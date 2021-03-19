Хозяин «Билайна» в 11 раз сократил численность своего персонала

Штаб-квартира группу Veon, в которую входит «Вымпелком», за последние годы провела значительное сокращение штата, уволив порядка 1 тыс. человек. Топ-менеджеры принадлежащих Veon операторов отмечают, что благодаря этому в группе стало меньше конфликтов.

Сокращения в штаб-квартире Veon

Штаб-квартира группа Veon, частью которой являются российский «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») и украинский «Киевстар», значительно сократила численность своего персонала: с 1,1 тыс. до 100 человек. То есть речь идет об 11-кратном сокращении.

Такие данные в интервью украинской версии журнала Forbes привел гендиректор «Киевстара» Александр Комаров. По его словам, Veon находится в стадии децентрализации. Она началась в 2018 г. и продолжится еще примерно год.

Процесс децентрализации предполагает, что принятие большей части решений будет перенесено на уровень операционных компаний, входящих в группу. Сами компании будут управляться их советами директоров.

Штаб-квартира головной структуры «Билайна» сократила штат в 11 раз

«Если так пойдет и дальше, тогда головной офис может и вовсе стать не нужен, — рассуждает Комаров. — Останутся разве что закупки и wholesale (оптовые закупки трафика; — прим. CNews). Головной офис должен быть очень небольшой группой людей с понятными KPI (целевые показатели; — прим. CNews)». В пресс-службе группы Veon не ответили на вопрос CNews о сокращениях в своей штаб-квартире.

Комаров отмечает, что благодаря этим изменениям стало «меньше конфликтов, меньше глупостей». В то же время процесс децентрализации непростой. «Во-первых, всегда есть какие-то силы, заинтересованные в сохранении прежнего statusquo, — говорит гендиректор “Киевстара”. — Во-вторых, есть риск застрять где-то между: мы вот и сейчас в некоторых аспектах “немножко беременны”».

Как образовалась и реформировалась группа Veon

Группа Veon появилась в 2009 г. путем слияния «Вымпелкома» и «Киевстара». Штаб-квартира группы расположена в голландском Амстердаме, а сама группа зарегистрирована на Бермудских островах. Первоначально группа называлась Vimpelcom; свое нынешнее название она обрела в 2017 г. Основной акционер группы — инвестиционная компания LetterOne, аффилированная с «Альфа-групп».

В 2011 г. Vimpelcom поглотил телекоммуникационные активы египетского миллиардера Нагиба Савириса (Naguib Sawiris): итальянского сотового оператора Wind Telecommunicazioni и египетский холдинг Orascom Telecom, объединявший сотовых операторов из стран Азии, Африки и Канады. К настоящему моменту Veon уже распродал многие активы. У группы остаются сотовые операторы в России, странах постсоветского пространства, Алжире, Бангладеш и Пакистане.

Неудачные проекты штаб-квартиры Veon

Первоначально штаб-квартира Vimpelcom (Veon) проявляла большую активность. Так, были заключены соглашения о сотрудничестве с Mastercard, WhatsApp, Nokia, Microsoft и др. В Амстердаме в виде отельной компании Vimpelcom International Services был создан роуминговый хаб. Впоследствии данная структура были преобразована в Veon Wholesale Services и занялся закупкой межоператорского трафика для операторов группы.

Наиболее известный проект Veon— запуск в 2017 г. одновременно с ребрендингом группы одноименного приложения. Оно совмещало в себе функции мессенджера, агрегатора мультимедийных сервисов, платежных решений и т. д. Однако уже к началу 2019 г. стало известно о сворачивании данного проекта.

После этого из офисов группы в Амстердаме и Лондоне уволилось порядка 100 человек. Позднее был расформирован департамент межоператорского взаимодействия, что повлекло увольнение еще 70 человек. Весной 2019 г. голландская газета Telegraf писала, что на тот момент в штаб-квартире Veon остается работать около 500 человек.

Аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин отмечает, что модель управления, использовавшаяся в Veon, была нетипична для глобальных телеком-компаний. «Такие компании как Vodafone и Deutsche Telecom имеют глобальные штаб-квартиры в одной из стран своего присутствия, — говорит Либин. — У “Вымпелкома”, пока его сфера интересов ограничивалась странами СНГ, также глобальная штаб-квартира находилась в Москве. К тому же 1,1 тыс. человек для штаб-квартиры — это слишком. Для административного персонала вполне достаточно и 100 человек».

Независимые директора в «дочках» Veon

С началом текущего года Veon стал вводить независимых директоров в состав советов директоров своих 100-процентных «дочек». Так, в совет директоров «Вымпелкома» вошли Наталья Изосимова — сестра экс-гендиректора «Вымпелкома» и Vimplecom Александра Изосимова, гендиректор платежной системы Qiwi Борис Ким и сооснователь холдинга IBS Сергей Мацоцкий.

В то же время в совет директоров «Киевстара» вошли председатель совета директоров фармацевтической компании Darnitsa Group Дмитрий Шимкив (в разное время он был заместителем главы администрации президента Украины и главой украинского представительства Microsoft), сооснователь инвестфонда Diligent Capital Partners Даниил Пасько и председатель правления «Нафтогаз Украина» Андрей Коболев.