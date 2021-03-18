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Конференция CNews «Импортозамещение в ИТ 2021» состоится 25 марта

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CNews приглашает принять участие в конференции «Импортозамещение в ИТ 2021», которая состоится 25 марта 2021 г.

CNews приглашает принять участие в конференции «Импортозамещение в ИТ 2021», которая состоится 25 марта 2021 г.

Государство активно продвигает идею перехода государственных ведомств и компаний на отечественные продукты. Однако этот процесс еще не стал массовым — пока речь идет лишь об отдельных кейсах. Заказчики пытаются оценить их эффективность и понять, насколько новые продукты отвечают их требованиям. А параллельно получить представление о трудностях, с которыми придется столкнуться в процессе импортозамещения.

Российские ИТ-компании уже перестроили свои бизнес-процессы в соответствии с новыми требованиями. Они усиливают направления собственной разработки, выпускают собственные продукты и готовы к победе в конкурентной борьбе в самых разных направлениях. Рост спроса на импортозамещение со стороны ключевого заказчика российского ИТ-рынка — государства — стимулирует бизнес к созданию комплексных решений, и в этом процессе часто участвует несколько вендоров. Тем не менее, на рынке импортозамещения остается еще много нерешенных задач.

Основные вопросы конференции:

Рынок импортозамещения

  • Как развивалось импортозамещение в 2020 г.?
  • Какие крупные проекты по внедрению российских ИТ появились в госсекторе?
  • Какие сложности возникают при переходе на отечественные продукты?
  • Есть ли на рынке полный спектр необходимых заказчикам решений?
  • Какую поддержку оказывает российским разработчикам государство?

Технологии

  • Какие существуют отечественные аналоги западного ПО?
  • Как развивается импортозамещение в сфере оборудования?
  • Удалось ли российским компаниям создать конкурентную экосистему?

Тренды и перспективы

  • Отечественное или локализованное: в чем разница?
  • Как российским разработчикам выйти на мировой рынок?
  • Как будет развиваться импортозамещение в 2021 г.?

Среди спикеров:

Александр Патешман, Начальник управления цифровыми продуктами блока цифровизации ИК «АСЭ», госкорпорация «Росатом»
Игорь Ляшков, заместитель директора, ФГУП «НТЦ «Химвест» Минпромторга России;
Дмитрий Крюков, генеральный директор, Российский фонд развития информационных технологий;
Ирина Анасенко, начальник отдела по импортозамещению, «Алроса»;
Михаил Хохлов, начальник департамента развития информационного общества Ивановской области;
Дмитрий Карпов, начальник отдела обеспечения защиты информации управления информатизации, МИРЭА
Дмитрий Окунь, начальник управления информационно-технического сопровождения Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым;
Гагик Григорян, директор аналитического департамента, авиакомпания «ЮТэйр»;
Илья Кузьминов, руководитель аналитического департамента, НИУ «Высшая школа экономики»
Владимир Булов, независимый эксперт
Евгений Кривошеев, директор дирекции по производству собственных торговых марок, «Марвел-дистрибуция»
Дмитрий Гребенщиков, директор по импортозамещению, «Диасофт»
Александр Кулешов, вице-президент блока организационного развития и технологий компании ОТР
Эдуард Голованов, эксперт по цифровизации взаимоотношений с клиентами, МТТ.

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.

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