказал и о том, как МВД собирается бороться с иностранными колл-центрами, ведь действие российских законов на них и их сотрудников, если речь идет о гражданах «стран ближнего зарубежья», не распространяется. Он сказал лишь, что не всегда удается определить точное местоположение мошенников – они скрываются, используя VPN и другие способы подмены данных о месте дислокации пользователя интернета.

Смена парадигмы

Олег Козлов не стал отрицать тот факт, что многие нелегальные колл-центры располагаются в пределах российских границ. Он сообщил, что российские правоохранительные органы ликвидировали несколько таких организаций. «Это был ростовский колл-центр и центр в Калуге», – отметил он, не уточнив, когда именно данный колл-центр был закрыт, сколько он проработал, и сколько еще подобных ему центров было выявлено за последнее время.

Мошенники, по версии МВД, «переехали» в страны ближнего зарубежья

Министерство борется с мошенническими колл-центрами достаточно давно – например, еще в 2019 г., по данным «Интерфакса», коллегия МВД выдала поручение снизить число преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Однако до высказываний Олега Козлова про иностранные колл-центры считалось, что подобным бизнесом занимаются заключенные в российских тюрьмах и колониях. Одно из таких поручений как раз заключалось в проработке вопроса об оборудовании исправительных учреждений блокираторами сотовой связи – «для борьбы с дистанционным мошенничеством». Тем самым МВД тогда подтвердило, что обзвоном россиян занимаются заключенные.

Вопрос этот должны были проработать Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН), в чьем ведении и находятся тюрьмы и колонии, а помощь ей должны были оказать органы МВД, Роскомнадзор и Федеральная служба безопасности России (ФСБ). Срок исполнения – не позднее 30 июля 2020 г. По прошествии более полугода с этого дедлайна звонки из, предположительно, тюремных колл-центров по-прежнему поступают россиянам в огромных количествах.

Один из примеров CNews рассматривал в начале февраля 2021 г., когда освещал ситуацию, в которой оказался житель Москвы. Он получил звонок от мошенников, представившихся сотрудниками банка, в котором он оставлял заявку на получение кредита, и те смогли обманным путем выудить у него 600 тыс. руб. с банковского счета.

Тюремные колл-центры - проблема всероссийского масштаба

В действующем российском законодательстве нет ни единого закона, позволяющего раз и навсегда покончить с тюремными колл-центрами. Пока существует лишь законопроект под названием «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части прекращения оказания услуг связи на территории учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, и мест содержания под стражей» – он был подан на рассмотрение в Госдуму еще в январе 2020 г., то есть больше года назад.

Авторы законопроекта были уверены, что новая мера позволит существенно снизить число мошеннических звонков, поскольку примерно половина таких колл-центров, по их мнению, дислоцируются именно в тюрьмах. Документ прошел первое чтение в Госдуме лишь 30 сентября 2020 г., но до второго по состоянию на 9 февраля 2021 г. так и не добрался – дата его следующего рассмотрения депутатами пока не назначена.

Закона о блокировке работы тюремных колл-центров пока нет

В середине января 2021 г., по данным «Коммерсанта», российское Правительство утвердило план цифровой трансформации российских исправительных учреждений – тюрем и колоний. На его реализацию из бюджета страны до 2023 г. будет выделено 25 млрд руб. – эти деньги пойдут на установку оборудования для блокировки мобильной связи, а также на развертывание системы распознавания лиц. Также план цифровизации подразумевает внедрение электронных систем документооборота, и все это в 380 тюрьмах и колониях по всей России.

Борьба с мошенниками при помощи приложения МВД

Министерство внутренних дел собирается сократить число мошеннических звонков, поступающих на мобильные номера россиян, при помощи своего фирменного мобильного приложения для iOS и Android. Ведомство планирует встроить в него дополнительный модуль «Антимошенник», для чего оно объявило тендер на его разработку с начальной ценой контракта 63 млн руб.

Госзакупка на разработку «Антимошенника»

Прием заявок на участие ведется до 1 марта 2021 г., сроки разработки модуля – 280 дней с момента заключения контракта с подрядчиком. CNews писал, что в документации к этому конкурсу, размещенной на сайте госзакупок, есть сведения, косвенно указывающие на необходимость предоставления приложению МВД доступа к контактам на смартфоне после интеграции в него «Антимошенника». Представители МВД это отрицают.