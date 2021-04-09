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Оборудование для «суверенного интернета» вызывает системные сбои у МТС, «Мегафона», «Билайна» и Tele2

Бизнес Законодательство Телеком Инфраструктура Интернет Интернет-доступ
, Текст: Дмитрий Степанов
Из-за установленного Роскомнадзором в рамках исполнения закона о «суверенном интернете» оборудования российские интернет-провайдеры вынуждены бороться с системными сбоями в работе собственной инфраструктуры. Это доставляет серьезные неудобства не только операторам связи, но и их клиентам, периодически сталкивающимся с недоступностью востребованных интернет-ресурсов.

«Суверенный интернет» начал сбоить

Федеральные и региональные интернет-провайдеры столкнулись с системными сбоями из-за проблем в работе оборудования Роскомнадзора (РКН) для фильтрации трафика, которое было установлено во исполнение закона о «суверенном интернете». Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Одним из пострадавших в результате такого инцидента, по данным издания, стал крупный региональный оператор «Обит», который оказывает услуги доступа в интернет в Санкт-Петербурге, Москве и Казани почти 15 тыс. абонентов.

В марте 2021 г. у провайдера произошел сбой из-за оборудования для DPI-фильтрации (Deep Packet Inspection) интернет-трафика.

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Российские операторы столкнулись со сбоями из-за оборудования для «суверенного интернета»

Как рассказал «Коммерсанту» источник в компании, по требованию РКН оно установлено «вразрез между оборудованием "Обит" и глобальной сетью интернет», и чтобы восстановить нормальную работу сети, «Обит» был вынужден исключить оборудование регулятора из схемы прохождения трафика. Между тем вмешательство в работу сегмента системы РКН, установленной у оператора связи, может расцениваться как нарушение закона, за которое предусмотрен штраф в размере до 1 млн руб.

Представитель РКН сообщил изданию, что в ведомстве знают о случившемся в компании «Обит», а «спустя три часа работа технических средств противодействия угрозам возобновилась в штатном режиме».

Проблемы «большой четверки»

Собеседник «Коммерсанта», представляющий одного из крупных телеком-операторов, подтвердил информацию о том, что в марте 2021 г. все операторы так называемой большой четверки столкнулись с трудностями, вызванными использованием DPI-оборудования. Напомним, к «большой четверке» в России принято относить таких операторов связи как МТС, «Мегафон», «Билайн» («Вымпелком») и Tele2.

По информации источника, именно из-за этого российские пользователи могли испытывать трудности с доступом к Facebook, Instagram и Whatsapp 19 марта 2021 г. «Большая четверка» и «Ростелеком» тогда заявили, что проблема возникла из-за аварии на сети одного из зарубежных провайдеров. Однако собеседники «Коммерсанта» уверены в том, что ответственность лежит на российской стороне.

Кроме того, 10 марта 2021 г. возникли проблемы с доступом к сайтам российских госорганов: Правительства, Госдумы, Совета Федерации, МВД и РКН. Одновременно с этим произошел сбой в сетях «Ростелекома», который, как позднее пояснили в пресс-служба национального оператора и сказался на доступности сайтов органов власти.

Эксперты указывали на связь между проблемами в работе российских интернет-ресурсов и начатым по инициативе РКН замедлением соцсети Twitter из-за того, что с 2017 г. Twitter якобы не удаляет контент, запрещенный в России. Однако в Минцифры тогда заявили, что сбой в работе «Ростелекома», из-за которого были проблемы в работе сайтов госорганов, не имеет отношения к действиям РКН.

Закон «суверенном интернете»

Закон о «суверенном интернете» был принят в России в 2019 г. В соответствии с ним, интернет-провайдеры обязаны установить у себя особые технические средства предотвращения угроз (ТСПУ). С помощью ТСПУ РКН может блокировать запрещенную информацию, а также при необходимости вводить централизованное управление сетью, начиная самостоятельно определять маршруты трафика. Предполагалось, что ТСПУ должны устанавливаться за счет государства.

В 2019 г. издание РБК писало, что пилотный проект по разворачиванию суверенного интернета стартует на Урале. Интегратором проекта была компания «Данные центр обработки и автоматизации» (ДЦОА), которая внедряет решения «Рдп.ру» для управления трафиком и блокировать запрещенный контент. В марте 2021 г. выяснилось, что «Рдп.ру» была приобретена «Ростелекомом» за примерно 1,8 млрд руб.

Мнения экспертов

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты заявили, что сбои, произошедшие в марте 2021 г., стали первыми масштабными происшествиями из-за принятия закона о «суверенном интернете».

По мнению президента ассоциации операторов кабельного телевидения Алексея Амелькина, созданная РКН централизованная система управления трафика очень опасна, поскольку даже небольшая ошибка сотрудников ведомства способна вызвать сбой в работе Сети по всей России.

«Чем больше устанавливается технически сложного оборудования на критические участки сети, тем больше вероятность, что оно будет давать сбой», – поясняет автор Telegram-канала «Эшер II» Филипп Кулин. В случае выхода из строя оборудования РКН провайдеры могут пустить трафик в обход, однако это вовсе не обязательно решит проблему, считает Кулин.

Позиция Роскомнадзора

После публикации данного материала пресс-служба Роскомнадзора распространила пресс-релиз, в котором утверждается, что в статье «Коммерсанта» изложена непроверенная информация, не соответствующая действительности.

«Оборудование ТСПУ работает без сбоев и не оказывает влияние на работу сетей операторов связи. Дежурные службы центра мониторинга и управления сетями связи общего пользования (ЦМУ ССОП) активно взаимодействуют с операторами связи в круглосуточном режиме и проводят анализ всех возможных неполадок их инфраструктуры. За все время функционирования ТСПУ замечаний от операторов связи не поступало», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным Роскомнадзора, в апреле 2021 г. ЦМУ ССОП зафиксировал потерю связи с ТСПУ на двух узлах связи оператора «Обит» в Санкт-Петербурге, после чего сотрудники технической поддержки ЦМУ ССОП в оперативном режиме связались с представителями оператора, где им подтвердили факт аварии на узле связи, но отказали в предоставлении детализированной технической информации (лог-файлов), необходимых для выявления причин неполадок.

«Оператор "Обит", пытаясь решить возникшие в его сети проблемы со связью, самостоятельно, без предупреждения ЦМУ ССОП, выключил оборудование ТСПУ, что не решило проблему. Спустя три часа ТСПУ были включены, и работа устройств возобновилась в штатном режиме. Анализ лог-файлов ТСПУ не выявил неполадок в работе оборудования перед возникновением аварии», – отметили в Роскомнадзоре.

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