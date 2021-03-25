Конференция CNews «Электронный документооборот 2021» состоится 13 апреля
13 апреля 2021 г. в Москве CNews проведет конференцию «Электронный документооборот 2021».
Вопросы к обсуждению:
Российский рынок ЭДО:
- Что нового появилось в законодательстве об организации электронного документооборота?
- Как переходят на электронный документооборот органы государственной власти?
- Как коронавирус сказался на темпах внедрения ЭДО в бизнесе?
- Какие требования предъявляет бизнес к СЭД?
Технологии:
- Роботизация рутинных процессов: примеры использования.
- Как наладить внешний документооборот?
- Можно ли совсем отказаться от бумаги?
- Как искусственный интеллект работает с документами?
- Что такое современный электронный архив?
Практический опыт
- Как правильно внедрить электронный документооборот?
- Проблема роуминга в процессе ЮЗЭДО.
- Интеграция с внутренними и внешними ИТ-системами.
- Как правильно и безопасно хранить электронные документы?
Подтвердили выступление:
Алексей Минаев, заместитель директора Департамента развития цифровой экономики Министерства экономического развития;
Андрей Чепакин, коммерческий директор, ELMА;
Дмитрий Михеев, ИТ-директор, Biocodex;
Вадим Королев, руководитель проектов, банк «ФК Открытие»;
Ольга Волкова, руководитель направления HR-операций, трудовых отношений и HR-сервисов PepsiCo в России;
Екатерина Васильева, руководитель управления развития внутренних бизнес-сервисов, «Мегаполис»;
Алексей Зарьянов, директор по развитию, «ВТБ Капитал»;
Андрей Постарнаков, исполнительный директор, руководитель развития ИТ, «ВТБ Капитал»;
Николай Лазарев, начальник центра компетенции «1С». Департамент информационных технологий, УК «Росводоканал»;
Елена Еремина, бизнес-партнёр по информационным технологиям, «АльфаСтрахование».
Для того чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7-495-500-00-36 меню 9, доб. 403, e-mail: events@cnews.ru, Наталья Теличева.