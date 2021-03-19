Спецпроекты

Хозяин «Билайна» в 11 раз сократил численность своего персонала

Бизнес Кадры Телеком
, Текст: Игорь Королев

Штаб-квартира группу Veon, в которую входит «Вымпелком», за последние годы провела значительное сокращение штата, уволив порядка 1 тыс. человек. Топ-менеджеры принадлежащих Veon операторов отмечают, что благодаря этому в группе стало меньше конфликтов.

Сокращения в штаб-квартире Veon

Штаб-квартира группа Veon, частью которой являются российский «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») и украинский «Киевстар», значительно сократила численность своего персонала: с 1,1 тыс. до 100 человек. То есть речь идет об 11-кратном сокращении.

Такие данные в интервью украинской версии журнала Forbes привел гендиректор «Киевстара» Александр Комаров. По его словам, Veon находится в стадии децентрализации. Она началась в 2018 г. и продолжится еще примерно год.

Процесс децентрализации предполагает, что принятие большей части решений будет перенесено на уровень операционных компаний, входящих в группу. Сами компании будут управляться их советами директоров.

veon600.jpg
Штаб-квартира головной структуры «Билайна» сократила штат в 11 раз

«Если так пойдет и дальше, тогда головной офис может и вовсе стать не нужен, — рассуждает Комаров. — Останутся разве что закупки и wholesale (оптовые закупки трафика; — прим. CNews). Головной офис должен быть очень небольшой группой людей с понятными KPI (целевые показатели; — прим. CNews)». В пресс-службе группы Veon не ответили на вопрос CNews о сокращениях в своей штаб-квартире.

Комаров отмечает, что благодаря этим изменениям стало «меньше конфликтов, меньше глупостей». В то же время процесс децентрализации непростой. «Во-первых, всегда есть какие-то силы, заинтересованные в сохранении прежнего statusquo, — говорит гендиректор “Киевстара”. — Во-вторых, есть риск застрять где-то между: мы вот и сейчас в некоторых аспектах “немножко беременны”».

Как образовалась и реформировалась группа Veon

Группа Veon появилась в 2009 г. путем слияния «Вымпелкома» и «Киевстара». Штаб-квартира группы расположена в голландском Амстердаме, а сама группа зарегистрирована на Бермудских островах. Первоначально группа называлась Vimpelcom; свое нынешнее название она обрела в 2017 г. Основной акционер группы — инвестиционная компания LetterOne, аффилированная с «Альфа-групп».

В 2011 г. Vimpelcom поглотил телекоммуникационные активы египетского миллиардера Нагиба Савириса (Naguib Sawiris): итальянского сотового оператора Wind Telecommunicazioni и египетский холдинг Orascom Telecom, объединявший сотовых операторов из стран Азии, Африки и Канады. К настоящему моменту Veon уже распродал многие активы. У группы остаются сотовые операторы в России, странах постсоветского пространства, Алжире, Бангладеш и Пакистане.

Неудачные проекты штаб-квартиры Veon

Первоначально штаб-квартира Vimpelcom (Veon) проявляла большую активность. Так, были заключены соглашения о сотрудничестве с Mastercard, WhatsApp, Nokia, Microsoft и др. В Амстердаме в виде отельной компании Vimpelcom International Services был создан роуминговый хаб. Впоследствии данная структура были преобразована в Veon Wholesale Services и занялся закупкой межоператорского трафика для операторов группы.

Наиболее известный проект Veon— запуск в 2017 г. одновременно с ребрендингом группы одноименного приложения. Оно совмещало в себе функции мессенджера, агрегатора мультимедийных сервисов, платежных решений и т. д. Однако уже к началу 2019 г. стало известно о сворачивании данного проекта.

После этого из офисов группы в Амстердаме и Лондоне уволилось порядка 100 человек. Позднее был расформирован департамент межоператорского взаимодействия, что повлекло увольнение еще 70 человек. Весной 2019 г. голландская газета Telegraf писала, что на тот момент в штаб-квартире Veon остается работать около 500 человек.

Аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин отмечает, что модель управления, использовавшаяся в Veon, была нетипична для глобальных телеком-компаний. «Такие компании как Vodafone и Deutsche Telecom имеют глобальные штаб-квартиры в одной из стран своего присутствия, — говорит Либин. — У “Вымпелкома”, пока его сфера интересов ограничивалась странами СНГ, также глобальная штаб-квартира находилась в Москве. К тому же 1,1 тыс. человек для штаб-квартиры — это слишком. Для административного персонала вполне достаточно и 100 человек».

Независимые директора в «дочках» Veon

С началом текущего года Veon стал вводить независимых директоров в состав советов директоров своих 100-процентных «дочек». Так, в совет директоров «Вымпелкома» вошли Наталья Изосимова — сестра экс-гендиректора «Вымпелкома» и Vimplecom Александра Изосимова, гендиректор платежной системы Qiwi Борис Ким и сооснователь холдинга IBS Сергей Мацоцкий.

В то же время в совет директоров «Киевстара» вошли председатель совета директоров фармацевтической компании Darnitsa Group Дмитрий Шимкив (в разное время он был заместителем главы администрации президента Украины и главой украинского представительства Microsoft), сооснователь инвестфонда Diligent Capital Partners Даниил Пасько и председатель правления «Нафтогаз Украина» Андрей Коболев.

Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Импортозамещение в ИТ 2021» состоится 25 марта

Российскому интернету вещей выделят частоты для работы в глубоких подвалах

Роскомнадзор вводит тотальную слежку за переговорами и передвижениями всех россиян. Как под нее не попасть

CNews Analytics выпустил обзор рынка решений для резервного копирования

«Транстелеком» продает розничный бизнес за десятки миллиардов рублей

ТрансТелеКом внедряет технологии интеллектуального контроля

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие умные весы в 2021 году: выбор ZOOM

Лучшие камерофоны 2021 года: выбор ZOOM

Техноблог

Полностью беспроводные зарядки — следующий тренд?

Как выбрать электрогенератор для дома и дачи: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Ядерный реактор — еще одно место, где время может замедляться

Совсем без розетки: «носимая микросеть» заряжает гаджеты прямо от человеческого тела

Ученые подсчитали, на сколько еще хватит кислорода в атмосфере Земли

OLED-татуировки с подсветкой заменят носимые гаджеты
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления 5G назвали ключевой технологией для развития всего мира 5G назвали ключевой технологией для развития всего мира Оптимизируй это! Как объять необъятное с помощью солвера Оптимизируй это! Как объять необъятное с помощью солвера