Бизнес экс-главы «Информзащиты» за год вырос в 2 раза благодаря «русским хакерам», «Петрову» и «Боширову»

Рост бизнеса «Ангары»

Группа компаний «Ангара» (Angara), созданная и возглавляемая выходцем из «Информзащиты» Сергеем Шерстобитовым, по итогам 2020 финансового года, который завершился для нее в апреле 2021 г., продемонстрировала увеличение выручки на 81% — до 3,189 млрд руб.

Как пояснил CNews Шерстобитов, рассчитывая эти данные, «Ангара» опиралась на показатели российской системы бухгалтерского учета — РСБУ. Отметим, что многие ИТ-компании сейчас предпочитают публиковать данные по международной системе МСФО. Однако с точки зрения открытости РСБУ можно считать предпочтительнее, потому что данные по этой отчетности аккумулируются в таких публичных системах как «Контур.фокус» и «Спарк-Интерфакс» — по отдельным юрлицам. Шерстобитов подтвердил CNews, что данные по его группе в этих системах релевантны.

Группа «Ангара» сейчас представляет собой конгломерат из двух компаний: ИБ-интегратора Angara Technologies Group и сервис-провайдер тиражируемых услуг кибербезопасности Angara Professional Assistance. По данным «Контур.фокуса», в 2020 календарном году (напомним, финансовый год у группы смещен на квартал вперед), ООО «Ангара технолоджиз груп» (оно же «АТ груп») продемонстрировала выручку в 2,7 млрд руб. с приростом этого показателя на 72% по отношению к предыдущему году и чистую прибыль на уровне 306,8 млн руб. За тот же период ООО «Ангара профешнл ассистанс» продемонстрировала выручку в 252,3 млн руб. с приростом показателя на 271% и с чистой прибылью в 10 млн руб.

Бизнес Сергея Шерстобитова вырос почти в два раза

Таким образом, суммарная выручка группы за 2020 календарный год составила примерно 2,95 млрд руб. Сравнивая это значение с данными за финансовый год, можно сделать вывод, что рост бизнеса «Ангары» продолжает ускоряться. Как отметил в разговоре с CNews Шерстобитов, по итогам ближайшего финансового года он прогнозирует рост выручки на 50%. При этом общий рост российского рынка информбезопасности, на котором работают его компании, Шерстобитов по итогам 2021 г. ожидает на уровне порядка 30%.

«Значительный прирост продаж группы компаний Angara, как и рост объема всего российского рынка ИБ, объясняется рядом экономических и политических факторов: ускоряющимся темпом цифровизации на фоне пандемии, поддержкой и законодательными требованиями государства, а также усилением противостояния в информационном пространстве», — отмечает он.

Как сообщил CNews Шерстобитов, на основании продемонстрированных ООО «АТ груп» финансовых показателей, организация в ближайшие месяцы будет исключена из реестра субъектов малого и среднего бизнеса. Для компании это будет означать увеличение налогов, касающихся содержания сотрудников, а также невозможность участвовать в специализированных тендерах, претендентом на контракты в которых крупный бизнес становиться не вправе.

Влияние политики

Из отчетного доклада Сергея Шерстобитова можно было заключить, что, с его точки зрения, значимое влияние на развитие российского рынка информбезопасности оказывает внимание к проблемам ИБ, которое за последнее время в мире было привлечено в связи с рядом крупных скандалов.

«Одним из факторов, оказывающим существенное влияние на отечественный рынок информационной безопасности, остается политическая ситуация, — уверен Шерстобитов. — Читая последние новости, возникает ощущение, что мир играет в русскую рулетку, и барабан револьвера заряжен исключительно русскими хакерами. “Русский хакер” — устоявшийся термин наряду с “Петровым” и “Бошировым”, которым пугают западное общество».

В такой ситуации, по мнению топ-менеджера, отечественные компании попадают в «серую» зону внешнеэкономических взаимодействий. «В качестве ответа на такие настроения российский рынок ИБ продолжит активное развитие: компании будут наращивать кибериммунитет и успешно защищать свои цифровые активы, а производители решений — усиливать свое присутствие и выводить на рынок новые решения», — заключает он.

Напомним, люди, известные как Александр Петров и Руслан Боширов, подозреваются Великобританией в отравлении бывшего агента российских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском городе Солсбери в начале марта 2019 г. Кроме того, в апреле 2021 г. власти Чехии заявили, что эти же люди причастны к взрывам оружейного арсенала на складах в чешском местечке Врбетица в 2014 г.

Заказчики «Ангары»

В секторальном разрезе выручки группы основную долю занимает финансовая отрасль, в том числе топ-7 российских банков, с ростом 30% (1,5 млрд руб.), на втором месте — государственный сектор с ростом в три раза (844 млн руб.), на третьем — телеком с ростом в два раза (482 млн руб.).

