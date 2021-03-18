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Роскомнадзор вводит тотальную слежку за переговорами и передвижениями всех россиян. Как под нее не попасть

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, Текст: Эльяс Касми

Роскомнадзор хочет получать детальную информацию о каждом абоненте – ему нужны ФИО, адреса проживания, сведения обо всех совершенных ими звонках и сообщениях, а также номера тех, с кем он контактирует и даже приблизительное местоположение. Все это ему требуется, официально, для борьбы с «серыми» SIM-картами. Операторы связи считают, что регулятор требует избыточный объем данных, а Минцифры уверяет, что расширение его полномочий не нарушит тайну связи.

Абоненты под колпаком

Роскомнадзор собирается отслеживать переговоры буквально каждого россиянина под предлогом борьбы с так называемыми «серыми» SIM-картами. Для этого он будет требовать у операторов информацию об их абонентах – кому они звонили и когда, а также кто и в какое время звонил им. То же коснется и текстовых сообщений.

Таких полномочий у Роскомнадзора пока нет. Наделить его ими предлагает проект постановления Правительства России, подготовленный Минкомсвязи и получивший название «Об утверждении состава, порядка и сроков предоставления операторами подвижной радиотелефонной связи информации, необходимой для осуществления мониторинга соблюдения операторами связи обязанности по проверке достоверности сведений об абоненте и сведений о пользователях услугами связи абонента – юридического лица либо индивидуального предпринимателя».

Документ был вынесен на обсуждение 16 марта 2021 г. Оно продлится до 5 апреля 2021 г., то есть всего 20 рабочих дней.

Гигантское количество данных

Согласно тексту проекта постановления, Роскомнадзор сможет запрашивать у операторов поистине огромный объем информации об абонентах. В первую очередь это их ФИО, дата рождения, место жительства и данные об удостоверяющем личность документе – например, паспорте, который они предоставляли при заключении договора. Абоненты корпоративных тарифов против своей воли будут делиться с ведомством еще и названием компании, в которой они работают. Все нижеперечисленное тоже касается абонентов обычных и корпоративных тарифных планов.

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Защититься от слежки со стороны Роскомнадзора можно будет в мессенджерах

Наряду с этим Роскомнадзор сможет узнать личный номер телефона абонента и дату заключения договора с оператором связи. Если договор расторгнут, то дата его закрытия тоже будет передана ему.

Роскомнадзор сможет даже отслеживать приблизительное местоположение абонентов в момент совершения вызова, так как, согласно тексту проекта постановления Правительства, операторы будут передавать ему информацию об идентификаторе базовой станции, притом это коснется как вызывающего абонента, так и того, кому он звонит. Вместе с этим он получит информацию о номере вызываемого абонента, а также о дополнительном его номере, на который осуществляется переадресация, если таковой имеется.

В дополнение к перечисленному Роскомнадзор будет получать сведения о факте передачи голоса, текстовых и мультимедийных сообщений, а также об интернет-трафике, даже если для этого использовались промышленные устройства или устройства умного дома (датчики, сенсоры и др.). Весь этот объем данных, согласно проекту постановления, должен будет обновляться ежедневно.

Что задумал Роскомнадзор

Истинная причина заинтересованности Роскомнадзора в тотальной слежке за абонентами мобильной связи на момент публикации материала оставалась неизвестной. В пояснительной записке к проекту постановления Правительства сказано, что она необходима ему для борьбы с «серыми» SIM-картами, то есть теми, которые могут быть оформлены на постороннего человека, или теми, что можно получить бесплатно (операторы нередко раздают SIM-карты для расширения базы пользователей) и начать пользоваться ими вовсе без регистрации.

«В связи с тем, что услуги связи оказываются без фактического заключения договора, пользователи таких модулей могут, в том числе, безнаказанно совершать звонки о ложном минировании. <…> Продолжает также сохраняться ситуация, при которой тысячи граждан становятся жертвами мошенников, которые приобретают идентификационные модули, используя чужие паспортные данные», – сказано в пояснительной записке к документу.

Все это, по мнению авторов проекта, создает «препятствия при проведении оперативно-разыскных действий, так как затрудняют идентификацию абонента». «Мобильные телефоны, зарегистрированные по подложным сведениям, зачастую используются в противоправных целях», – указывают они.

В пояснительной записке также сказано, что основная цель проекта постановления – это «определение состава, порядка и сроков предоставления операторами подвижной радиотелефонной связи информации, необходимой для осуществления мониторинга соблюдения операторами связи обязанности по проверке достоверности сведений об абоненте и сведений о пользователях услугами связи абонента-юридического лица либо индивидуального предпринимателя».

Комментарий Минцифры

Представители Минцифры, подготовившего проект постановления Правительства, заверили CNews, что в случае его принятия тайна связи будет соблюдена. «Содержимое сообщений, звонков абонентов операторы не будут предоставлять Роскомнадзору», – добавили они.

«В России тысячи граждан становятся жертвами мошенников, которые используют чужие сим-карты, в том числе корпоративные, зарегистрированные на чужие паспортные данные, – рассказали CNews в Министерстве. – Роскомнадзор наделен полномочием по осуществлению мониторинга соблюдения операторами связи обязанности по проверке достоверности сведений об абоненте и сведений о пользователях услугами связи абонента-юрлица. Предусмотренные законодательством сведения будут передаваться в Роскомнадзор в соответствии с принятым 533-ФЗ. Ведомство сможет блокировать корпоративные сим-карты, подлинность владельцев которых не подтверждена. Применение норм закона позволит навести порядок на рынке «серых» сим-карт и снизить количество случаев мошенничеств».

Мнение операторов

Федеральные операторы связи осведомлены об инициативе Минцифры и Роскомнадзора, но согласны с ней далеко не все из них. По данным РБК, МТС в настоящее время изучает проект постановления. «Уже сейчас понятно, что перечень запрашиваемой информации избыточный и некоторая ее часть относится к тайне связи. Например, о видах, фактах, времени соединений и передачи данных, номерах вызываемых абонентов, объеме передаваемых данных, идентификаторах базовых станций. Операторы связи находятся в диалоге с регулятором и будут согласовывать позицию», – сообщили РБК представители МТС.

В «Мегафоне» подтвердили изданию, что тоже обсуждают проект с Роскомнадзором. «Рассчитываем, что в итоге будет найдено сбалансированное решение, которое позволит Роскомнадзору в рамках закона “О связи” учитывать интересы абонентов и операторов», – заявили в компании. Представители «Ростелекома» и «Вымпелкома» (бренд «Билайн») от комментариев отказались.

Как избежать слежки

Согласно документу, у Роскомнадзора будет информация лишь о факте передаче данных через мобильный интернет, но сам трафик он отслеживать не сможет. Исходя из этого, абоненты, не желающие делиться с ведомством информацией о своих звонках, могут переключиться на использование мессенджеров.

Популярные в России сервисы, например, WhatsApp и Telegram, имеют встроенное сквозное (end to end) шифрование голосовых вызовов. Информацию о том, с кем пользователи ведут текстовую переписку, Роскомнадзор тоже не сможет узнать по запросу оператору связи – ему для этого нужно будет обращаться непосредственно к владельцам мессенджера.

К слову, Telegram российские власти пытались блокировать в апреле 2018 г., но сервис продолжал работать, и в июне 2020 г. «блокировка» была отменена. Также существуют специализированные мессенджеры, во главу угла ставящие именно приватность. В их число, помимо прочих, входит Signal.



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