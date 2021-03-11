Tele2 заплатил 3,5 миллиарда за разработчика собственного биллинга

Сумма сделки по покупке НПФ «Беркут»

Телекоммуникационная компания «Ростелеком» раскрыл сумму, за которую принадлежащий ей сотовый оператор «Т2 РТК Холдинг» (торговая марка Tele2) приобрел разработчика ПО для операторов связи Научно-производственную фирму «Беркут». Информация об этом опубликована в годовом отчете «Ростелекома».

Сделка по покупке НПФ «Беркут» произошла год назад. За 100% долю в компании Tele2 заплатил 3,5 млрд руб. Большая часть данной суммы – 3,4 млрд руб – была выплачена в момент сделки. Оставшиеся 100 млн руб. должны были быть выплачены в течение года после завершения сделки.

Чем занимается НПФ «Беркут»

НПФ «Беркут» работает с 1995 г. Компания является поставщиком комплексных решений для роста телеком-бизнеса и разработчиком биллинговых систем. Основным клиентом компании является как раз Tele2.

В частности, в 2019 г. Tele2 на базе разработанной НПФ «Беркут» биллинговой системы In@Voice внедрил платформу «Маркет Tele2», позволяющую абонентам оператора продавать минуты и гигабайты из своего пакта трафика.

Также «Беркут» сотрудничает со «Сбермобайлом» (виртуальный оператор Сбербанка, работающий на сети Tele2), МТС, группой Veon (в нее входит российский «Вымпелком» и украинский «Киевстар»), «Мегафоном», «Ростелекомом», операторами в странах СНГ, принадлежавших шведской Telia, и другими зарубежными операторами. В «Ростелекоме» объясняют сделку с НПФ «Беркут» желанием ускорить запуск новых продуктов.

Финансовые показатели НПФ «Беркут»

Согласно данным базы «Контур.Фокус», в 2019 г. выручка НПФ «Беркут» составила 2,02 млрд руб., продемонстрировав рост на 43%, при чистой прибыли 840 млн руб.

Продавцом НПФ «Беркут» была компания «ТД Медиа», которая, по данным газеты «Ведомости», принадлежит фонду Typhoon Digital Development Олега Братишко. Фонд купил НПФ «Беркут» в 2018 г.

До той поры владельцами НПФ «Беркут» были физические лица Юлия Кельгакина, Михаил Ермолаев, Андрей Ермолаев, Виталий Денецкий и Владимир Кучинский.

Мнение аналитика

Гендиректор аналитического агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин скептически смотрит на целесообразность приобретения НПФ «Беркут». «Это имело бы смысл только в случае, если бы НПФ «Беркут» после сделки усилил бы свою зарубежную экспансию, - считает аналитик. – А так Tele2 проще было бы переманить к себе разработчиков НПФ «Беркут», тем более что нет никаких гарантий, что после совершенной сделки они останутся в приобретенной компании».