«Перечисленные отрасли традиционно являются главными потребителями ИБ-услуг, — поясняет Шерстобитов. — При этом мы увеличили показатели практически по всем секторам, что также подтверждает тренд рынка: высокую потребность в ИБ-решениях стали испытывать компании разных профилей и масштабов».

Наиболее востребованные услуги, согласно статистике «Ангары», разделились на две группы в зависимости от размера бизнеса. Так, крупные компании модернизировали ИБ-инфраструктуры, акцентируя внимание на отечественных решениях, обеспечивали защиту критической инфраструктуры, повышали зрелость мониторинга информационной безопасности. При этом средний и малый бизнес, как указывают в «Ангаре», начал активно внедрять базовые средства защиты, в том числе для безопасности удаленного доступа и web-приложений, а также увеличил интерес к управляемым сервисам ИБ (MSS).

В отношении госзаказчиков (госструктур и компаний с госучастием) из базы «Контур.фокуса» можно заключить, что за последние месяцы крупнейшими из них для «Ангары» становились Центральное информационно-техническое таможенное управление, непосредственно Федеральная таможенная служба, Генпрокуратура, Аппарат Совета Федерации.

Новый бизнес «Ангары»

Подводя итоги финансового года, «Ангара» также объявила о выделении направления разработки ПО в независимую компанию NGR Softlab со своей партнерской и клиентской сетью.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Энджиар софтлаб» было зарегистрировано в Москве 16 июля 2019 г. В этой организации 90% долей через «АТ груп» принадлежит Шерстобитову, а оставшиеся 10% — гендиректору компании Дмитрию Пудову, экс-заместителю гендиректора по технологиям и развитию группы «Ангара».

«Обеспечение безопасности активно смещается в цифровое пространство и требует наличия качественно новых инструментов, — отмечает Шерстобитов. — Это вкупе с курсом на импортозамещение требует от нас создавать и развивать интеллектуальные решения, которые станут основой киберзащищенности. Выделение разработки ПО в отдельный независимый бизнес позволит ему развиваться по собственному курсу, выстраивая свои опорные точки и партнерско-клиентскую базу».

NGR Softlab позиционирует себя как разработчик средств обработки и анализа данных, роботизации бизнес-процессов и решений в области информбезопасности. Компания уже сегодня предлагает рынку ряд продуктов. Среди них Dataplan — аналитическая платформа для решения прикладных бизнес-задач с помощью инструментов Big Data и алгоритмов машинного обучения. Платформа, как заверяют в «Ангаре», способна выявлять поведенческие аномалии пользователей ИТ-систем, оптимизировать ролевую модель на основе данных о взаимодействии с информационными системами и прогнозировать сбои оборудования.

Второй продукт — Infrascope (класс PAM). Он представляет собой набор инструментов, которые призваны обеспечивать контроль и управление привилегированными пользователями ИТ-систем, а также осуществлять мониторинг их действий в режиме реального времени.

Третий продукт — Alertix (класс SIEM). Это, с точки зрения «Ангары», универсальный инструмент сбора и обработки данных, поиска и автоматического сигнатурного обнаружения нежелательных событий в ИТ-системах или их комбинаций, а также визуализации динамики и значений хранимых данных. Alertix может быть использован в целях управления журналами ИТ-систем (LM), ИТ- и ИБ-мониторинга (SOC, NOC), построения и контроля ресурсно-сервисных моделей, поддержки процессов управления изменениями и любых других процессов, требующих поддержки принятия решений на основе данных.

По прогнозам Шерстобитова, в течение ближайшего финансового года NGR Softlab может достигнуть выручки в 100млн руб. В структуре выручки группы она учитываться не будет.

Несколько примечательных фактов об «Ангаре»

По данным ЕГРЮЛ, ключевое юрлицо «Ангары», ООО «АТ груп» было зарегистрировано в Москве 4 февраля 2015 г. Единственным соучредителем организации выступает Сергей Шерстобитов.

Напомним, в декабре 2014 г. CNews сообщал, что акционеры «Информзащиты» в условиях кризиса решили взять ее управление в свои руки. В результате генеральным директором системного интегратора после 12-летнего перерыва снова стал один из основателей компании Петр Ефимов, сместив на этом посту Шерстобитова. К тому моменту Шерстобитов проработал гендиректором «Информзащиты» 3,5 года, а всего в компании — более 14 лет.

В октябре 2016 г. CNews констатировал, что созданная после этого собственная компания топ-менеджера «АТ груп» продемонстрировала сразу несколько признаков роста, среди которых появление дочернего предприятия и инвестиции в развитие в размере «сотен тысяч долларов», изъятые из собственного оборота.

В базе «Контур.фокуса» имеются данные о 148 госконтрактах предприятия на общую сумму в 3,2 млрд руб.